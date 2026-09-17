 Alertă în Grecia după dispariția unei românce. Silvia Lungu nu mai este de găsit. Ultimul loc în care a fost văzută
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Alertă în Grecia după dispariția unei românce. Silvia Lungu nu mai este de găsit. Ultimul loc în care a fost văzută

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Autoritățile din Grecia s-au mobilizat imediat după ce Silvia Lungu, o româncă în vârstă de 64 de ani, a dispărut fără urmă în timpul vacanței petrecute pe litoralul elen. Femeia a fost văzută pentru ultima oară cu mai multe zile în urmă, pe data de 12 septembrie.

Silvia Lungu a dispărut pe 12 septembrie
Silvia Lungu a dispărut pe 12 septembrie Foto: Facebook

Turista româncă s-a cazat singură la hotel și a fost văzută pentru ultima oară cu câteva zile în urmă, la 12 septembrie. Cu toate acestea, autoritățile locale și Ambasada României au fost alertate în privința dispariției ei tocmai marți, la 15 septembrie.

Dispariția Silviei Lungu a fost anunțată și pe Facebook, pe pagina Grup Zakynthos România. Chiar și presa din Grecia a vorbit despre acest caz, iar autoritățile elene s-au mobilizat imediat pentru a încerca să dea de urma Silviei Lungu.

O turistă româncă a dispărut fără urmă în Grecia

În vârstă de 64 de ani, turista a dispărut fără urmă și a fost văzută pentru ultima oară pe data de 12 septembrie. Ea s-a cazat la un hotel din zona Alykanas, iar situația a ajuns atât în atenția Ambasadei României, cât și a poliției locale.

Conform in.gr, dispariția a fost raportată chiar de către reprezentanții hotelului în care era cazată. Femeia ar fi fost văzută pentru ultima oară la recepția hotelului unde era cazată. Ar exista informații care spun că turista a plecat la plimbare pe malul mării, iar de atunci nu a mai fost văzută.

A fost văzută pentru ultima oară pe 12 septembrie

Reprezentanții hotelului au raportat dispariția femeii pe data de 15 septembrie, seara, la secția de poliție Alykes. Chiar a doua zi după ce cazul a fost raportat, Protecția Civilă a Unității Regionale Zakynthos a cercetat întreaga zonă folosind drone.

Autoritățile elene au sperat că dronele vor putea oferi detalii privind locația femeii, iar la căutări s-au alăturat și echipe EMAK din orașul vecin Patras. Un câine a fost adus la fața locului, iar autoritățile speră că patrupedul va lua urma femeii dispărute.

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