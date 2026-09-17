Și-a acuzat fiul că a lovit-o, iar el a spus polițiștilor secretul lor. Mamă și fiu, acuzați de incest

Un caz șocant a ajuns în atenția autorităților din Florida, după ce o femeie căsătorită și fiul ei au fost acuzați de incest. Potrivit polițiștilor, cei doi ar fi întreținut relații sexuale în repetate rânduri, începând din perioada în care tânărul avea 18 ani, în timp ce soțul femeii nu ar fi știut despre relația dintre cei doi.

Foto: captură video

Totul a ieșit la iveală după ce Christina Clemens, în vârstă de 46 de ani, și-a denunțat fiul, Shane Clemens, în vârstă de 22 de ani, la poliție, acuzându-l că ar fi agresat-o. În urma incidentului, tânărul a fost arestat, însă ceea ce le-a povestit ulterior anchetatorilor a schimbat complet cazul.

Fiul a dezvăluit relația cu mama sa

Potrivit șerifului din comitatul Polk, Grady Judd, Shane Clemens ar fi fost furios după ce mama sa a alertat poliția. În acel moment, tânărul le-ar fi spus anchetatorilor că avea o relație sexuală cu mama sa încă de când împlinise 18 ani.

„Așa că s-a enervat pentru că ea a sunat, iar noi l-am arestat pentru că și-a lovit mama. Și apoi a spus: «Ei bine, vă spun eu ceva — întrețin relații sexuale cu mama mea de când aveam 18 ani»”, a relatat șeriful într-o declarație video, potrivit New York Post.

Polițiștii au decis să verifice afirmația și au discutat direct cu Christina Clemens. Întrebată dacă întreținuse relații sexuale cu fiul său începând de când acesta avea 18 ani, femeia ar fi recunoscut.

„Doar de vreo 100 de ori”, ar fi răspuns Christina Clemens, potrivit șerifului.

Cei doi locuiesc în Lakeland, Florida.

Soțul femeii nu știa ce se întâmpla

Anchetatorii au discutat ulterior și cu soțul Christinei Clemens. Bărbatul le-ar fi spus polițiștilor că el și soția sa erau „căsătoriți și fericiți” și locuiau împreună.

Întrebat dacă știa despre relația sexuală dintre soția sa și fiul ei, acesta ar fi răspuns că nu. Totuși, bărbatul le-a spus polițiștilor că avea anumite suspiciuni. Potrivit informațiilor oferite de șerif, acesta observase că soția sa și fiul ei intrau împreună în dormitorul matrimonial și încuiau ușa.

„Ce altceva poți să spui? Este scârbos”, a comentat șeriful Grady Judd în timp ce prezenta cazul.

Ce acuzații au primit cei doi

Christina Clemens a fost pusă sub acuzare pentru incest, adulter dezvăluit în spațiul public și agresiune domestică. Potrivit evidențelor penitenciare, femeia a fost eliberată pe 4 septembrie, după achitarea unei cauțiuni totale de 6.250 de dolari.

Fiul său, Shane Clemens, a fost acuzat, la rândul său, de incest și agresiune domestică. Spre deosebire de mama sa, acesta se află în continuare în custodia autorităților și este ținut fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.