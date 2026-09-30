Un bărbat susține că a orbit după ce a luat Ozempic. Acum dă în judecată producătorul medicamentului

Edward Gillen, în vârstă de 59 de ani, susține că și-a pierdut complet vederea la ambii ochi la aproximativ un an după ce a început tratamentul cu Ozempic pentru diabet. Bărbatul a fost diagnosticat cu NAION și face parte dintre pacienții care au dat în judecată producătorul medicamentului.

A orbit după ce a luat Ozempic Foto: facebook

Un tată a patru copii din Massachusetts spune că viața lui s-a schimbat radical după ce și-a pierdut vederea în decurs de aproximativ două săptămâni. Edward Gillen susține că medicii au asociat problemele sale de vedere cu tratamentul cu Ozempic, însă producătorul medicamentului neagă existența unei legături de cauzalitate demonstrate.

Edward Gillen susține că și-a pierdut vederea în doar două săptămâni

Edward Gillen, în vârstă de 59 de ani, a început să ia Ozempic în 2024, după ce medicamentul i-a fost prescris pentru controlul glicemiei și reducerea nivelului A1C. Aproximativ un an mai târziu, în mai 2025, bărbatul spune că s-a trezit într-o dimineață și a observat ceea ce părea a fi o mică pată într-unul dintre ochi.

„Am mers la doctori. Am mers la doctorii mei. Am fost la Mass Eye and Ear. Am făcut mai multe proceduri pentru a vedea ce se întâmplă”, a povestit Gillen pentru The U.S. Sun.

Problemele s-au agravat rapid, iar bărbatul spune că în mai puțin de două săptămâni și-a pierdut complet vederea la ambii ochi.

„Era weekendul de Memorial Day, iar până pe 1 iunie eram orb”, a declarat el potrivit the sun.co.uk.

Gillen a fost diagnosticat cu neuropatie optică ischemică anterioară non-arteritică (NAION), o afecțiune care afectează nervul optic și poate provoca pierderea permanentă a vederii. Bărbatul susține că, după mai multe investigații, inclusiv RMN-uri și tomografii, medicii au asociat apariția simptomelor cu administrarea medicamentului.

El spune că medicii i-au explicat efectele adverse ale tratamentului, însă nu i-ar fi spus că există posibilitatea unei pierderi permanente a vederii.

Producătorul Ozempic neagă o legătură de cauzalitate

Gillen se numără printre pacienții care au dat în judecată compania Novo Nordisk, producătorul Ozempic. Procesele susțin, printre altele, că producătorul nu ar fi avertizat suficient pacienții și medicii în legătură cu anumite efecte adverse grave.

Unele dintre plângerile depuse de pacienți vizează gastropareza severă, blocajele intestinale sau NAION. În același timp, compania neagă faptul că medicamentul ar fi demonstrat ca fiind cauza acestor probleme.

Dr. Tina Vilsbøll, reprezentant medical al Novo Nordisk, a declarat pentru The Wall Street Journal că studiile nu au demonstrat o relație de cauzalitate între NAION și Ozempic. Compania susține, de asemenea, că procesele intentate împotriva sa sunt nefondate și că le va apăra în instanță.

Liz Skrbkova, reprezentanta Novo Nordisk pentru relația cu presa și părțile interesate din SUA, a transmis că siguranța pacienților reprezintă o „prioritate de top” pentru companie.

„Ne pasă profund de bunăstarea persoanelor care iau medicamentele noastre și colaborăm îndeaproape cu autoritățile sanitare și organismele de reglementare din întreaga lume”, a declarat aceasta.

Unele studii au indicat o posibilă creștere a riscului de NAION în cazul semaglutidei, substanța activă din Ozempic, însă dovezile științifice nu au demonstrat direct că medicamentul provoacă această afecțiune.

Între timp, Gillen încearcă să se adapteze unei vieți complet diferite. Fost antrenor de softball și angajat timp de 39 de ani al administrației rutiere din stat, bărbatul se afla în pragul pensionării când și-a pierdut vederea.

„Nu accepți. Nu crezi. Ești pur și simplu: «Ce naiba se întâmplă?»”, a povestit el.

„Gândiți-vă la voi. Dacă vederea ar începe pur și simplu să dispară și, în fiecare zi, lucrurile s-ar înrăutăți. Iar două săptămâni mai târziu ai fi complet orb.”

Gillen spune că acum trebuie să învețe din nou să facă lucruri simple, precum să gătească, să își pună mâncarea în farfurie sau să iasă din casă. Comunitatea din Dedham s-a mobilizat pentru a-l sprijini și a înființat o campanie de strângere de fonduri pentru Coach BlindED Foundation, organizație destinată sprijinirii persoanelor cu deficiențe de vedere și cercetării privind pierderea vederii.