Au apărut legumele pentru murături în Piața Obor. Cât costă castraveții, varza și gogonelele

Toamna înseamnă și perioada conservelor și a borcanelor cu murături. În cea mai mare piață agroalimentară din România, în Oborul bucureștean, au apărut primele ingrediente din „coșul cu legume de pus la murat” al gospodinelor. Majoritatea clienților priveau, întrebau de prețuri și plecau mai departe. Printre ei și reporterul Click!.

Tanti Maria are cel mai ieftin murat uscat din Piața Obor Foto: Adrian Popescu

Tarabele, pline de castraveți, morcovi și verze

Dintre produsele preferate de gospodinele noastre în acest scop, în piață sar în ochi tarabele pline ochi cu morcovi și castraveți. Primii aveau prețuri care variau între 4 lei/kilogram și 6 lei/kilogram.

Castraveții erau și ei din belșug, cei mai ieftini 4 lei/kilogram și cei mai scumpi 5 lei/kilogram. Puzderie de verze pe toate tarabele, preț cam peste tot 3 lei/kilogram la cea verde și 4 lei/kilogram la cea roșie.

Conopida putea fi găsită la prețuri între 3 și 8 lei dar cele mai multe tarabe o vindeau la 5 lei/kg Foto: Adrian Popescu

Gogoșarii, rari în Piața Obor

Gogoșarii sunt o raritate, spre deosebire de ardeii grași și cei kapia. Pot fi găsiți dacă îți dai silința și iei toate tarabele la rând, la câțiva producători, care vând la 4, 90 de lei/kilogram. În schimb hrean și conopidă, pentru toate gusturile și de toate mărimile. Primul este vândut atât la legătură, 10 lei cât și la kilogram, 40 de lei. Conopida costă între 3 lei/kilogram și 8 lei/kilogram, în funcție de dimensiune.

Un singur producător vindea gogonele în Piața Obor Foto: Adrian Popescu

Pepenii de murat, apar la sfârșitul lunii

„Nu au apărut pepenașii mici, cei speciali pentru pus la murat, îi găsiți spre sfârșitul lunii. Este prea devreme pentru ei”, ne-au spus majoritatea producătorilor din Piața Obor.

La fel, gogonele sunt deocamdată o raritate în piețe, reporterul Click! I-a găsit la o singură tarabă după ce i-a căutat ca pe o comoară pierdută. Toată lumea le văzuse, știa că există dar nu apăreau pe nicio tarabă. În cele din urmă, i-am găsit la Mioara din Chiajna, taman în colțul pieței.„Uite gogonele chiar sub nasul tău. Costă 6 lei/kilogramul”, mă apostrofează duduia producătoare.

Mărarul uscat, ingredientul secret al muratului perfect

Când era să zic că nu există tocmai ingredientul minune pentru muratul perfect, „mărarul uscat”, ne-au sărit în ochi trei tarabe cu produsul minune. Cel mai ieftin era la Tanti Maria, din Târgoviște, 2 lei/3 legături. La vecine era mult mai scump, 5 lei/3 legături.

Oricum, puțină lume în Piața Obor se interesa de produsele necesare borcanului cu legume de pus la murat. Majoritatea oamenilor interesați veneau, întrebau și plecau, declarând că au venit să testeze piața.„Avem timp până la sfârșitul lui septembrie, ba chiar și în octombrie mai puneam câteodată”, zice sfătos domnul Ion, inginer pensionar, acum autodeclarat ajutor de bucătar în casă, la soție.bor