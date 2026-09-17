Un interviu rar, cu două nume uriașe: Andreea Esca și Oprah Winfrey, față în față la București: „M-am născut sub o stea norocoasă”

Un moment important pentru scena media din România a avut loc la BRAND MINDS 2026, unde Oprah Winfrey a urcat pe scena de la Romexpo, în fața a mii de oameni. Celebra vedetă americană a fost intervievată de Andreea Esca.

Andreea Esca față în față cu Oprah Winfrey Foto: instagram

Prezența legendarei Oprah Winfrey în România a marcat un moment de referință pentru industria media, însă punctul culminant al evenimentului a fost dialogul față în față susținut alături de Andreea Esca. Cu o carieră de peste patru decenii în spatele celui mai influent talk-show din istorie, vedeta americană a urcat pe scena Brand Minds pentru a susține un discurs emoționant despre succes, eșecuri, vulnerabilitate și drumul sinuos până la împlinire.

Întrebarea pe care o pun chiar și liderii lumii

În cadrul interviului condus de Andreea Esca, Oprah Winfrey a împărtășit o perspectivă uluitoare despre natura umană. Vedeta a mărturisit că, indiferent de rangul sau faima interlocutorilor săi, toți împărtășesc aceeași nevoie fundamentală de validare.

Personalități uriașe precum Barack Obama, Beyoncé sau George W. Bush i-au adresat exact aceeași întrebare imediat ce se opreau camerele de filmat: „A fost bine?”.

„În viață, în fiecare conflict, în fiecare întâlnire cu orice persoană, totul se reduce la același lucru: «Mă vezi? M-ai auzit? A însemnat ceva pentru tine ceea ce am spus?». Toată lumea caută validare”, a declarat Oprah Winfrey pe scena din Capitală.

Această lecție se traduce direct și în filozofia de leadership și în relațiile de muncă:

„Când am înțeles asta, mi-am dat seama că acesta este firul care unește punctele umanității noastre comune. Tu vrei să contezi, eu vreau să contez. Eu vreau să știu că ceea ce spun are o semnificație pentru tine. Dacă înțelegi lucrul acesta, poți schimba foarte multe în viața ta personală și poți schimba foarte multe și în afaceri. Fiecare angajat pe care l-ai avut vreodată sau pe care îl vei avea caută același lucru”, a completat vedeta americană potrivit pro.tv.

Trăirile Andreei Esca și admirația comunității online

Pentru Andreea Esca, interviul a reprezentat nu doar o oportunitate profesională uriașă, ci și un test emoțional la cel mai înalt nivel. Jurnalista a explicat că presiunea simțită a depășit chiar și emoțiile debutului din tinerețe:

„M-am gândit vreodată că voi face interviu cu Oprah ? Da! Am avut emoții ca la interviurile de când aveam 19 ani? Nu! Au fost mai mari? Da! Pentru că din ce ești mai cunoscut și apreciat, responsabilitatea este mai mare! Și nu vrei să dezamăgești, să cobori standardul! Am învățat multe, cu ocazia acestui interviu? Da! Și chiar mi-am reamintit lecții de viață uitate… Și bune, și rele! Iar Oprah este cine este, pentru că are tot ce trebuie, «ca să fii»! Talent, curaj, inteligență, educație, perseverență, putere de muncă, curiozitate, dorință, charismă, rigoare, căldură and so on! Mulțumesc @brand_minds pentru oportunitate, mulțumesc publicului pentru interes și mulțumesc, Mama, că m-ai născut sub o stea norocoasă!”, a scris Andreea Esca pe rețelele de sociale.

Reacțiile admiratorilor nu au întârziat să apară în secțiunea de comentarii a postării, internauții lăudând prestația impecabilă a prezentatoarei: