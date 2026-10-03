 Ai animale de companie? Produsele de curățenie pe care ar trebui să le eviți. Pot fi foarte toxice
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Ai animale de companie? Produsele de curățenie pe care ar trebui să le eviți. Pot fi foarte toxice

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Atunci când facem curat în casă, cei mai mulți dintre noi vom apela la produse de curățenie pe care deja le cunoaștem sau care par a fi cele mai puternice pe care le putem cumpăra. Însă, dacă avem acasă animale de companie, este important să știm ce trebuie să evităm pentru a nu pune în pericol sănătatea acestora.

Unele produse pot fi periculoase pentru animale
Unele produse pot fi periculoase pentru animale Foto: Adobe Stock

Dacă ne numărăm printre românii care au acasă animale de companie, este important să știm că există unele produse de curățenie care pot fi periculoase pentru aceastea. Este un detaliu la care nu mulți oameni se gândesc, dar care poate deveni foarte important atunci când facem curat.

Potrivit marthastewart.com, aceste produse conțin ingrediente toxice pentru animale, care le vor provoca reacții adverse severe.

Înălbitor

Înălbitorul este unul dintre produsele care trebuie evitate.

„Ingerarea înălbitorului poate provoca arsuri chimice la nivelul gurii, gâtului și tractului gastrointestinal. Inhalarea vaporilor poate cauza probleme respiratorii. Unele animale de companie, precum pisicile și păsările, sunt foarte sensibile la inhalare și chiar și la vaporii proveniți de la înălbitorul diluat”, a spus veterinarul Jamie Whittenburg.

Amoniac

Diversele produse care conțin amoniac trebuie, de asemenea, evitate.

„Vaporii proveniți de la aceste produse de curățare pot fi periculoși pentru animalele de companie, în special pentru pisici și păsări. Și, mai îngrijorător, dacă aceste produse de curățare sunt amestecate cu înălbitor, se produce gaz cloramină, care poate fi fatal atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie”, mai spune medicul veterinar.

Uleiuri esențiale

Deși poate părea a fi surprinzător, uleiurile esențiale pot fi periculoase pentru animalele de companie.

„Pisicile sunt deosebit de sensibile, însă am avut un pacient canin care era cât pe ce să moară după ce stăpânul i-a aplicat ulei de arbore de ceai pe piele”, spune Whittenburg.

Fenoli

Soluțiile care conțin fenoli pot fi, de asemenea, periculoase pentru animale. Fenolii sunt utilizați în dezinfectanți pentru a preveni răspândirea microbilor și a bacteriilor. Deși sunt eficienți pentru curățare, Whittenburg subliniază că fenolii sunt toxici pentru pisici.

„Ingerarea acestor produse poate duce la insuficiență hepatică și chiar la moarte”, avertizează expertul.

Compușii cuaternari de amoniu

La fel ca fenolii, compușii cuaternari de amoniu se găsesc, de obicei, în produsele dezinfectante și nu ar trebui folosiți niciodată pe animale de companie.

„Aceștia pot provoca arsuri corozive la nivelul pielii și al mucoaselor, precum și iritații orale severe în cazul ingerării. Pisicile sunt deosebit de vulnerabile din cauza comportamentului lor de toaletare”, avertizează Whittenburg.

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