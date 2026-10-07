Christa Pike își revine după cele două injecții letale. Avocații ei spun că este conștientă și vorbește

După o execuție eșuată, starea de sănătate a celebrei pușcăriașe Christa Pike se îmbunătățește. După ce a supraviețuit condamnării la moarte, aceasta a ajuns în stare critică la spital, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Acum, avocații ei susțin că este „conștientă și vorbește”.

Christa Pike. Foto: X

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte în SUA după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995. Aceasta a supraviețuit după două injecții letale și a ajuns pe mâna medicilor. După aproape o săptămână, starea ei s-a îmbunătățit.

Christa Pike își revine după cele două injecții letale

În urmă cu o săptămână, Christa Pike a primit două injecții letale, însă a supraviețuit. Aceasta a fost dusă la spital, unde a stat inconștientă zile întregi, în timp ce personalul medical i-a curățat corpul de substanța chimică injectată.

Experții și echipa sa juridică spun că recuperarea ei aparentă este fără precedent. Se crede că este singura persoană care a supraviețuit unei injecții letale. Avocații ei au declarat că prognosticul ei rămâne neclar, „cel puțin, ne așteptăm la o recuperare lungă”, conform BBC.

Deborah Denno, criminolog și profesoară la Facultatea de Drept Fordham, a declarat că este „absolut uimită” că Pike era conștientă și vorbea. Au existat alte șapte cazuri în care prizonierii au supraviețuit execuțiilor, dar în acele cazuri, călăii nu au putut injecta nimic în venele deținuților, a declarat Denno pentru sursa menționată.

„Pike „este singura persoană căreia i s-a injectat un fel de toxină. Au făcut tot ce trebuiau să facă în cadrul procesului de execuție și pur și simplu nu a funcționat. Așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”, a mai spus criminologul.

Ce se va întâmpla cu ea

Autoritățile nu au spus încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, nu au oferit o explicație pentru ce s-a întâmplat după ce i-au injectat substanța chimică pentobarbital.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile pentru restul anului, iar șeful închisorilor din stat a declarat în weekend că intenționează să demisioneze. Avocații lui Pike urmează să se prezinte în instanța din Nashville miercuri.

Medicii sunt uimiți

Dr. Joel Zivot, anestezist care consiliază echipa de apărare a lui Pike, a declarat marți că probabilitatea de recuperare după injecția letală este scăzută, dar cazul ei este unul unic.

„Majoritatea oamenilor care primesc injecții letale mor din cauza asta. De fapt, aproape toată lumea, cu excepția Christei. Așadar, faptul că ea a supraviețuit... a fost neobișnuit. Dar există în continuare multă incertitudine și multe necunoscute”, a declarat acesta.

Zivot spusese anterior că cele două doze de pentobarbital pe care le-a primit săptămâna trecută ar fi fost suficiente încât, dacă ar fi intrat în fluxul ei sanguin normal, „cu siguranță ar fi murit”. În schimb, Zivot a spus că o posibilă explicație este că, în loc să intre în fluxul sanguin al lui Pike, pentobarbitalul era mai probabil să se fi răspândit în țesutul de sub pielea ei.

Avocații lui Pike au avertizat anterior că istoricul medical și anatomia ei, inclusiv trombocitoza de care suferă și venele mici pe care le are, ar putea arăta că există riscul ca ea să experimenteze dureri „inutile” în timpul injecției letale. Aceștia au mai declarat marți că aceasta a suferit „leziuni grave” la brațe.