 Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Radu Vâlcan a dat ținuta de prezentator TV pe șorțul de bucătărie! Cămara familiei e deja plină după ce a pus murăturile pentru toamnă, mai precis castraveții, care sunt specialitatea lui. 

Radu Vâlcan a pus castraveți
1/5
Radu Vâlcan a pus castraveți Foto: Instagram

Ne-am obișnuit să-l vedem impecabil, șarmant și sexy la „Insula Iubirii", dar iată că Radu Vâlcan se descurcă la fel de bine și la... borcane!

Prezentatorul TV a postat, zilele trecute, pe rețelele de socializare o imagine savuroasă din bucătărie, alături de recolta de toamnă: borcane mari, pline cu castraveți murați, puși după o rețetă moștenită de la bunica. 

Cu hanorac gri, căști pe urechi și o față super amuzată, Radu s-a pozat  mândru tare lângă cele 4-5 borcane cu castraveți murați deja gata. Se vede treaba că prezentatorul TV nu glumește deloc când vine vorba de proviziile pentru iarnă.

Adela la filmări, Radu acasă l-a pus murături 

În timp ce Adela Popescu este prinsă cu filmările la noul serial PRO TV „Fără urmă", iată că Radu are treabă serioasă acasă. Unul filmează, altul pune murături. Echipa perfectă!

Se pare că toamna asta, la familia Vâlcan-Popescu, cămara e deja plină.

„Radu e în focuri acasă, s-a apucat să pună castraveți. Are el o rețetă de la bunica lui. Îi pune la linie, e specialist. I-a fiert, i-a strecurat, i-a băgat în borcane, după care i-a lăsat nu știu câte zile, i-a desfăcut, după care iar i-a închis, iarăși îi clătește, iarăși îi fierbe…

Râdeam cu fetele și le ziceam: <<Doamne, cât de sexy, Radu pune castraveți!>>Alte femei ar fi leșinate ca  bărbații lor să pună castraveți! E casnic el așa, îi plac treburile astea”, a dezvăluit Adela Popescu, pentru Click! 

 Se pricepe și la mâncare 

Adela a dat din casă și ne-a dezvăluit că prezentatorul de la „Insula Iubirii” se pricepe și la gătit: 

„Face și de mâncare, mai mult chestii la cuptor, pentru că el este adeptul mâncărurilor curate. Nu-i plac mâncărurile gătite. Sarmale, ciorbe, tocănițe, amestecuri, nu-i plac. În schimb, dacă i-ai pus niște cartofi prăjiți în față, nu există! Nu se poate obține, cu parmezan, cu usturoi, cu orice!

Dar, tot ceea ce el propovăduia despre alimentație în trecut și noi spuneam: <<pleacă mă, lasă mă copiii în pace>>, că el spunea să nu mâncăm zahăr, acum am ajuns, la cinci ani distanță, să-i dăm dreptate. De exemplu, noi nu aveam în casă sertarul de dulciuri. Nu există să avem așa ceva”, a mai spus Adela Popescu, în exclusivitate pentru Click!

Ghid de cumpărături

Milioanarul din Timișoara și amanta sa jpg
Telenovela milionarului din Timișoara, Adrian Luca, a ajuns în instanță. Fosta amantă, obligată să dea înapoi peste 500.000 de euro Actualitate
Cancer de san FOTO Shutterstock
Femeile născute între 1966 și 1996 ar putea preveni cancerul de sân renunțând la două obiceiuri frecvente Sănătate!
image
Furnici, servite la un restaurant de lux cu două stele Michelin. Ce pedeapsă riscă administratorii Internațional
image
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație adevarul.ro

Parteneri

image
„E o națională a Viitorului!” Reacția dură a Craiovei după ce Gică Hagi i-a lăsat pe Popescu și Baiaram în afara lotului României www.fanatik.ro
image
Vortexul polar dă vremea peste cap în următoarele zile. Frig, lapoviță şi ninsori, dar surpriza vine după observatornews.ro
image
O sportivă Hyrox a avut diaree în timpul cursei, a continuat proba şi a şi câştigat-o. Apoi şi-a cerut scuze: "Trebuia să aleg altfel" www.antena3.ro
image
Nicușor Dan anunță că va semna mâine decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Ce spune președintele despre varianta anticipatelor www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Alocația de stat nu se oprește automat la 18 ani. Cine poate primi banii în continuare și ce acte sunt necesare playtech.ro
image
Ianis Stoica, „foarte supărat” după mesajul primit de la FRF: „Nu ești convocat de data aceasta”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Mesajul tulburător al mamei Mădălinei Apostol. PREMONIȚIA pe care a avut-o înainte de tragedie www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
Kim Kardashian foto Profimedia jpg
Kim Kardashian rupe tăcerea despre problema de sănătate care a dus-o la spital. Afecțiunea care i-a readus în minte drama tatălui ei Vedete internaționale
madalina apostol jpg
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat” Vedete românești
Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți
#Exclusiv Click!
Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți Vedete românești
Diana Lupescu și Mircea Diaconu s au căsătorit în 1980 jpeg
Diana Lupescu, dezvăluiri despre nunta fulger cu Mircea Diaconu: „Eram doi provinciali care credeau în familie” Vedete românești
Lady Gaga foto Profimedia jpg
Lady Gaga a dezvăluit numele fetiței sale. Alegerea ar putea avea legătură cu un cântec celebru Vedete internaționale
Anca Dumitra jpg
Anca Dumitra, imagine surprinzătoare cu băiatul ei la împlinirea vârstei de doi ani. Ce trăsături superbe are acesta: „Ești darul meu divin” Vedete românești
Brad Pitt foto Profimedia jpg
„Am pierdut-o pe ringul de dans!” Ce s-a întâmplat la petrecerea de 12 ore la care a participat Brad Pitt Vedete internaționale
image png
Domenico Perri, împăcare surpriză după jaful de două milioane de euro din vila din Corbeanca Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net