„Blestemul Kardashian” a făcut o nouă victimă? Surpriza care a aruncat totul în aer: „S-a anulat!”

Un nou nume a fost adăugat pe lista celor care pot suferi din cauza asocierii cu una dintre surorile Kardashian, însă, de data asta, a apărut o surpriză…

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De ani buni, internetul este fascinat de așa-numitul „blestem Kardashian” – o teorie conform căreia bărbații care au o relație cu una dintre surorile Kardashian-Jenner ajung să traverseze perioade dificile în carieră sau în viața personală. Ce noutăți au apărut în ultima perioadă?

Potrivit publicației „Radar Online”, un amic de-ai lui Lewis Hamilton, noul iubit al lui Kim Kardashian, susține că prietenii lui privesc cu scepticism apropierea pilotului britanic de vedeta de reality show.

Ei se tem de atenția mediatică uriașă care însoțește familia Kardashian și de toată energia negativă care poate exista în jurul ei. Și, deloc surprinzător, familia Kardashian trece printr-o perioadă intens mediatizată, iar orice apariție publică a lui Kim continuă să genereze speculații și tot felul de teorii pe rețelele sociale. Doar că nu e nimic negativ acum!

După transferul lui Lewis Hamilton la Ferrari, debutul lui a fost cât se poate de dificil, victoria întârziind să apară. Însă, odată cu apariția lui Kim Kardashian în paddock-ul Ferrari, internauții au început să glumească spunând că două „ghinioane legendare” s-au anulat reciproc. Cumva „blestemul Kardashian” s-a inversat!

Foto: Instagram

Ferrari are de mult timp reputația unei echipe urmărite de probleme tehnice, strategii controversate și curse pierdute în momente decisive. De aici și teoria amuzantă: dacă „blestemul Kardashian” aduce ghinion și Ferrari are propriul „blestem”, atunci împreună rezultatul ar fi… un noroc binevenit!

Bineînțeles că nu există nicio dovadă că performanțele sportive ale pilotului au vreo legătură cu viața lui sentimentală. În plus, fanii lui Kim Kardashian au sărit în apărarea ei și au născocit propria lor teorie. Mulți urmăritori de-ai lui KK consideră că „blestemul Kardashian” este o modalitate nedreaptă de a pune pe seama femeilor Kardashian dificultățile bărbaților.

„Lewis Hamilton este fericit, are rezultate mai bune și asta este tot ce contează”, susține un internaut, în timp ce altul a glumit că „Kim Kardashian a anulat blestemul Ferrari!”.

Foto: Instagram

În realitate, „blestemul Kardashian” este doar o teorie care nu are la bază decât niște coincidențe. Da, mulți dintre iubiții sau soții surorilor Kardashian au întâmpinat probleme după ce le-au cunoscut, însă este oare vina femeilor Kardashian?