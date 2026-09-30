Fiica actorului Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă”

Actorul Chad Lowe și producătoarea Kim Painter trec printr-o tragedie cumplită: fiica lor, Fiona Hepler Lowe, a murit la vârsta de 13 ani. Familia a confirmat vestea într-o declarație transmisă publicației People pe 29 septembrie.

Fiica actorul Chad Lowe a murit la doar 13 ani Foto: Getty

Mesajul transmis de familia actorului Chad Lowe

Fiona s-a născut pe 16 noiembrie 2012 și era al doilea copil al cuplului. Sora ei mai mare, Mabel Painter, are 17 ani, iar cea mică, Nixie Barbara, are 10 ani. Anul trecut, Chad Lowe - fratele mai mic al actorului Rob Lowe - a marcat intrarea Fionei în adolescență printr-o postare pe Instagram, în care o încuraja să „danseze prin viață” și își exprima dragostea pentru ea.

„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona”, au transmis părinții, descriind-o ca pe o adolescentă „plină de iubire, inteligentă, creativă și pasionată de dans”. Ei au subliniat că Fiona era adorată de surorile ei și „profund iubită de părinți”, fiind „lumina vieților noastre”.

Familia a transmis și un mesaj de responsabilizare, amintind că persoanele care se confruntă cu dificultăți emoționale sau probleme de sănătate mintală ar trebui să caute sprijin și să vorbească cu cineva de încredere sau cu un specialist. Ei au subliniat importanța de a cere ajutor atunci când situațiile devin copleșitoare.

Familia a mai fost lovită de o tragedie

Moartea fetei vine la doar un an după ce familia a trecut printr-o altă experiență traumatizantă: pierderea locuinței în incendiul din Pacific Palisades, la începutul lui 2025. În februarie, Lowe povestea cum fetele au revenit pentru prima dată la locul unde crescuseră, găsind doar ruinele casei.

Actorul își lăuda atunci fiicele pentru felul în care au gestionat situația, vorbind despre „spiritul și reziliența lor” și despre faptul că rolul de tată este „cea mai mare bucurie și onoare” din viața lui.

Chad Lowe, fratele actorului Rob Lowe, este cunoscut pentru o carieră solidă în televiziune. În 1993, a câștigat un Premiu Emmy pentru rolul din serialul Life Goes On, performanță care l-a consacrat în industria TV.

De-a lungul anilor, Chad Lowe a apărut în numeroase producții populare, printre care Pretty Little Liars și Supergirl, consolidându-și reputația de actor versatil și apreciat.