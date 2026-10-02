 Când se pune varza la murat pentru iarnă, potrivit tradiției
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Când se pune varza la murat pentru iarnă, potrivit tradiției

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja facem primii pași în luna octombrie, iar acest lucru înseamnă că gospodinele din țara noastră încep deja să se gândească la murăturile pe care le vor pregăti. Iar, potrivit tradiției din țara noastră, data la care trebuie puse murăturile deja se apropie.

Varza murată este foarte populară iarna
Varza murată este foarte populară iarna Foto: Shutterstock

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din România vor începe să se pregătească pentru asezonarea/verzirea verzei, cât și a altor legume, la murat. Însă, potrivit tradiției noastre, există o dată care trebuie avută în vedere.

Când se pune varza la murat pentru iarnă

Mai precis, este important ca varza să fie pusă la murat după data de 26 octombrie, când este sărbătorit Sfântul Dumitru. La fel de important este ca murăturile să fie puse până pe data de 30 noiembrie.

Acest interval este, practic, cel ideal pentru a pune varza la murat. Atunci când totul a fost pus la murat în acest interval, foile de varză vor avea un gust și o textură gustoasă și perfectă până la Crăciun, când le vom folosi pentru a pregăti sarmalele.

Alte tradiții legate de murăturile pentru toamnă

Desigur, există și alte tradiții care trebuie urmate, atunci când vine vorba despre varza murată. Aceste tradiții nu numai că vor oferi un gust mai intens și o textură mai plăcută verzei, dar pot chiar să modifice și aspectul ei vizual.

Mai precis, dacă ne dorim ca varza noastră murată să aibă o nuanță roz, atunci este important ca în butoi să punem fie sfeclă, fie o varză roșie, tăiată în bucăți mai mici.

La fel de important este să punem în butoi și hrean. Acest ingredient nu numai că oferă un gust mai bun verzei murate, dar are și efecte antimicrobiene foarte importante. Dacă nu dorim să apelăm la hrean, putem să îl înlocuim cu boabe de muștar sau chiar și cu usturoi.

Ghid de cumpărături

horoscop martie iunie logo webp
Horoscop vineri, 2 octombrie. Zodiile sunt nevoite să facă alegeri importante. Ce le rezervă astrele Horoscop
Christa Pike
Christa Pike a vorbit în timpul execuției sale eșuate. Ce a simțit în momentul administrării injecției letale: „Ar trebui să se întâmple asta?” Vedete internaționale
image
Laura Vicol, din nou în vizorul DIICOT pentru dosarul Nordis. Procurorii o acuză că ar fi ascuns milioane de lei în declarațiile de avere adevarul.ro
image
Angajat concediat după 22 de ani de muncă pentru că îi era frică să zboare. Instanța obligă compania să-i plătească 52.000 de euro adevarul.ro

Parteneri

image
Bogdan Baratky demontează o legendă urbană înainte de Rapid – Genoa: „Prima echipă românească într-o finală de cupă europeană” www.fanatik.ro
image
O femeie din Buzău a făcut credit şi i-a dat 90.000 de euro unei "vedete" coreene. Reacţia soţului observatornews.ro
image
Rușii au pierdut în Donețk moaștele cneazului care ar fi trebuit ”să îi încurajeze” pe front. Au fost atacați și le-au abandonat www.antena3.ro
image
După scamatoria avertismentului Bloomberg, a venit rândul Reuters să avertizeze România, tot sub semnătura unor români: „Numirea unui guvern PSD-AUR sau convocarea de alegeri anticipate ar putea declanșa o retrogradare a ratingului de credit al României” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: „E singura soluţie!” as.ro
image
Noutăți în cazul avionului Flydubai care zbura spre Israel. Copilotul ar fi vrut să preia controlul aeronavei și să o prăbușească într-un zgârie-nori. „Un scenariu de tipul celui din 11 septembrie” playtech.ro
image
Cum este văzută naţionala României la Varşovia: „Nu aveţi niciun star, iar jucătorii voştri sunt necunoscuţi!” Exclusiv www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
cartofi eatingwell1 jpeg
Ai diabet? Nu trebuie să renunți la cartofi și orez. Cum trebuie consumate pentru a ține glicemia sub control Fapt divers
kalhh upper body 944557 1280 jpg
Toamna și poluarea aerului. Ce se întâmplă cu plămânii tăi? Medic: „Și aerul pe care îl respirăm în locuință poate influența” Fapt divers
Ciprian si Iustina jpg
Cine a fost Sf. Ciprian, fostul vrăjitor și astrolog sărbătorit pe 2 octombrie Național
curte gradina gradinarit adobestock jpg
Trucul de toamnă pe care puțini grădinari îl știu. De ce să pui un cearșaf în grădină Fapt divers
Cum sa╠å faci cafea acasa╠å mai buna╠å deca╠ét la cafenele jpg
Pune acest ingredient banal în cafeaua solubilă. Trucul care îi schimbă complet gustul, va semăna cu cea de la cafenea Fapt divers
cerere in casatorie
Îl iubea, dar nu voia să se mărite cu el. Ce a făcut o tânără după ce a fost cerută în căsătorie întrece orice imaginație Fapt divers
loto istock jpg
Rezultate Loto, 1 octombrie 2026. Numerele care au adus câștig românilor norocoși Național
image png
O sculptură cumpărată cu 350 de euro s-a dovedit a fi o adevărată comoară pentru un bărbat din Anglia. Cât valorează, de fapt Internațional
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net