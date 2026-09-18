 Andreea Bălan, primele imagini cu noul partener de dans! Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge în echipă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoAndreea Bălan, primele imagini cu noul partener de dans! Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge în echipă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover
Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Rouge
Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Rouge Foto: arhiva Click!

Andreea Bălan a făcut o schimbare importantă în echipa sa de dansatori, iar fanii au observat imediat. Artista a publicat pe rețelele de socializare primele imagini alături de noul ei partener de dans, care s-a alăturat recent echipei.

Apariția vine la câteva luni după ce Andreea Bălan și Petrișor Ruge, dansatorul alături de care a urcat pe scenă timp de mai mulți ani, au încetat să mai colaboreze. Acum, artista a dezvăluit cine este cel care va dansa alături de ea la spectacolele următoare.

Cine este noul dansator din echipa Andreei Bălan

Vedeta a ales să le prezinte printr-un video fanilor noua achiziție din echipa sa. Noul dansator este originar din Cuba și are experiență în balet și dans contemporan. Andreea Bălan a publicat imagini împreună cu acesta și a anunțat că noul membru al echipei va fi prezent la concertele sale.

Avem un nou membru în echipa noastră! Este din Cuba și este dansator profesionist de balet și dans contemporan. Ne vedem cu toții la concertele noastre”, a transmis Andreea Bălan, pe rețelele de socializare.

Schimbarea nu a trecut neobservată de cei care o urmăresc pe artistă, mai ales că aceasta vine după o lungă perioadă în care Petrișor Ruge a fost unul dintre dansatorii cu care Andreea Bălan a colaborat constant.

Ce s-a întâmplat cu Petrișor Ruge

Petrișor Ruge nu a mai apărut alături de Andreea Bălan la mai multe momente importante din ultima perioadă. Dansatorul a lipsit inclusiv de la nunta artistei și de la concertul susținut de aceasta la Târgu Ocna. La finalul lunii aprilie, Petrișor Ruge a fost prezent singur în emisiunea „Vorbește lumea”, difuzată de PRO TV, ceea ce a reprezentat o nouă apariție separată de Andreea Bălan.

În aceeași perioadă, în timp ce artista își continua concertele prin țară, Petrișor Ruge își anunța proiectele muzicale. Dansatorul pregătea lansarea celei de-a doua piese sub numele „Același om”, intitulată „Din pașii tăi, din inima ta”.

Unul dintre fanii săi a remarcat absența colaborării cu Andreea Bălan și i-a transmis un mesaj pe Instagram.

Ne este dor să te vedem dansând cu Andreea”, i-a scris un fan lui Petrișor Ruge, însă dansatorul nu a răspuns.

Ghid de cumpărături

generalului Dorin Ioniţă jpg
Telefonul care ar fi declanșat scandalul dintre generalul Dorin Ioniță și Alice Mandeș. Ce i-ar fi spus aceasta soției lui, cu doar câteva ore înainte de agresiune Național
banner zina dumitrescu png
#Exclusiv Click!
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!” Vedete românești
image
PSD decide luni dacă susține Guvernul Mureșan. Grindeanu îl indică pe Fritz drept autorul replicii „România e problema ta” adevarul.ro
image
Război deschis între USR și Mihai Gâdea. Partidul boicotează „Sinteza Zilei” și sesizează CNA adevarul.ro

Parteneri

image
Sebastian Mailat a ratat transferul în Azerbaidjan după ce clubul din Baku l-a ținut în șah până în ultima zi: „A semnat cu mine încă un an” www.fanatik.ro
image
A renunțat la jobul din UK pentru a lucra pe un vas de croazieră, 7 zile din 7. Câţi bani câștiga într-o lună observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
USR anunță că nu mai trimite reprezentanți la emisiunea lui Mihai Gâdea și că sesizează CNA: „S-a trecut o nouă linie roșie”.Ce s-a întâmplat la „Sinteza zilei” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Când trebuie să plătești impozit dacă ai câștigat la pariuri, Loto sau cazino. Cât îți oprește statul în 2026 playtech.ro
image
FCSB vizează transferul lui Emmerlahu din Ucraina: jucătorul vrea să plece din campionatul ucrainean www.fanatik.ro
image
Amanta l-ar fi SOMAT pe general să divorțeze. În fundal, familia lui Alice rula contracte grase cu Armata www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
fiul Mădălinei Apostol jpg
Fiul Mădălinei Apostol nu și-a putut ascunde durerea. Mesajul transmis mamei sale după înmormântare Vedete românești
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct
#Exclusiv Click!
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct: „Propunerea a venit foarte rapid și pe neașteptate” Vedete românești
banner zina dumitrescu png
#Exclusiv Click!
Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!” Vedete românești
Jon Bon Jovi foto Profimedia jpg
Jon Bon Jovi e din nou bunic! Fiul lui a mai adoptat un copil Vedete internaționale
Katie Price foto Profimedia jpg
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro Vedete internaționale
Kim Kardashian foto Profimedia jpg
Kim Kardashian rupe tăcerea despre problema de sănătate care a dus-o la spital. Afecțiunea care i-a readus în minte drama tatălui ei Vedete internaționale
madalina apostol jpg
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat” Vedete românești
banner radu valcan (2) jpg
#Exclusiv Click!
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net