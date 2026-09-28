 Adina Buzatu te învață cum să nu-ți mai strici hainele la spălat. Ce înseamnă simbolurile de pe etichetă: „Regula principală”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Adina Buzatu te învață cum să nu-ți mai strici hainele la spălat. Ce înseamnă simbolurile de pe etichetă: „Regula principală”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ți s-a întâmplat să scoți din mașina de spălat un pulover sau un tricou și să vezi că s-au micșorat? Dar o bluză decolorată sau o haină care nu mai are aceeași textură ca înainte? Uneori problema nu este calitatea materialului, ci modul în care îl îngrijim. 

Adina Buzatu explică etichetele hainelor
Adina Buzatu explică etichetele hainelor Foto: Adina Buzatu - Facebook

Adina Buzatu a publicat pe TikTok un videoclip în care explică semnificația principalelor simboluri de pe etichetele hainelor și arată ce trebuie să facem pentru a evita deteriorarea lor. 

„Cum să nu-ți mai strici hainele niciodată! Regula principală de îngrijire a hainelor: respectă eticheta!”, a explicat Adina Buzatu în materialul publicat pe rețelele sociale.

Adina Buzatu, despre temperatura la care trebuie spălate hainele

Primul lucru la care trebuie să fim atenți este simbolul referitor la spălare. Acesta ne arată dacă articolul vestimentar poate fi introdus în mașina de spălat și, foarte important, care este temperatura maximă recomandată. 

Dacă pe etichetă apare, de exemplu, temperatura de 40 de grade Celsius, aceasta nu trebuie depășită. Alte materiale pot necesita însă temperaturi mai scăzute, motiv pentru care verificarea etichetei înainte de spălare ne poate scuti de surprize neplăcute. 

Atenție la înălbitor! Poate afecta fibra și culoarea

Un alt simbol important este cel referitor la folosirea înălbitorilor. Atunci când semnul specific este tăiat, produsul nu trebuie tratat cu înălbitor. 

Ignorarea indicației poate duce la deteriorarea fibrelor sau la modificarea culorii. Cu alte cuvine, folosirea unui produs puternic de curățare nu înseamnă neapărat că haina va ieși mai bine din mașina de spălat. 

Nu toate hainele pot fi băgate la uscător

Uscătorul automat ne poate salva timp, dar nu este potrivit pentru orice articol vestimentar. Și în acest caz, răspunsul se află chiar pe etichetele de pe haine.

Unele materiale trebuie ferite de uscător pentru a nu se micșora, deforma sau deteriora. 

„Cel mai bine este să fie lăsată la uscat natural”, spune Adina Buzatu în explicația simbolurilor de pe etichete. 

Cum aflăm la ce temperatură putem călca o haină

Aceeași regulă se aplică și atunci când punem mâna pe fierul de călcat. Simbolul specific de pe etichetă indică dacă articolul poate fi călcat și temperatura maximă recomandată. 

Setarea fierului la o temperatură prea ridicată poate afecta anumite țesături, astfel că alegerea acesteia nu ar trebuie făcută la întâmplare. 

Ghid al semnelor de pe etichetele hainelor.
Ghid al semnelor de pe etichetele hainelor. Foto: magnific.com @macrovector

Ce înseamnă litera „P” de pe eticheta hainelor

Eticheta ne spune inclusiv dacă un articol vestimentar poate fi curățat profesional și în ce condiții. 

„Semnul „P” ne arată tipul de solvent permis”, mai explică Adina Buzatu

Este o informație importantă în special în cazul hainelor care necesită curățare profesională, deoarece simbolurile respective oferă curățătoriei indicații despre tratamentul permis pentru material. 

„Acadeaua” de pe etichetă

Mai există un semn care poate părea mai greu de descifrat. Acesta seamănă cu o acadea, iar dacă este tăiat cu un X, mesajul este simplu: articolul vestimentar nu trebuie stors sau răsucit. 

O astfel de manevră poate face ca materialul să-și piardă forma sau se poate deteriora fibrele. 

Așadar, câteva secunde petrecute citind eticheta înainte de spălare, uscare sau călcare pot face diferența dintre o haină păstrată ani întregi și una deteriorată după numai o spălare. Iar sfatul principal al Adinei Buzatu este cât se poate de simplu: înainte să alegem programul mașinii de spălat trebui să verificăm indicațiile producătorului. De asemenea, de pe etichetă ne vom da seama dacă rufele pot fi băgate la uscător sau le uscăm natural. 

Ghid de cumpărături

Flavia Mihasan, foto Instagram jpg
Flavia Mihășan, de nerecunoscut după operația la nas! Cum arată vedeta la 12 zile de la intervenție: „Nu pot să cred!” Vedete românești
pexels boris ivas 28180462 18823960 jpg
Capcana din restaurante în care cad mulți români. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
image
#Analize Adevărul
Noi reguli pentru șoferi de la 1 octombrie. Cu cât se scumpește rovinieta și ce taxe dispar adevarul.ro
image
Insula minusculă unde mămicile chineze călătoresc pentru a naște copii americani adevarul.ro

Parteneri

image
Echipa de start a lui Hagi pentru România – Bosnia. Mari surprize: Strata, Olaru și Eissat, titulari! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Doi castori scot din bugetul primăriei Oradea 45.000 de lei. 500 de copaci sunt în pericol observatornews.ro
image
Parlamentul i-a ridicat imunitatea lui Peter Magyar. Premierul Ungariei este acuzat că a furat un telefon www.antena3.ro
image
Siegfried Mureșan anunță negocieri cu Sorin Grindeanu pentru viitorul Guvern: „Cu cât mai repede, cu atât mai bine” www.gandul.ro
image
Prietena Valentinei, tânăra găsită moartă în valiză, mesaje de amenințare trimise de pe conturi cu numele principalului suspect: „În primă fază m-am speriat” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a spus cine e românul care „a făcut tot ce există astăzi în Statele Unite”: „Mi-a fost coleg de şcoală” as.ro
image
Iarna 2026-2027 aduce episoade severe de frig în Europa. Explicațiile climatologilor playtech.ro
image
Ianis Hagi, pedepsit sau odihnit de tatăl Gică? De ce a fost scos din lotul României după meciul slab cu Suedia www.fanatik.ro
image
Ea este Ioana, femeia din Vrancea ucisă de soț. Un copilaș a rămas orfan de mamă www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Așa mamă, așa fiică! Cum a apărut femeia care seamănă la indigo cu Regina Rania. A bifat un eveniment uriaș okmagazine.ro
image
Ducesa cu foc la inimă adora să cadă la așternut, la ceas de seară. Și-a părăsit soțul și l-a cucerit pe Regele Angliei okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
William Bastardul: Cuceritorul care a schimbat cursul istoriei Angliei historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ultimul secret al Ginghis Han: de ce nu poate fi găsit mormântul cuceritorului stepelor? historia.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
#Casa Regală a Marii Britanii
Kate Middleton și Prințul William, detaliul surprinzător din dormitor. Ce a dezvăluit chiar Prințul de Wales Internațional
cuptor_curatare_curatenie_shutterstock 2166945839 jpg
Ingredientul banal care face minuni pentru cuptor. Scapi rapid de grăsimea și petele arse Fapt divers
kristina stipic facebook jpg
O femeie își caută soț după un singur criteriu. Motivul surprinzător pentru care vrea să se recăsătorească Fapt divers
pavle dordevic blic jpg
A renunțat la cariera academică și la mașină pentru a cumpăra pământ. Cum a transformat o idee neobișnuită într-o afacere de succes Fapt divers
marea britanie jpg
Cum au reușit doi tineri să facă nunta cu numai 1.100 de euro: „Aveam un buget în minte și voiam să ne căsătorim destul de repede” Internațional
curatare panouri fotovoltaice jpg
Cât costă să montezi panouri fotovoltaice la o casă de 100 de metri pătrați. În cât timp îți recuperezi investiția Fapt divers
casti pexels1 jpeg
Căștile pot afecta grav sănătatea dacă sunt purtate prea des. Ce spun medicii despre acest fenomen Fapt divers
mecanic auto adobestock jpg
Amenzi de mii de euro pentru o șoferiță, deși mașina ei era în service. Ce s-a întâmplat Internațional
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net