O femeie își caută soț după un singur criteriu. Motivul surprinzător pentru care vrea să se recăsătorească

O femeie din Croația a lansat un anunț neobișnuit: își caută un soț care să o ajute să scape de numele fostului partener. Deși este divorțată, nu își poate recupera numele de fată din cauza unui proces aflat în desfășurare. Soluția găsită de ea? O nouă căsătorie, cu un bărbat care poartă același nume de familie ca ea înainte de prima căsnicie.

Kristina este în căutarea unui soț nou care să o scape de numele celui vechi Foto: Facebook

Kristina, în vârstă de 28 de ani, își dorește un soț cu numele Stipic (Stipici) sau unul dispus să și-l schimbe. Femeia susține că aceasta este singura cale prin care poate reveni la numele de fată, în condițiile juridice actuale.

„Pentru a-mi recăpăta numele de fată, am nevoie de un certificat care să ateste că nu există proceduri penale împotriva mea. Dar nu pot obține acel certificat pentru că există deja proceduri în desfășurare. Așa că aceasta este singura mea opțiune”, spune Kristina.

După divorț, Kristina a păstrat numele fostului soț și este implicată într-un proces în care este acuzată că și-ar fi însușit ilegal autoturismul familiei. Situația a determinat-o să caute o soluție rapidă pentru a-și schimba numele.

„Nu mă identific deloc cu acest nume de familie. De fapt, îmi amintește în permanență de acea perioadă și lucrurile prin care am trecut”.

Căsătorie cu acord prenupțial și o cină de neuitat

Planul femeii include și un acord prenupțial, însă aceasta spune că viitorul soț nu va avea parte doar de formalități. Cei doi ar urma să ia cina împreună și să se bucure de experiență.

„Vom lua cina, ne vom distra și vom rămâne cu o poveste de neuitat”, mai spune ea.

Anunțul a atras deja numeroase reacții. Peste 100 de bărbați și chiar mai multe femei au contactat-o, iar cel puțin 30 dintre cei interesați ar purta deja numele Stipić.

„Printre cei interesați se numără și persoane cu numele Stipić, cel puțin 30, dacă nu chiar mai multe. Oamenii vor să ajute. Așa că le mulțumesc încă o dată tuturor”.

Cazul a ajuns și în atenția ministrului Justiției

Povestea a atras atenția presei croate, care a prezentat situația și ministrului Justiției, Damir Habijan. Acesta a declarat că ministerul poate analiza cazul dacă femeia depune o solicitare oficială.

„Vom analiza situația. Dacă doamna consideră că acest caz intră în competența ministerului, poate trimite o solicitare oficială, iar noi îi vom răspunde, așa cum facem întotdeauna”.

Kristina speră ca noua căsătorie să dureze mai mult decât prima, dar, înainte de toate, își dorește să își recapete numele de familie cu care se identifică.