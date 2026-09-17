 Laurette a slăbit atât de mult încât hainele nu-i mai vin: „Cel mai important este să mă fac bine”
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Laurette a slăbit atât de mult încât hainele nu-i mai vin: „Cel mai important este să mă fac bine”

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Laurette le-a transmis urmăritorilor săi un mesaj despre transformarea prin care trece în această perioadă. Bruneta a observat că a slăbit atât de mult încât unele dintre hainele pe care le purta înainte nu îi mai sunt potrivite.

Laurette
Laurette Foto: arhivă

Vedeta este activă în mediul online și a ales în ultima perioadă să împărtășească mai multe informații despre situația prin care trece. De această dată, ea a făcut referire la schimbarea fizică pe care a remarcat-o, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme de sănătate și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Laurette a făcut haz de situație, însă mesajul transmis de ea a pus pe primul loc starea sa de sănătate. Faptul că pantalonii nu îi mai vin nu reprezintă, în acest moment, principala ei preocupare.

„Am slăbit atât de mult încât nici pantalonii nu-mi mai vin… 😂 Dar nu-i nimic. Hainele se pot cumpăra din nou. Cel mai important este să mă fac bine, să mă vindec și să fiu sănătoasă. ❤️🙏”, a scris Laurette în descrierea videoclipului.

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Foto: Instagram

Bruneta a trecut printr-o perioadă dificilă

Schimbarea vine după o perioadă complicată pentru Laurette. Potrivit declarațiilor sale, problemele de sănătate au continuat să îi creeze dificultăți după o procedură pe care a făcut-o în urmă cu șapte ani.

La un moment dat, vedeta a ajuns să fie imobilizată la pat timp de șase luni. În această perioadă, a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns de mai multe ori la spital.

Laurette a vorbit public despre situația sa și le-a explicat urmăritorilor de ce a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare și de la aparițiile televizate. Pentru ea, perioada respectivă a fost una dintre cele mai grele prin care a trecut.

Într-un mesaj transmis la începutul lunii martie, vedeta spunea că nu a mai fost activă în mediul online și că nici nu a mai participat la emisiuni, deoarece starea sa de sănătate nu i-a permis.

„Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg”

Laurette a povestit atunci cât de mult i-a fost afectată viața de problemele cu care s-a confruntat. Ea a explicat că nu a putut merge timp de mai multe luni și că, ulterior, a început să observe o ușoară îmbunătățire.

„N-am mai postat pe TikTok, n-am mai postat pe Facebook, n-am mai fost activă, n-am mai fost nici la emisiuni, n-am mai fost pe nicăieri pentru că am fost super bolnavă. Deci foarte, foarte bolnavă. Am fost imobilizată la pat, n-am putut să merg din luna septembrie. De luna trecută piciorul meu și-a mai dat drumul puțin, pot să mă mișc un pic, dar încă mai am de făcut câteva operații, cred, și apoi recuperarea”, spunea Laurette.

Vedeta preciza atunci că perioada de recuperare urma să fie una de durată și că mai avea pași de parcurs până la revenirea completă. În același timp, vorbea despre speranța că lucrurile se vor îmbunătăți.

„Recuperarea o să dureze ceva de acum înainte, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, sper ca acum să fie mult mai bine și să pot să merg din nou. Am trecut prin niște momente de neimaginat. Asta a fost pentru mine încercarea vieții”, mai spunea ea.

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