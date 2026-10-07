 O doctoriță care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsită decedată în casă. Soțul victimei, acuzat de crimă
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FotoO doctoriță care ar fi lucrat pentru Familia Regală britanică a fost găsită decedată în casă. Soțul victimei, acuzat de crimă

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Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost pus sub acuzare pentru uciderea soției sale, după ce aceasta a fost găsită moartă în locuința familiei din Dersingham, o localitate aflată în apropierea domeniului regal Sandringham, din comitatul Norfolk, Marea Britanie.

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Foto: Poliția West Norfolk

Soțul victimei, suspectul principal

Victima este Hannah Cain, în vârstă de 45 de ani, medic de familie care, potrivit presei britanice, ar fi colaborat cu membri ai Familiei Regale. Femeia a fost găsită fără viață în primele ore ale dimineții de duminică, într-o locuință de pe Fern Hill. Conform Daily Mail, în momentul tragediei aceasta găzduia o petrecere în pijamale pentru copii.

Soțul său, Mark Cain, a fost arestat la scurt timp după descoperirea cadavrului, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv și urmează să compară în fața instanței din Norwich.

Hannah Cain era cunoscută profesional drept Dr. Hannah Terry și activa în cadrul Grimston Medical Centre. De asemenea, colabora cu o afacere din domeniul tratamentelor estetice.

La scurt timp după tragedie, clinica medicală unde lucra și-a suspendat temporar activitatea, reprezentanții acesteia invocând „circumstanțe extrem de dificile” care afectează întreaga echipă.

„Ne pare rău să le comunicăm pacienților că Grimston Medical Centre, inclusiv farmacia, este închis temporar din cauza unor circumstanțe extrem de dificile care afectează echipa noastră. Vă mulțumim pentru răbdare și înțelegere într-o perioadă foarte grea pentru colegii noștri”, au transmis reprezentanții centrului medical.

Comunitatea locală, în stare de șoc

Mai mulți localnici au declarat că tragedia a zguduit întreaga comunitate, descriind-o pe Hannah Cain drept o persoană apreciată și implicată. Vecinii au povestit că medicul locuia în zonă de aproximativ zece ani și era mama a trei copii.

În fața casei au fost depuse flori și mesaje de comemorare, în timp ce echipele criminalistice și poliția au continuat cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Poliția din Norfolk a transmis că ancheta este în desfășurare și că familia victimei beneficiază de sprijin din partea unor ofițeri specializați, rudele solicitând totodată respectarea vieții private în această perioadă dificilă.

Presa britanică susține că Hannah Cain, cunoscută în mediul profesional drept Dr. Hannah Terry, a colaborat cu Familia Regală britanică în calitate de medic de familie. Potrivit relatărilor, aceasta îi consulta pe membrii Casei Regale în perioadele în care aceștia se aflau la reședința de la Sandringham, printre pacienții săi numărându-se și regina consoartă Camilla.

Regele Charles al III-lea și regina Camilla ar fi fost informați cu privire la moartea medicului Hannah Cain, potrivit informațiilor apărute în presa britanică. După tragedie, în fața locuinței au fost depuse flori, coroane și mesaje de omagiu, în timp ce polițiștii și experții criminaliști au început investigațiile pentru a stabili circumstanțele decesului.

Un localnic, care a precizat că medicul locuia în zonă de aproximativ zece ani, a descris-o drept „un om minunat” și a amintit că aceasta era mama a trei copii.

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