Când se pune varza la murat pentru iarnă, potrivit tradiției

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja facem primii pași în luna octombrie, iar acest lucru înseamnă că gospodinele din țara noastră încep deja să se gândească la murăturile pe care le vor pregăti. Iar, potrivit tradiției din țara noastră, data la care trebuie puse murăturile deja se apropie.

Varza murată este foarte populară iarna Foto: Shutterstock

Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din România vor începe să se pregătească pentru asezonarea/verzirea verzei, cât și a altor legume, la murat. Însă, potrivit tradiției noastre, există o dată care trebuie avută în vedere.

Când se pune varza la murat pentru iarnă

Mai precis, este important ca varza să fie pusă la murat după data de 26 octombrie, când este sărbătorit Sfântul Dumitru. La fel de important este ca murăturile să fie puse până pe data de 30 noiembrie.

Acest interval este, practic, cel ideal pentru a pune varza la murat. Atunci când totul a fost pus la murat în acest interval, foile de varză vor avea un gust și o textură gustoasă și perfectă până la Crăciun, când le vom folosi pentru a pregăti sarmalele.

Alte tradiții legate de murăturile pentru toamnă

Desigur, există și alte tradiții care trebuie urmate, atunci când vine vorba despre varza murată. Aceste tradiții nu numai că vor oferi un gust mai intens și o textură mai plăcută verzei, dar pot chiar să modifice și aspectul ei vizual.

Mai precis, dacă ne dorim ca varza noastră murată să aibă o nuanță roz, atunci este important ca în butoi să punem fie sfeclă, fie o varză roșie, tăiată în bucăți mai mici.

La fel de important este să punem în butoi și hrean. Acest ingredient nu numai că oferă un gust mai bun verzei murate, dar are și efecte antimicrobiene foarte importante. Dacă nu dorim să apelăm la hrean, putem să îl înlocuim cu boabe de muștar sau chiar și cu usturoi.