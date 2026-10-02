 Incident în Tulcea! O dronă a căzut în localitatea Plauru și a declanșat un incendiu. Ce transmite MApN despre aparatul de zbor
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Incident în Tulcea! O dronă a căzut în localitatea Plauru și a declanșat un incendiu. Ce transmite MApN despre aparatul de zbor

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Vineri dimineața, Ministerul Apărării Naţionale a anunţat faptul că o dronă s-a prăbușit în zona localităţii Plauru din judeţul Tulcea, în cursul nopții trecute. Potrivit autorităților, sistemele radar nu au putut detecta nicio pătrundere neautorizată pe teritoriul țării noastre.

Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită
Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită Foto: Arhivă

O dronă s-a prăbușit noaptea trecută în județul Tulcea, în zona localității Plauru. Anunțul a fost făcut în cursul dimineții de vineri chiar de către Ministerul Apărării Naționale, care a mai precizat și faptul că radarele nu au detectat nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al țării.

Potrivit autorităților, incidentul s-a produs în noaptea dintre 1 și 2 octombrie, când sistemele de supraveghere radar au detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile din Ucraina. Atacurile s-au produs chiar în apropiere de frontiera fluvială cu România, iar în jurul orei 05:00, a fost raportată prăbușirea unui obiect în județul Tulcea.

O nouă dronă s-a prăbușit în România

O autospecială IGSU și echipe ale MApN s-au deplasat imediat la fața locului pentru a stinge incendiul produs.

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea.

În jurul orei 5:00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale”, a comunicat MApN, potrivit Antena 3 CNN.

A început deja o anchetă

Zona unde s-a prăbușit drona a fost securizată, iar autoritățile au început deja o anchetă. Drona s-a prăbușit într-o zonă nelocuită.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute. Situaţia este în dinamică şi vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”, au mai transmis autoritățile din țara noastră.

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