 Ce rol are hreanul la murături și cu ce se poate înlocui
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Ce rol are hreanul la murături și cu ce se poate înlocui

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Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în toamnă, gospodinele din țara noastră încep să se ocupe de pregătirea murăturilor. Iar un ingredient comun, pe care îl vom vedea recomandat indiferent de ce am mura, este hreanul. Acest condiment nu este popular doar datorită gustului pe care îl oferă murăturilor, ci și pentru efectele benefice pe care le are.

Hreanul este important pentru murături
Hreanul este important pentru murături Foto: DepositPhotos

O scurtă privire în calendar ne va arăta că deja facem primii pași în luna octombrie, iar pe măsură ce înaintăm în toamnă, gospodinele din țara noastră se vor ocupa tot mai intens de murături. Un detaliu pe care poate deja l-am observat este faptul că, indiferent de ce fel de murături am pregăti, hreanul se va găsi mereu pe lista de ingrediente.

Ce rol are hreanul la murături

Primul motiv pentru care hreanul este atât de popular ține de gustul bun pe care îl oferă murăturilor. Însă, dincolo de acest detaliu, hreanul are și unele beneficii mult mai practice.

În primul rând, hreanul ajută murăturile să-și mențină textura și să nu se înmoaie prea repede. În plus, hreanul are și proprietăți antimicrobiene, motiv pentru care este folosit adesea la conservarea murăturilor.

În general, câteva bucăți de rădăcină de hrean vor fi suficiente pentru un borcan de murături.

Cu ce se poate înlocui hreanul când pui murături

Desigur, dacă ne dorim un gust ceva mai diferit decât în mod obișnuit, putem înlocui hreanul cu alte ingrediente, atunci când pregătim murături.

De exemplu, boabele de muștar au un efect antimicrobian și, la fel ca hreanul, contribuie la menținerea texturii naturale a legumelor. Este recomandat să sterilizăm boabele de muștar înainte de a le pune în borcan, pentru a evita contaminarea.

O altă variantă utilă la care putem apela este usturoiul. Acesta va intensifica aroma murăturilor, are proprietăți antimicrobiene și se găsește foarte ușor. Alte opțiuni simple la care mai putem apela sunt foile de dafin, mărarul sau chiar și frunzele de stejar.

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