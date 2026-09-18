Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”

Radu Vâlcan a dat ținuta de prezentator TV pe șorțul de bucătărie! Cămara familiei e deja plină după ce a pus murăturile pentru toamnă, mai precis castraveții, care sunt specialitatea lui.



1/5 Radu Vâlcan a pus castraveți Foto: Instagram

Ne-am obișnuit să-l vedem impecabil, șarmant și sexy la „Insula Iubirii", dar iată că Radu Vâlcan se descurcă la fel de bine și la... borcane!

Prezentatorul TV a postat, zilele trecute, pe rețelele de socializare o imagine savuroasă din bucătărie, alături de recolta de toamnă: borcane mari, pline cu castraveți murați, puși după o rețetă moștenită de la bunica.

Cu hanorac gri, căști pe urechi și o față super amuzată, Radu s-a pozat mândru tare lângă cele 4-5 borcane cu castraveți murați deja gata. Se vede treaba că prezentatorul TV nu glumește deloc când vine vorba de proviziile pentru iarnă.

Adela la filmări, Radu acasă l-a pus murături

În timp ce Adela Popescu este prinsă cu filmările la noul serial PRO TV „Fără urmă", iată că Radu are treabă serioasă acasă. Unul filmează, altul pune murături. Echipa perfectă!

Se pare că toamna asta, la familia Vâlcan-Popescu, cămara e deja plină.

„Radu e în focuri acasă, s-a apucat să pună castraveți. Are el o rețetă de la bunica lui. Îi pune la linie, e specialist. I-a fiert, i-a strecurat, i-a băgat în borcane, după care i-a lăsat nu știu câte zile, i-a desfăcut, după care iar i-a închis, iarăși îi clătește, iarăși îi fierbe…

Râdeam cu fetele și le ziceam: <<Doamne, cât de sexy, Radu pune castraveți!>>Alte femei ar fi leșinate ca bărbații lor să pună castraveți! E casnic el așa, îi plac treburile astea”, a dezvăluit Adela Popescu, pentru Click!

Se pricepe și la mâncare

Adela a dat din casă și ne-a dezvăluit că prezentatorul de la „Insula Iubirii” se pricepe și la gătit:

„Face și de mâncare, mai mult chestii la cuptor, pentru că el este adeptul mâncărurilor curate. Nu-i plac mâncărurile gătite. Sarmale, ciorbe, tocănițe, amestecuri, nu-i plac. În schimb, dacă i-ai pus niște cartofi prăjiți în față, nu există! Nu se poate obține, cu parmezan, cu usturoi, cu orice!

Dar, tot ceea ce el propovăduia despre alimentație în trecut și noi spuneam: <<pleacă mă, lasă mă copiii în pace>>, că el spunea să nu mâncăm zahăr, acum am ajuns, la cinci ani distanță, să-i dăm dreptate. De exemplu, noi nu aveam în casă sertarul de dulciuri. Nu există să avem așa ceva”, a mai spus Adela Popescu, în exclusivitate pentru Click!