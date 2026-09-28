Adina Buzatu te învață cum să nu-ți mai strici hainele la spălat. Ce înseamnă simbolurile de pe etichetă: „Regula principală”

Ți s-a întâmplat să scoți din mașina de spălat un pulover sau un tricou și să vezi că s-au micșorat? Dar o bluză decolorată sau o haină care nu mai are aceeași textură ca înainte? Uneori problema nu este calitatea materialului, ci modul în care îl îngrijim.

Adina Buzatu explică etichetele hainelor Foto: Adina Buzatu - Facebook

Adina Buzatu a publicat pe TikTok un videoclip în care explică semnificația principalelor simboluri de pe etichetele hainelor și arată ce trebuie să facem pentru a evita deteriorarea lor.

„Cum să nu-ți mai strici hainele niciodată! Regula principală de îngrijire a hainelor: respectă eticheta!”, a explicat Adina Buzatu în materialul publicat pe rețelele sociale.

Adina Buzatu, despre temperatura la care trebuie spălate hainele

Primul lucru la care trebuie să fim atenți este simbolul referitor la spălare. Acesta ne arată dacă articolul vestimentar poate fi introdus în mașina de spălat și, foarte important, care este temperatura maximă recomandată.

Dacă pe etichetă apare, de exemplu, temperatura de 40 de grade Celsius, aceasta nu trebuie depășită. Alte materiale pot necesita însă temperaturi mai scăzute, motiv pentru care verificarea etichetei înainte de spălare ne poate scuti de surprize neplăcute.

Atenție la înălbitor! Poate afecta fibra și culoarea

Un alt simbol important este cel referitor la folosirea înălbitorilor. Atunci când semnul specific este tăiat, produsul nu trebuie tratat cu înălbitor.

Ignorarea indicației poate duce la deteriorarea fibrelor sau la modificarea culorii. Cu alte cuvine, folosirea unui produs puternic de curățare nu înseamnă neapărat că haina va ieși mai bine din mașina de spălat.

Nu toate hainele pot fi băgate la uscător

Uscătorul automat ne poate salva timp, dar nu este potrivit pentru orice articol vestimentar. Și în acest caz, răspunsul se află chiar pe etichetele de pe haine.

Unele materiale trebuie ferite de uscător pentru a nu se micșora, deforma sau deteriora.

„Cel mai bine este să fie lăsată la uscat natural”, spune Adina Buzatu în explicația simbolurilor de pe etichete.

Cum aflăm la ce temperatură putem călca o haină

Aceeași regulă se aplică și atunci când punem mâna pe fierul de călcat. Simbolul specific de pe etichetă indică dacă articolul poate fi călcat și temperatura maximă recomandată.

Setarea fierului la o temperatură prea ridicată poate afecta anumite țesături, astfel că alegerea acesteia nu ar trebuie făcută la întâmplare.

Ghid al semnelor de pe etichetele hainelor. Foto: magnific.com @macrovector

Ce înseamnă litera „P” de pe eticheta hainelor

Eticheta ne spune inclusiv dacă un articol vestimentar poate fi curățat profesional și în ce condiții.

„Semnul „P” ne arată tipul de solvent permis”, mai explică Adina Buzatu.

Este o informație importantă în special în cazul hainelor care necesită curățare profesională, deoarece simbolurile respective oferă curățătoriei indicații despre tratamentul permis pentru material.

„Acadeaua” de pe etichetă

Mai există un semn care poate părea mai greu de descifrat. Acesta seamănă cu o acadea, iar dacă este tăiat cu un X, mesajul este simplu: articolul vestimentar nu trebuie stors sau răsucit.

O astfel de manevră poate face ca materialul să-și piardă forma sau se poate deteriora fibrele.

Așadar, câteva secunde petrecute citind eticheta înainte de spălare, uscare sau călcare pot face diferența dintre o haină păstrată ani întregi și una deteriorată după numai o spălare. Iar sfatul principal al Adinei Buzatu este cât se poate de simplu: înainte să alegem programul mașinii de spălat trebui să verificăm indicațiile producătorului. De asemenea, de pe etichetă ne vom da seama dacă rufele pot fi băgate la uscător sau le uscăm natural.