Andreea Bălan, mesaj cu subînțeles? „Știi când o conexiune e reală sau când ceva nu e în regulă”

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din industria muzicală românească și, totodată, una dintre cele mai active vedete pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu momente din viața sa și cu diferite gânduri și mesaje. De curând, artista a transmis în mediul online un mesaj în care vorbește despre intuiție, despre adevărurile pe care le simțim înainte de a le putea explica și despre cât de important este să avem încredere în propriile trăiri.

Andreea Bălan, mesaj cu subînțeles Foto: Arhiva

În mesajul său, Andreea Bălan pune accent pe ideea că, de multe ori, omul simte că o situație este corectă sau, dimpotrivă, că ceva nu este în regulă, chiar înainte de a avea dovezi care să îi confirme presimțirile. Cântăreața îi îndeamnă pe cei care o urmăresc să își asculte instinctul și acea voce interioară care, uneori, oferă răspunsuri înainte ca lucrurile să devină evidente.

Andreea Bălan, despre puterea intuiției

Vedeta susține că intuiția poate percepe anumite lucruri înainte ca mintea să le înțeleagă pe deplin. Potrivit mesajului transmis de artistă, există situații în care omul știe în interiorul său dacă o conexiune este autentică sau dacă ceva nu funcționează, chiar dacă nu poate explica exact motivul.

„Intuiția simte ceea ce mintea înțelege mai târziu. În adâncul tău, știi întotdeauna, înainte de cuvinte și de explicații, înainte ca adevărul să devină evident.

Știi când o conexiune e reală sau când ceva nu e în regulă, chiar dacă nu poți explica de ce. Nu lăsa lumea să-ți spună cum ar trebui să fii. Ascultă locul acela tăcut din tine, care a știut dintotdeauna. Și fii exact așa cum simți”, a transmis artista pe rețelele de socializare.

Andreea Bălan, întrebare despre traumele pe care le purtăm în corp

Andreea Bălan este preocupată de dezvoltarea personală și de înțelegerea traumelor care ne pot influența reacțiile și comportamentul. Artista a participat la un eveniment organizat de Damian Drăghici, alături de reputatul psiholog și psihoterapeut Menis Yousry, unde a profitat de ocazie pentru a-i adresa acestuia o întrebare legată de vindecarea traumelor și de felul în care acestea se pot manifesta la nivelul corpului.

Artista a vrut să afle mai multe despre ceea ce a numit vindecarea la nivel celular și despre traumele despre care consideră că pot rămâne „stocate” în corp.

„Întrebarea mea este despre vindecarea la nivel celular, despre trauma pe care o purtăm în celule.

Trauma este perspectiva pe care o avem asupra unei situații, de cele mai multe ori din copilărie, iar pentru că am trecut printr-o astfel de traumă, aceasta rămâne stocată în corp. Chiar dacă, de-a lungul anilor, lucrăm la vindecare din punct de vedere spiritual, ne conectăm cu sinele superior, medităm și facem toate aceste lucruri, uneori anumite persoane sau situații din prezent continuă să ne declanșeze.

Mental, știi că nu ar trebui să reacționezi, dar simți acel trigger și nu îți poți controla corpul, celulele. Cum te vindeci la nivel celular? Cum îți controlezi corpul?”, l-a întrebat Andreea Bălan pe cunoscutul psiholog.

Răspunsul lui Menis Yousry pentru Andreea Bălan

Menis Yousry i-a răspuns artistei că, în opinia sa, problema pleacă de la nevoia de control și i-a oferit o perspectivă diferită asupra procesului terapeutic.

„Problema ta este controlul. Nu îți poți controla corpul. Nu există un <<sine superior>>, nu există un <<sine>>. Vezi tu, adevăratul scop al terapiei este iubirea”, i-a spus acesta.