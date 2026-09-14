Lucruri despre care românii cred că nu își merită banii: „Un preț mai mare nu înseamnă calitate”

Un preț mare nu garantează întotdeauna o calitate pe măsură. Iar în bugetul unei familii, tocmai cheltuielile aparent neînsemnate sunt cele care, adunate, pot ajunge la sume surprinzător de mari.

Lucruri care merită sau nu bani Foto: Shutterstock

Prețurile crescute nu înseamnă calitate

O româncă a deschis într-un grup de Facebook, „Buget de familie” o discuție privind lucrurile care ar merita cheltuieli mai mari într-o casă, dar și cele care sunt supraevaluate. Ea spune că nu întotdeauna plătim calitatea produsului, cât firma care l-a pus la vânzare.

„Un preț mai mare nu înseamnă întotdeauna și mai multă calitate. Iar când vorbim despre bugetul unei familii, tocmai cheltuielile care par neînsemnate pot ajunge, puse cap la cap, la sume deloc mici. Apa îmbuteliată cumpărată zilnic, cafeaua de 15–20 de lei luată aproape în fiecare zi, câte un produs de curățenie „premium” pentru fiecare suprafață, hainele și adidașii foarte scumpi cumpărați mai ales pentru brand, ultimul model de telefon când cel pe care îl avem încă funcționează foarte bine, abonamentele pe care aproape am uitat că le plătim, o mașină mai scumpă decât avem nevoie sau lucrurile cumpărate copiilor „să fie acolo” – haine în exces, jucării, gadgeturi și accesorii care ajung să fie folosite de doar câteva ori.

A economisi nu înseamnă să alegi mereu ce este mai ieftin și nici să renunți la lucrurile care îți plac. Înseamnă să știi pentru ce merită să plătești mai mult și pentru ce nu. Uneori plătim pentru calitate. Alteori plătim pentru brand, comoditate sau impulsul de moment”, a mărturisit românca.

Costurile mici, dar constante, pot avea un impact major asupra bugetului. Apa îmbuteliată, cafeaua de zi cu zi sau produsele de curățenie specializate sunt achiziții care par neimportante individual, însă adunate lunar pot reprezenta o sumă considerabilă. La fel se întâmplă și cu abonamentele pe care nu le mai folosim, dar continuăm să le plătim.

Unele produse sunt cumpărate mai degrabă pentru imagine decât pentru utilitate. Hainele și încălțămintea foarte scumpe, gadgeturile pentru copii folosite doar ocazional sau telefoanele schimbate înainte de a fi cu adevărat necesar sunt exemple de achiziții în care prețul reflectă mai mult brandul decât valoarea reală. O mașină mai scumpă decât necesarul de zi cu zi intră în aceeași categorie.

Răspunsurile românilor

În comentarii, internauții par să fie din ce în ce mai împotriva produselor care stau sub numele unui brand, dar care nu prezintă neaparat o calitate superioară. Aceștia au susținut că numele nu denotă un produs bun, care să reziste mai mult.

„Din punctul meu de vedere, NIMIC de brand nu merită cumpărat doar pentru brand dacă nu aduce un beneficiu clar și concret pentru banii ăia în plus. A nu se înțelege că nu cumpăr nimic scump sau de brand. Dar produsul respectiv trebuie să mă convingă, să aibă anumite calități sau să îmi ușureze munca sau viața suficient cât să merite banii. De exemplu aspiratoarele Dyson. Am încercat o grămadă de alte aspiratoare, nimic altceva nu m-a convins și nu se apropie. Hainele din materiale naturale, deși aici discuția e mai nuanțată. Multe sunt foarte scumpe, dar nu toate au prețul justificat. La unele se cunoaște după material, croială, detalii”, a mărturisit o româncă.

„Pentru noi, nimic ‘de brand’ nu își merită banii. Să cumperi o bluză, o pereche de pantofi și să îți fie frică să te miști, în timp ce le porți, ca să nu se deterioreze, nu e viață. Cum aș putea eu să îi cumpăr copilului ultimul răcnet în materie de adidași și să îi spun că nu are voie să alerge, să treacă prin bălți, să joace fotbal, ca să nu cumva să îi murdărească…”

Un membru al grupului „Buget de familie” a oferit o listă cu obiectele pe care nu ezită să cheltuie bani.

„ Am și eu o listă. Poate nu le convine tuturor, dar e lista mea.

Încălțăminte. Îmi cumpăr de la Decathlon, încălțăminte sport. Cea mai ieftină,60-70 lei ,marca Quechua. Mă țin 2 ani în regim de muncă, uneori 12-14 ore . Și nu vorbim de muncă de birou. Timp de folosire/preț îmi dă un raport mai bun decât brandurile de top. Vreau rezistenta nu reclamă.

Detergent lichid,marca Lidl. Suficient de bun,face aceeași treabă față de mărcile "de top" dar mai ieftin.

Tigăi/cuțite și varii chestii de bucătărie. Din Pepco. Cu o investiție mică într-un dispozitiv de ascuțit diamantat și puțină muncă, cuțitele se ascut și taie perfect. Tigaia... foarte bună și ieftină.

Sucul de roșii,cel din Kaufland,la cutie,cca 6 lei, aceași zeamă colorată ca mărcile "bune". Prețul diferă”.

La capitolul cosmetice, o utilizatoare Facebook a mărturisit că nu se zgârcește.

„Produsele de make-up /îngrijirea tenului, am încercat și scumpe și produse de duzină. Unele produse scumpe își merita banii însă unele au prețul prea piperat doar ca e de brand”.