 Sylvester Stallone, mărturisiri despre căsnicia cu Jennifer Flavin. Ce regretă actorul: „Am tot amânat”
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Sylvester Stallone, mărturisiri despre căsnicia cu Jennifer Flavin. Ce regretă actorul: „Am tot amânat”

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Sylvester Stallone, celebrul actor care a intrat în istoria cinematografiei prin roluri emblematice precum Rocky Balboa sau John Rambo, a surprins publicul cu o serie de declarații personale. 

Sylvester Stallone
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Sylvester Stallone Foto: Getty

Într-un interviu acordat lui Tracy Smith pentru CBS Sunday Morning, la 92NY, pe 27 septembrie, starul în vârstă de 80 de ani a vorbit deschis despre viața sa privată și despre relația de aproape trei decenii cu Jennifer Flavin, fost model și femeie de afaceri.  

Regretele lui Sylvester Stallone 

Reflectând asupra lucrurilor pe care le-ar schimba dacă ar putea da timpul înapoi, Stallone a mărturisit că regretă că nu s-a căsătorit mai devreme cu Flavin. Cei doi s-au cunoscut în 1988, însă au așteptat nouă ani până să își unească destinele, în 1997, la Londra.

„Regret că nu am făcut pasul mai devreme. Am fost un idiot, am tot amânat”, a spus actorul, potrivit publicației In Style, adăugând că încă învață despre dinamica unei relații și despre greșelile pe care le-a făcut în trecut.

Stallone a explicat că o parte din ezitările sale ar fi putut proveni din lipsa de afecțiune pe care a simțit-o în copilărie.

„Mulți oameni care trec prin astfel de situații nu au nicio vină. Așa evoluezi, așa te formezi”, a mărturisit el, sugerând că experiențele timpurii pot influența profund modul în care cineva se raportează la iubire și stabilitate.

Sylvester Stallone își admiră profund soția

În ciuda acestor obstacole, actorul nu s-a ferit să își exprime admirația pentru soția sa. A descris-o drept „magnifică” și a recunoscut că i-a fost un sprijin esențial de-a lungul anilor.

„Nu voi fi niciodată la fel de bun ca ea. M-a ținut în viață”, a declarat Stallone, adăugând că i-a luat mult timp să realizeze că „cel mai mare dar din lume era chiar lângă el”.

Cuplul are trei fiice - Sophia, Sistine și Scarlet - iar Stallone mai are doi fii dintr-o căsătorie anterioară cu Sasha Czack. Relația cu Flavin nu a fost lipsită de momente dificile: cei doi s-au separat în august 2022, însă au revenit împreună doar o lună mai târziu.

Interviul vine în contextul lansării cărții de memorii a actorului, The Steps, apărută pe 29 septembrie, în care Stallone explorează atât cariera sa impresionantă, cât și aspectele intime ale vieții personale.

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