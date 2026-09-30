Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română. Motivul pentru care milionarul a cerut ajutorul instanței

Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română, în urma unei amenzi pe care a primit-o în vara acestui an. Tânărul antreprenor a decis să conteste sancțiunea în instanță și urmează să ajungă în fața magistraților pentru a-și susține punctul de vedere.

Sebastian Dobrincu. Foto: Captură tv.

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai tineri oameni de afaceri din România, Sebastian Dobrincu a contestat amenda primită în luna iulie. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 la doar trei zile după ce antreprenorul a fost sancționat.

Sebastian Dobrincu, în fața magistraților

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 trebuie să stabilească primul termen de judecată, după ce vor analiza cererea de chemare în judecată și probele depuse la dosar.

În cadrul procesului, Sebastian Dobrincu își poate susține afirmațiile prin mai multe probe, inclusiv declarații ale unor martori sau înregistrări video, dacă acestea există și sunt admise de instanță.

În cazul în care instanța va constata că susținerile antreprenorului sunt întemeiate, acesta ar putea scăpa de amendă, precum și de suspendarea dreptului de a conduce, informează PRO TV.

Sebastian Dobrincu, despre viața sa amoroasă

Sebastian Dobrincu s-a făcut remarcat nu doar prin prisma carierei sale, ci și prin relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu femei cunoscute din România. Viața sa sentimentală a ajuns în repetate rânduri în atenția publicului, mai ales după despărțirea de Ioana Ignat.

Chiar dacă relațiile sale de până acum nu au avut succes, tânărul antreprenor pare să știe ce își dorește de la viață și de la persoana care îi va fi alături. Sebastian Dobrincu a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat pentru Click!, în 2025, când a explicat ce contează pentru el atunci când vine vorba despre o relație.

„Probabil lucrul după care mă ghidez cel mai mult e mintea și ce perspectivă de viață are, cât de sus țintește, pentru că omul pe care îl ai lângă tine îți cam definește traiectoria vieții, iar pentru mine este foarte important să am lângă mine un om cu care să construiesc ceva sănătos și să țintim împreună cât mai sus.

Momentan sunt singur, dar nici nu caut ceva. Sunt suficient de ocupat cu ale mele!”, ne-a mărturisit Sebastian Dobrincu in 2025.