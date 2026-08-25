 Florian Munteanu, românul care a jucat cu Sylvester Stallone și Dolph Lundgren, revine în țară după 9 ani!
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Florian Munteanu, românul care a jucat cu Sylvester Stallone și Dolph Lundgren, revine în țară după 9 ani!

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Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, revine în România după aproape nouă ani. Cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolurile sale din „Creed”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, actorul va fi prezent pe litoralul românesc, înainte de a pleca direct la Veneția, unde va participa la o serie de evenimente importante organizate în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Click! vă prezintă, în exclusivitate, detalii despre vizita actorului, la malul Mării Negre. 

Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, revine în România după aproape nouă ani
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Florian Munteanu, unul dintre cei mai cunoscuți actori români pe plan internațional, revine în România după aproape nouă ani Foto: Instagram

Din România la Hollywood! Florian Munteanu a jucat în „Creed II”, alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren

Parcursul lui Florian Munteanu (35 de ani) reprezintă una dintre cele mai spectaculoase ascensiuni internaționale ale unui actor român din ultimii ani.

Florian a intrat în atenția publicului internațional odată cu rolul Viktor Drago din „Creed II”, producție în care a jucat alături de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan și Dolph Lundgren. Interpretarea sa i-a adus rapid notorietate internațională și i-a deschis acestuia drumul către noi producții importante de la Hollywood.

A revenit în rolul Viktor Drago în „Creed III”, iar cariera sa a continuat în universul Marvel, unde l-a interpretat pe Razor Fist în „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Au urmat și alte proiecte internaționale importante, printre care „Borderlands” și „Vikings: Valhalla”, el consolidându-și astfel poziția în industria internațională de film și devenind unul dintre cei mai vizibili actori români ai generației sale.

Florian Munteanu: „M-am identificat întotdeauna ca român”

În ciuda succesului internațional și a faptului că și-a petrecut cea mai mare parte a vieții în Germania, Florian Munteanu nu și-a ascuns niciodată originile și vorbește cu mândrie despre faptul că este român.

Părinții săi au plecat din România în anii ’80 și s-au stabilit în Germania, acolo unde Florian s-a născut și a crescut. Cu toate acestea, identitatea românească a rămas pentru el o parte esențială a poveștii sale.

„Părinții mei au plecat din România în anii ’80. Eu m-am născut și am trăit cea mai mare parte a vieții mele în Germania, dar m-am identificat întotdeauna ca român. Nu mi-am uitat niciodată originile și sunt mândru de ele, indiferent unde mă poartă viața și cariera”, a declarat Florian Munteanu, în exclusivitate pentru Click!

Legătura sa cu România este una pe care actorul a ales să o exprime inclusiv în momente importante ale carierei sale: la premierele filmelor sale, Florian apare cu drapelul României, ducând tricolorul pe covorul roșu alături de el și transformându-l într-un simbol al originilor sale.

Pentru un actor care evoluează astăzi pe una dintre cele mai competitive piețe cinematografice din lume, gestul a devenit mai mult decât unul simbolic: este o declarație personală despre locul pe care România îl ocupă în identitatea sa.

Florian Munteanu, alături de promoterul Eduard Irimia
Florian Munteanu, alături de promoterul Eduard Irimia Foto: Click!

O poveste începută în România în urmă cu nouă ani

Înainte de succesul de la Hollywood, povestea profesională a lui Florian Munteanu a avut un capitol important în România.

În urmă cu aproximativ nouă ani, Florian a fost remarcat de promotorul și producătorul Eduard Irimia, într-o perioadă în care se afla la începutul drumului său profesional.

Eduard Irimia a văzut în Florian combinația rară dintre fizicul impresionant al unui sportiv de performanță, disciplină, carismă și prezență scenică. La scurt timp, Florian avea să facă pasul către cinematografia internațională, iar rolul Viktor Drago avea să îi schimbe definitiv traiectoria profesională.

Ceea ce a urmat a fost o ascensiune spectaculoasă: de la un tânăr sportiv de origine română la un actor distribuit în unele dintre cele mai cunoscute francize cinematografice internaționale.

Astăzi, după aproape un deceniu de carieră internațională, Florian Munteanu revine în România la invitația lui Eduard Irimia, într-un moment care marchează simbolic legătura dintre începuturile sale profesionale și succesul pe care îl are astăzi.

Florian Munteanu revine pe litoralul românesc, la Mamaia și Olimp 

În cadrul vizitei sale în România, Florian Munteanu va fi prezent pe litoralul românesc, în stațiunile Mamaia și Olimp, într-una dintre rarele sale apariții publice în țară din ultimii ani.

Revenirea are o semnificație aparte: Florian se întoarce în România după o perioadă în care cariera sa l-a purtat pe platourile marilor producții internaționale, construindu-și un nume într-o industrie extrem de competitivă.

Pentru actorul care a ales să poarte tricolorul românesc la premierele internaționale, revenirea în țară capătă astfel o semnificație aparte. De această dată, România nu va mai fi reprezentată doar prin drapelul purtat de Florian pe covorul roșu, ci îl va avea din nou acasă, în fața publicului român.

Prezența sa pe litoral marchează revenirea în România înaintea unei noi etape importante din agenda internațională a actorului.

Din România, va pleca direct la Festivalul de Film de la Veneția

Imediat după vizita în România, Florian Munteanu va pleca direct la Veneția, în perioada Festivalului Internațional de Film de la Veneția, unul dintre cele mai prestigioase evenimente cinematografice din lume.

Actorul român va participa la evenimente și apariții speciale organizate în această perioadă și va fi prezent pe covorul roșu, alături de personalități importante din industria internațională de film și entertainment.

Florian Munteanu va fi, de asemenea, invitat special al I Success Charity Gala – Venice, eveniment care va avea loc pe 8 septembrie 2026 și care va reuni personalități din cinematografie, business, media și entertainment într-o seară dedicată carității, networkingului și impactului internațional.

Agenda sa de la Veneția include și participarea la evenimentul amfAR, una dintre cele mai cunoscute inițiative caritabile internaționale, care reunește în mod tradițional personalități importante din cinematografie, modă și entertainment.

De la rădăcinile românești păstrate de familia sa peste generații, la Hollywood și marile covoare roșii internaționale, povestea lui Florian Munteanu rămâne strâns legată de România. Iar revenirea sa în țară, după aproape nouă ani, reprezintă nu doar o întoarcere acasă, ci și începutul unui nou capitol într-o carieră construită la nivel internațional.

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