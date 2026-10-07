 Iată de ce suntem slabi la testele PISA! Studiu: Elevii folosesc tot mai mult Inteligența Artificială la teme!
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Iată de ce suntem slabi la testele PISA! Studiu: Elevii folosesc tot mai mult Inteligența Artificială la teme!

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Interesul pentru matematică scade de la clasa a V-a la clasa a VIII-a, iar inteligența artificială devine tot mai prezentă în rezolvarea temelor. Un sfert dintre elevii de clasele a VII-a și a VIII-a spun că folosesc AI atunci când nu reușesc să rezolve singuri exercițiile, potrivit unui studiu realizat în rândul a peste 9.000 de elevi de gimnaziu. Datele au fost prezentate la lansarea înscrierilor pentru ediția 2027 a CampioMATE, campionatul de matematică pe echipe destinat elevilor și profesorilor din întreaga țară.

Un sfert dintre gimnaziali apelează la AI când nu se descurcă
Un sfert dintre gimnaziali apelează la AI când nu se descurcă Foto: Freepik

Inteligența artificială, înaintea părinților în topul ajutoarelor la teme

Studiul realizat de agenția de cercetare AHA Moments pentru CampioMATE, în trei etape (noiembrie 2025, iunie 2026 și iulie 2026, după afișarea rezultatelor la Evaluarea Națională) arată o schimbare importantă în modul în care elevii cer ajutor atunci când întâmpină dificultăți la matematică.

Pentru elevii din clasele a VII-a și a VIII-a, inteligența artificială a ajuns să fie cel mai important ajutor la teme, înaintea părinților. Aproximativ unul din patru elevi din aceste clase folosește instrumente de AI atunci când nu reușește să rezolve singur o problemă.

Există riscul ca elevii să folosească AI pentru a obține rapid rezultatul

Datele indică însă și un aspect îngrijorător: utilizarea inteligenței artificiale ca ajutor la teme este semnificativ mai mare în rândul copiilor cărora nu le place matematica. Specialiștii atrag atenția că există riscul ca elevii să folosească AI pentru a obține rapid rezultatul, fără să parcurgă etapele esențiale de înțelegere a problemei și de construire a raționamentului matematic.

Problema vine într-un context în care rezultatele elevilor români la matematică rămân slabe. Potrivit rezultatelor PISA, amintim că 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. Practic, mai mult de jumătate dintre aceștia întâmpină dificultăți în înțelegerea și rezolvarea unui enunț matematic simplu. Lipsa acestor competențe poate avea consecințe pe termen lung, inclusiv asupra accesului tinerilor la o parte importantă dintre profesiile viitorului, care presupun capacitatea de a înțelege informații, de a analiza probleme și de a lua decizii pe baza unor date.

Părinții nu mai au timp de temele copiilor

În acest context, rolul părinților rămâne important, însă realitatea familiilor de astăzi face dificilă implicarea constantă în temele copiilor, spune expertul educațional Alina Roșca.„Elevii trebuie să ceară ajutorul părinților. Numai că aici este problema: puțini părinți mai au timp să îi ajute pe copii la teme. Cei mai mulți ajung să-i întrebe: „Ai făcut tema"?, copilul spune „Da" și cam asta este.

Câți părinți din ziua de azi mai verifică efectiv tema copilului? Pentru asta îți trebuie timp. Dacă ai deja un job full-time, vii acasă, faci mâncare, faci curățenie și te ocupi de toate celelalte lucruri, când să mai ai timp să stai cu copilul la teme? Eu înțeleg această situație, dar nu este o soluție. Și știți cine va avea de suferit? Copilul”, explică Alina Roșca.

Cum funcționează CampioMATE și cum se fac înscrierile

Înscrierile pentru Ediția 2027 a CampioMATE sunt deschise până la 31 octombrie 2026, atât pentru elevii care participă pentru prima dată, cât și pentru cei care au mai luat parte la edițiile anterioare. Înscrierile se fac pe site-ul campionatului, www.campiomate.ro. Sezonul începe cu testele tehnice, programate între 2 și 4 noiembrie, urmate de etapa de calificări, desfășurată în perioada 5-23 noiembrie.

În urma calificărilor, fiecare jucător primește un scor de nivel, R-score, pe baza căruia este repartizat în divizia potrivită, precum și un scor de perseverență, E-score. Acesta din urmă este folosit pentru formarea echipelor: elevii pot intra într-o echipă de la începutul campionatului sau în Lotul de lansare al clasei și diviziei, de unde pot fi ulterior transferați într-o echipă. Toți copiii activi în etapa de calificări intră mai departe în campionat.

Etapele de campionat încep în ianuarie 2027 și se desfășoară până în iunie, când sezonul se încheie cu gala națională și galele județene. Lansat în 2022 ca program pilot în județul Iași, cu 900 de jucători, CampioMATE a ajuns la 5.000 de participanți în 2023, 10.000 în 2024, 13.000 în 2025 și 16.000 în 2026, din întreaga țară și din Belgia. În ediția din 2026, participanții au rezolvat împreună peste 3 milioane de probleme în cele opt luni de campionat, cu 1,3 milioane mai multe decât în anul precedent.

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