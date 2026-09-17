Ce caută mii de blocuri de beton pe fundul mării în Grecia. Peste 6.000 au fost scoase din apă

Atunci când vine vorba despre structuri artificiale scufundate în largul Greciei, cei mai mulți dintre noi ne gândim la ruine antice și corăbii scufundate de-a lungul mileniilor. Însă, printre numeroasele artefacte care încă se află pe fundul mării se află și mii de blocuri de beton și frânghii sintetice.

Mii de blocuri de beton au fost reucperate Foto: iSea

Undeva peste 6.000 de blocuri de beton și mii de frânghii sintetice au fost recuperate în ultimii ani din apele Greciei. Potrivit informațiilor de la Euronews, ele erau folosite ilegal de bărcile de pescuit tradiționale, iar apoi au fost abandonate în larg.

Potrivit experților, echipamentele de pescuit abandonate reprezintă un procent semnificativ din totalul deșeurilor care ajung pe fundul mării. Acum, programul „Fishing for Litter” se ocupă de recuperarea acestora, în încercarea de a curăța fundul mării. Programul este derulat de către Fundația de Utilitate Publică Athanasios C. Laskaridis, alături de organizația de mediu iSea.

Mii de blocuri de beton au fost recuperate de pe fundul mării

Managerul de comunicare de la iSea, Anastasia Charitou, a explicat faptul că, de la începutul programului în anul 2019, nu mai puțin de 6.278 de blocuri de beton și 11.700 de frânghii au fost recuperate de pe fundul mării.

„Cea mai mare problemă se întâlnește în Golful Eubeei, urmat de Marea Tracică și Golful Termaic”, a precizat Anastasia Charitou. Este vorba despre 360 de tone de deșeuri, spun cei implicați în proiect.

Cum ajunge betonul pe fundul mării

Din totalul de 360 de tone de deșeuri recuperate, undeva în jur de 83% din acest volum este plastic, în timp ce 34% este reprezentat de echipamente de pescuit.

După ce localizează peștii, bărcile tradiționale de pescuit, numite gri-gri, lansează dispozitive luminoase pentru a atrage peștii, cunoscute drept „roboți”. Este vorba despre ambarcațiuni mici, plutitoare, echipate cu lămpi.

Aceste ambarcațiuni sunt coborâte în apă pentru a atrage bancurile de pești, iar pentru a rămâne stabile, ele trebuie ancorate. Legislația greacă cere pescarilor să recupereze toate echipamentele folosite în timpul pescuitului, dar mulți pescari folosesc, în locul ancorelor obișnuite, blocuri de beton prinse cu frânghii de ambarcațiuni.

Atunci când „roboții” trebuie recuperați, unii pescari taie frânghiile, iar betonul ajunge pe fundul mării.