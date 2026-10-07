 Scandalul care o ține pe Adriana Iliescu în tribunale de peste 20 de ani! Miza: casa și terenul familiei
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Scandalul care o ține pe Adriana Iliescu în tribunale de peste 20 de ani! Miza: casa și terenul familiei

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Adriana Iliescu, femeia care a devenit cunoscută în întreaga țară după ce a născut la vârsta de 66 de ani, este implicată de mai bine de două decenii într-un conflict juridic privind o proprietate din Bălcești, județul Vâlcea. Disputa, pornită de la terenuri și construcții moștenite de familie, a ajuns din nou în atenția instanțelor după o serie de acuzații privind ocuparea unor suprafețe și distrugerea unor anexe din gospodărie, conform Cancan.

Scandalul care o ține pe Adriana Iliescu în tribunale de peste 20 de ani!
Scandalul care o ține pe Adriana Iliescu în tribunale de peste 20 de ani! Foto: arhiva

De unde a pornit conflictul pentru proprietatea Adrianei Iliescu

Potrivit documentelor din dosar, Adriana Iliescu a dobândit în anul 1981, prin donație, o cameră de 16 metri pătrați dintr-o locuință formată din șase camere. Odată cu aceasta, i-a revenit și dreptul de coproprietate asupra spațiilor comune.

Ulterior, printr-un ordin emis de prefect, Adriana Iliescu a primit și un teren în suprafață de 320 de metri pătrați.

Situația s-a complicat în anul 2004, când alte rude au înstrăinat un teren intravilan de peste 2.100 de metri pătrați, împreună cu trei camere din aceeași construcție. Tranzacția avea să stea la baza unui conflict care s-a prelungit ani la rând și care a ajuns în repetate rânduri în fața judecătorilor.

Adriana Iliescu a susținut că prin respectiva vânzare s-ar fi depășit drepturile asupra proprietății și că noii proprietari ar fi ajuns să folosească inclusiv suprafețe pe care ea le considera parte din bunurile sale.

În acțiunea depusă în instanță, femeia a reclamat inclusiv faptul că proprietatea sa ar fi fost vandalizată.

Adriana Iliescu a reclamat ocuparea terenului și distrugerea unor construcții

Un alt punct important al procesului a fost reprezentat de accesul la gospodărie. Adriana Iliescu a susținut că pârâții ar fi „ocupat terenul de grădinărie” și că situația creată ar fi făcut mai dificil accesul către curte și terenul agricol.

Potrivit susținerilor sale, exista o singură cale de acces către proprietate, iar disputele privind suprafețele de teren ar fi afectat inclusiv posibilitatea de a intra și ieși din gospodărie.

În același dosar a apărut și situația unei anexe cunoscute drept „casa mică din fundul curții”. Adriana Iliescu a afirmat că aceasta ar fi fost demolată fără autorizație și a cerut refacerea mai multor elemente despre care susținea că fuseseră distruse.

Instanța a consemnat astfel susținerile reclamantei:

,,În speţă, reclamanta susţine că pârâţii au distrus gardul existent între proprietăţi, două latrine situate pe linia de hotar, respectiv ,,casa mică din fundul curţii”, solicitând obligarea acestora la refacerea/reconstrucţia bunurilor în discuţie”.

Ce au stabilit judecătorii despre „casa mică din fundul curții”

Deși existența construcției a fost confirmată, situația nu a fost suficientă pentru ca acuzațiile Adrianei Iliescu să fie admise.

Din documentele mai vechi analizate în cadrul procesului rezulta că imobilul respectiv se afla deja într-o stare avansată de degradare. În plus, instanța a apreciat că nu au fost prezentate suficiente dovezi pentru a stabili cu exactitate când ar fi avut loc distrugerile, cine le-ar fi provocat și în ce circumstanțe.

Nici fotografiile depuse la dosar nu au fost considerate suficiente pentru demonstrarea acuzațiilor formulate.

Disputa pentru teren a continuat și în apel

Conflictul dintre Adriana Iliescu și cei implicați în tranzacția imobiliară a devenit și mai tensionat pe parcursul procesului.

În apel, aceasta a susținut că cei care au cumpărat terenul ar trebui „să se mulțumească cu ce s-a vândut și au cumpărat” și că nu ar avea dreptul să utilizeze alte suprafețe pe care ea le considera proprietatea sa.

În ceea ce îl privește pe unul dintre pârâți, Adriana Iliescu a făcut și o acuzație dură, afirmând că acesta „dispune de o anume abilitate – adică viclenie” și că ar face „tot felul de încurcături ca să acopere mai mult, fără acte, fără niciun drept”.

Adriana Iliescu a pierdut procesul privind proprietatea

Instanța de fond nu i-a admis cererile referitoare la anularea actului și la grănițuire, considerând că aceste aspecte fuseseră deja analizate și soluționate în litigii anterioare.

De asemenea, solicitările privind acordarea unor daune morale nu au fost admise.

Adriana Iliescu nu s-a oprit însă aici și a contestat soluția prin apel. Dosarul a ajuns la Tribunalul Vâlcea, care, la data de 5 iunie 2025, a respins apelul și a menținut hotărârea instanței inițiale.

Astfel, conflictul început în urmă cu mai bine de 20 de ani, după tranzacția din 2004, a continuat să fie purtat în sălile de judecată. În ceea ce privește acuzațiile referitoare la distrugerea unor construcții și ocuparea unor suprafețe de teren, instanțele au considerat că dovezile prezentate nu au fost suficiente pentru a demonstra toate susținerile formulate de Adriana Iliescu.

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