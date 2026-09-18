Andreea Bălan, primele imagini cu noul partener de dans! Cine i-a luat locul lui Petrișor Ruge în echipă

Cu cine l-a înlocuit Andreea Bălan pe Petrișor Rouge Foto: arhiva Click!

Andreea Bălan a făcut o schimbare importantă în echipa sa de dansatori, iar fanii au observat imediat. Artista a publicat pe rețelele de socializare primele imagini alături de noul ei partener de dans, care s-a alăturat recent echipei.

Apariția vine la câteva luni după ce Andreea Bălan și Petrișor Ruge, dansatorul alături de care a urcat pe scenă timp de mai mulți ani, au încetat să mai colaboreze. Acum, artista a dezvăluit cine este cel care va dansa alături de ea la spectacolele următoare.

Cine este noul dansator din echipa Andreei Bălan

Vedeta a ales să le prezinte printr-un video fanilor noua achiziție din echipa sa. Noul dansator este originar din Cuba și are experiență în balet și dans contemporan. Andreea Bălan a publicat imagini împreună cu acesta și a anunțat că noul membru al echipei va fi prezent la concertele sale.

„Avem un nou membru în echipa noastră! Este din Cuba și este dansator profesionist de balet și dans contemporan. Ne vedem cu toții la concertele noastre”, a transmis Andreea Bălan, pe rețelele de socializare.

Schimbarea nu a trecut neobservată de cei care o urmăresc pe artistă, mai ales că aceasta vine după o lungă perioadă în care Petrișor Ruge a fost unul dintre dansatorii cu care Andreea Bălan a colaborat constant.

Ce s-a întâmplat cu Petrișor Ruge

Petrișor Ruge nu a mai apărut alături de Andreea Bălan la mai multe momente importante din ultima perioadă. Dansatorul a lipsit inclusiv de la nunta artistei și de la concertul susținut de aceasta la Târgu Ocna. La finalul lunii aprilie, Petrișor Ruge a fost prezent singur în emisiunea „Vorbește lumea”, difuzată de PRO TV, ceea ce a reprezentat o nouă apariție separată de Andreea Bălan.

În aceeași perioadă, în timp ce artista își continua concertele prin țară, Petrișor Ruge își anunța proiectele muzicale. Dansatorul pregătea lansarea celei de-a doua piese sub numele „Același om”, intitulată „Din pașii tăi, din inima ta”.

Unul dintre fanii săi a remarcat absența colaborării cu Andreea Bălan și i-a transmis un mesaj pe Instagram.

„Ne este dor să te vedem dansând cu Andreea”, i-a scris un fan lui Petrișor Ruge, însă dansatorul nu a răspuns.