 Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română. Motivul pentru care milionarul a cerut ajutorul instanței
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română. Motivul pentru care milionarul a cerut ajutorul instanței

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sebastian Dobrincu a dat în judecată Poliția Română, în urma unei amenzi pe care a primit-o în vara acestui an. Tânărul antreprenor a decis să conteste sancțiunea în instanță și urmează să ajungă în fața magistraților pentru a-și susține punctul de vedere.

Sebastian Dobrincu.
Sebastian Dobrincu. Foto: Captură tv.

Cunoscut ca fiind unul dintre cei mai tineri oameni de afaceri din România, Sebastian Dobrincu a contestat amenda primită în luna iulie. Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 la doar trei zile după ce antreprenorul a fost sancționat.

Sebastian Dobrincu, în fața magistraților

Magistrații de la Judecătoria Sectorului 1 trebuie să stabilească primul termen de judecată, după ce vor analiza cererea de chemare în judecată și probele depuse la dosar.

În cadrul procesului, Sebastian Dobrincu își poate susține afirmațiile prin mai multe probe, inclusiv declarații ale unor martori sau înregistrări video, dacă acestea există și sunt admise de instanță.

În cazul în care instanța va constata că susținerile antreprenorului sunt întemeiate, acesta ar putea scăpa de amendă, precum și de suspendarea dreptului de a conduce, informează PRO TV. 

Sebastian Dobrincu, despre viața sa amoroasă 

Sebastian Dobrincu s-a făcut remarcat nu doar prin prisma carierei sale, ci și prin relațiile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu femei cunoscute din România. Viața sa sentimentală a ajuns în repetate rânduri în atenția publicului, mai ales după despărțirea de Ioana Ignat. 

Chiar dacă relațiile sale de până acum nu au avut succes, tânărul antreprenor pare să știe ce își dorește de la viață și de la persoana care îi va fi alături. Sebastian Dobrincu a vorbit despre acest lucru într-un interviu acordat pentru Click!, în 2025, când a explicat ce contează pentru el atunci când vine vorba despre o relație.

„Probabil lucrul după care mă ghidez cel mai mult e mintea și ce perspectivă de viață are, cât de sus țintește, pentru că omul pe care îl ai lângă tine îți cam definește traiectoria vieții, iar pentru mine este foarte important să am lângă mine un om cu care să construiesc ceva sănătos și să țintim împreună cât mai sus.

Momentan sunt singur, dar nici nu caut ceva. Sunt suficient de ocupat cu ale mele!”, ne-a mărturisit Sebastian Dobrincu in 2025.   

Ghid de cumpărături

roxana hulpe botez fetita jpg
Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop” Vedete românești
valerie lungu instagram jpg
Valerie Lungu, apariție spectaculoasă la cununia civilă cu Alex Gîlcă! A purtat o ținută de 12.000 de euro. Cum a arătat decorul de vis Vedete românești
image
Autoritățile elvețiene clarifică situația în cazul lui Vlad Băltățeanu. Suspectul nu s-ar fi predat, ci a fost arestat adevarul.ro
image
Se vinde una dintre cele mai frumoase vile din București, fosta reședință a unui dirijor celebru: cât costă clădirea cu 29 de camere și capelă adevarul.ro

Parteneri

image
Cine este și cum arată soția lui Jurgen Klopp. Îi este alături de 26 de ani și a trecut printr-o schimbare majoră www.fanatik.ro
image
Atac la bordul unui zbor FlyDubai: pilot înjunghiat, pasagerii s-au luptat cu copilotul ca să evite prăbuşirea observatornews.ro
image
România a avut o insulă pe Dunăre care a dispărut sub ape. Ada Kaleh a fost locuită secole întregi și atrăgea turiști din toată Europa www.antena3.ro
image
Teroare în aer: Imagini dramatice de la bordul avionul Flydubai arată cum pasagerii l-au imobilizat pe atacator și l-au îngrijit pe căpitanul rănit www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Primul anunţ al Simonei Halep despre relaţie şi familie cu Dorin Mateiu: „Îmi doresc să fiu lăsată…” as.ro
image
La ce distanță după indicatorul de localitate poate sta radarul Poliției. Regula din Codul Rutier playtech.ro
image
Legenda Stelei, premoniție după ce Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB: „Nu poate!” www.fanatik.ro
image
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Divorțează la 4 luni de la nuntă! E știrea momentului în showbizul românesc! Ea ar fi fost cea care a plecat din căminul conjugal www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regele Felipe și Regina Letizia ai Spaniei au creat o atmosferă de basm pentru soții Macron. Ce dineu de stat select a fost organizat! okmagazine.ro
image
Tom Cruise e complet vrăjit de Prințesa Kate, i-a căzut cu tronc! Nu doar că a luat-o de mână, dar îl invidiază fățiș pe Prințul William okmagazine.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce rost are, de fapt, sexul? Răspunsuri la o întrebare veche de când lumea historia.ro
Chad Lowe
Fiica actorul Chad Lowe a murit la doar 13 ani. Anunțul făcut de familie: „Avem inima frântă” Vedete internaționale
zoe saldana gettyimages jpg
Zoe Saldaña, fără sutien la 48 de ani! A întors toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris Vedete internaționale
Presley Gerber Cindy Crawford 120325 ede8865162b6422f851d1c18fea922f2 webp
VideoUltimele imagini cu Presley Gerber, filmate cu câteva ore înainte de moartea sa. Modelul se afla în centrul de recuperare Vedete internaționale
banner cleopatra stratan jpg
#Exclusiv Click!
Cleopatra Stratan, răsfățata familiei! Ce spune despre relația cu tatăl ei, Pavel Stratan, înainte de ziua ei Vedete românești
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone, mărturisiri despre căsnicia cu Jennifer Flavin. Ce regretă actorul: „Am tot amânat” Vedete internaționale
Roxana Nemes png
Roxana Nemeș a publicat primele imagini cu fața gemenilor. Ania si Zain au împlinit un an. Ce au ales de pe tăviță i-a surprins pe toți Vedete românești
Christopher Reeve foto Profimedia jpg
Blestem în familie? După ce Christopher Reeve a murit prematur, fiul lui „Superman” se luptă pentru viața sa! Vedete internaționale
Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale!
#Exclusiv Click!
Adina Buzatu, soacră mică sexy la nunta fiicei sale: „Am predat copilul, sunt liberă de contract!” Ce vedete au petrecut alături de miri Vedete românești
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net