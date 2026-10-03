Christa Pike, în stare critică după execuția eșuată din SUA. Avocații cer schimbarea pedepsei

Un caz fără precedent a stârnit controverse majore în Statele Unite, după ce execuția prin injecție letală a deținutei Christa Pike a eșuat dramatic în statul Tennessee.

hrista Pike, intubată după ce prima doză nu și-a făcut efectul Foto: Profimedia & Captură YouTube

Femeia în vârstă de 50 de ani a supraviețuit administrării a două doze masive de substanță letală și a fost transportată de urgență la spital, unde se zbate între viață și moarte, în timp ce echipa sa legală a deschis deja o bătălie juridică pentru a-i anula pedeapsa capitală.

Christa Pike, procedură eșuată și leziuni grave la nivelul brațelor

Christa Pike, aflată de aproape trei decenii pe culoarul morții, era programată să fie executată miercuri seară.

Procedura nu a putut fi însă dusă la capăt, iar deținuta a rămas inconștientă, fiind intubată, ventilată mecanic și internată în stare critică la o unitate spitalicească din Nashville, Tennessee, conform documentelor oficiale depuse de avocați în instanță, potrivit BBC.

Apărătorii legali au atras atenția asupra gravității leziunilor fizice suferite în timpul procedurii. Potrivit acestora, femeia a ajuns la spital cu ambele brațe vizibil tumefiate, arse și acoperite cu bășici în urma încercărilor de administrare intravenoasă a substanțelor.

Vid de procedură în protocolul cu pentobarbital și demersul avocaților

Detaliile tehnice ale execuției au fost explicate într-o conferință de presă de Catherine Sweeney, jurnalistă a postului local WPLN.

Protocolul statului Tennessee presupune folosirea a patru seringi – două dintre ele conținând câte 50 de mililitri de pentobarbital –, fiind permisă administrarea unei a doua doze în cazul în care prima nu produce decesul.

Totuși, ghidul oficial nu oferă nicio soluție sau prevedere legală pentru situația excepțională în care o persoană condamnată supraviețuiește ambelor doze.

În acest context, avocații lui Christa Pike – condamnată la moarte încă din anul 1996 pentru uciderea lui Colleen Slemmer – au acționat imediat pe cale judiciară, solicitând instanței comutarea sau reducerea pedepsei după chinurile provocate de tentativa ratată de execuție.

Familia victimei, martoră la execuția eșuată

Soții Martinez, care au așteptat peste trei decenii acest moment, au povestit că execuția Christei Pike nu s-a desfășurat așa cum era prevăzut.

După prima doză de pentobarbital, femeia a continuat să se miște și să își ridice capul. Nici după administrarea celei de-a doua doze, martorii nu au observat semne clare că aceasta și-ar fi pierdut cunoștința.

Ulterior, perdeaua camerei a fost închisă, iar familia a auzit sunete de sforăit sau gârâit.

La scurt timp, martorii au fost evacuați, iar Pike a fost transportată la spital. Pentru May Martinez, momentul a fost unul extrem de dificil, după mai bine de 30 de ani în care a trăit cu pierderea fiicei sale, Colleen Slemmer.

Femeia a vorbit despre anii în care a fost nevoită să treacă prin sărbători, aniversări și alte momente importante fără fiica ei și a mărturisit că durerea și furia provocate de crimă nu au dispărut.