 Zoe Saldaña, fără sutien la 48 de ani! A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris
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Zoe Saldaña, fără sutien la 48 de ani! A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris

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Zoe Saldaña (48 de ani) a avut o apariție îndrăzneață la prezentarea Saint Laurent de la Săptămâna Modei de la Paris, unde a întors toate privirile cu o rochie neagră din dantelă, extrem de transparentă.

Zoe Saldaña a purtat o rochie neagră de la Saint Laurent
Zoe Saldaña a purtat o rochie neagră de la Saint Laurent Foto: Getty Images

Actrița, care deține o avere de 60 de milioane de dolari, a ales un model cu bretele subțiri, care i-a lăsat corpul la vedere. Zoe nu a purtat sutien, iar bustul i-a fost aproape complet expus prin materialul transparent. Pentru partea de jos, a optat pentru o pereche de chiloți negri, vizibili prin rochie.

Ținuta mulată i-a evidențiat silueta și a transformat apariția sa într-una dintre cele mai curajoase de la eveniment. Rochia face parte din tendința ținutelor transparente și a dantelei, care a fost prezentă și în colecția Saint Laurent pentru sezonul primăvară-vară 2027. Saldaña a completat ținuta cu o pereche de sandale negre cu barete subțiri.

La prezentarea Saint Laurent au mai fost prezente Rosie Huntington-Whiteley, Zoë Kravitz, Amber Valletta, Eva Herzigová și Petra Collins. Și acestea au ales ținute care au pus în valoare dantela și materialele transparente, confirmând tendința care a dominat evenimentul.

Cum se menține Zoe Saldaña în formă

Zoe Saldaña mizează pe o alimentație echilibrată, bazată pe regula 80/20: în aproximativ 80% din timp alege alimente sănătoase și își permite mai multă flexibilitate în restul timpului, fără reguli stricte.

Actrița evită în mare parte glutenul și lactatele și pune accent pe legume proaspete, proteine slabe și preparate pe bază de plante.

Printre alegerile sale se numără terciul de ovăz cu lapte de migdale și semințe de chia, smoothie-urile verzi cu proteine, salatele de linte, tăițeii din hrișcă cu pui și burgerii de curcan cu cartofi dulci. În ceea ce privește sportul, Saldaña preferă antrenamentele scurte și eficiente, în locul orelor petrecute la sală. Yoga și Pilates fac parte, de asemenea, din rutina ei, iar actrița încearcă să se antreneze de aproximativ trei ori pe săptămână.

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