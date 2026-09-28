Patronul Dristor Kebap a fost arestat în Turcia! Studenți din București ar fi transportat valize cu bani

Ahmet Uğur Pakcan, cofondator al brandului Dristor Kebap, a fost arestat preventiv în Turcia alături de alte 31 de persoane într-un dosar de fraudă, crimă organizată și spălare de bani.

Patronul Dristor Kebap a fost arestat Foto: FB

Pakcan se numără printre cele 32 de persoane arestate preventiv într-un dosar de criminalitate organizată instrumentat de Parchetul General din Ankara. Ancheta vizează o rețea condusă, potrivit autorităților turce, de Alihan Kuriş și cercetează acuzații de fraudă, încălcarea legislației fiscale și spălarea banilor proveniți din infracțiuni.

Metoda valizelor cu valută: studenți români trimiși la Istanbul în vacanțe

În timp ce acuzațiile oficiale detaliate nu au fost încă făcute publice în integralitate, mărturia-cheie a unui martor din dosar, identificat G.K. și citat de publicația dailysabah.com, conturează un rol central atribuit lui Pakcan în România și în întreaga zonă balcanică.

Martorul susține că omul de afaceri coordona un mecanism financiar ilicit derulat prin intermediul restaurantelor de tip shaormerie și al caselor de schimb valutar Dristor.

Pakcan ar fi administrat un cămin studențesc din București afiliat organizației. Studenții cazați ar fi fost trimiși în Turcia în timpul vacanțelor, unde erau preluați de un avocat din Istanbul, identificat drept M.A., considerat verigă de legătură a rețelei.

În bagajele tinerilor ar fi fost introduse sume substanțiale în euro, dolari și lire sterline, cu indicația de a nu deschide valizele până la aterizarea la București.

Platforma secretă „Glooper” și capturi de aur estimate la 1,34 miliarde de lire

Operațiunea forțelor de ordine s-a soldat inițial cu reținerea a 38 de suspecți, instanța validând ulterior mandatele de arestare preventivă pentru 32 dintre aceștia, inclusiv pentru liderul Alihan Kuriş și Ahmet Uğur Pakcan.

Potrivit Anadolu Ajansı în cadrul investigațiilor a fost vizată și proveniența unor importante cantități de aur, valoarea lingourilor ridicate de autorități fiind estimată la 1,34 miliarde de lire turcești.

Dosarul scoate la iveală și un nivel ridicat de conspirativitate tehnologică. Anchetatorii afirmă că aproximativ 3.300 de persoane din eșaloanele de conducere comunicau printr-o aplicație securizată numită „Glooper”.

Platforma, absentă din magazinele oficiale de aplicații și protejată printr-un sistem de autentificare în trei pași, era utilizată exclusiv pentru transmiterea deciziilor strategice, a fluxurilor financiare și a instrucțiunilor legate de personal și cămine.

Depoziția martorului menționează, de asemenea, întâlniri conspirative între Pakcan și Kuriş într-un complex de vile din Bolu, unde ar fi fost ascunși bani negri, dar și presupusa participare a afaceristului la funeraliile lui Fetullah Gülen, afirmații ce urmează a fi verificate prin registrele zborurilor internaționale.

Traseul afacerilor Dristor: de la o shaormerie de cartier la 12 locații în Capitală

Numele familiei Pakcan este strâns legat de piața de alimentație publică din România. Deși brandul Dristor își leagă originile de anul 1999, când s-a deschis prima shaormerie în cartierul Dristor din sectorul 3, compania fanion Dristor Kebab SRL a fost fondată în mai 2007 de Ahmet Uğur Pakcan împreună cu tatăl său, Mustafa Pakcan.

Datele publice de la Registrul Comerțului arată că, din iunie 2018, firma este deținută și administrată în acte de fratele acestuia, Kazim Fatih Pakcan, cetățean român și turc.

Sub marca comercială Dristor Kebap funcționează în prezent 12 restaurante în puncte strategice din București, reprezentanții afacerii nefiind condamnați definitiv, iar afirmațiile din dosar rămânând la stadiul de declarații de martor în cadrul urmăririi penale.