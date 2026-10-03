Cât costă lemnele de foc în America? O româncă din Pennsylvania a dezvăluit prețul: „O mașină plină”

Pregătirile pentru sezonul rece reprezintă o prioritate pentru familiile stabilite peste ocean, iar soluțiile găsite de conaționali arată diferențe majore de costuri față de Europa.

Cât costă lemnele de foc în America? Foto: Shutterstock

Un cuplu de români stabilit în Statele Unite ale Americii a împărtășit experiența aprovizionării pentru iarnă, dezvăluind cât de accesibilă este încălzirea locuinței atunci când sunt folosite resursele locale și metodele tradiționale.

Cei doi soți au început demersurile din timp pentru a asigura tot ce este necesar gospodăriei înainte de venirea frigului. Printre principalele achiziții s-au numărat lemnele de foc pentru sobe, costul plătit fiind unul surprinzător de mic: o mașină întreagă încărcată cu lemne i-a costat doar 40 de dolari.

Soluția sobelor tradiționale pentru a evita cheltuielile cu centrala pe ulei

Proprietatea în care locuiește familia era deja prevăzută din construcție cu sobe, oferindu-le o flexibilitate termică importantă. Deși locuința dispune și de un sistem modern de încălzire bazat pe o centrală pe ulei, această variantă implică facturi semnificativ mai mari pe parcursul lunilor de iarnă.

Pentru a reduce substanțial cheltuielile de întreținere, românii au decis să îmbine ambele variante, mizând pe sobe ca soluție de bază pentru menținerea confortului termic. Această decizie strategică le permite să evite consumul ridicat de combustibil lichid scump în perioadele cu temperaturi extrem de scăzute.

Oportunități nesperate pe piața americană: „Se pot lua până și gratis de la oameni”

Dincolo de tarifele modice din comerțul local, românca a explicat că accesul la combustibil solid din lemn este extrem de facil în Statele Unite, existând adesea posibilitatea de a nu plăti absolut nimic dacă ești dispus să te ocupi de transport.

„Lemnele aici sunt foarte ieftine, se pot lua până și gratis de la oameni”, a mărturisit femeia, făcând referire la faptul că mulți proprietari americani care toaletează arbori sau dețin suprafețe împădurite oferă resturile lemnoase gratuit celor interesați să le ridice direct de pe proprietate.