 Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli! Mirela Retegan: „A meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu”
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Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli! Mirela Retegan: „A meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu”

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Peste 5.000 de copii, părinți și bunici au sărbătorit duminică, 4 octombrie, 20 de ani de Zurli, la parada de pe Calea Victoriei, potrivit organizatorilor.

Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli
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Peste 5.000 de oameni la parada aniversară Zurli Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Pentru Mirela Retegan, mulțimea care a cântat și a dansat alături de personajele îndrăgite a fost măsura succesului. Maya Sorian, fiica sa, a trăit și ea un moment special, impresionată de valul de oameni și de încurajările copiilor.

Parada a pornit la ora 11:00, din fața Cercului Militar Național, și s-a încheiat în Piața Revoluției, cu un flashmob pe piesa „Am o căsuță mică”. 

Gașca Zurli, mascotele și copiii din Gașca Zurli Junior au fost însoțiți de familii venite cu cornete colorate, costume și pancarte aniversare.

Maya, copleșită de reacția copiilor

Mirela Retegan a povestit pentru Click! că Maya a fost cea mai impresionată de mulțimea care înainta pe Calea Victoriei și părea că nu se mai termină. Fiica ei i-a spus:

Mama, e pentru prima oară când simt și eu fenomenul de pe scenă. Până acum l-am simțit din spatele ei. E fabulos!”ne-a declarat Mirela Retegan exclusiv pentru Click!

Din toate părțile, copiii o strigau și îi transmiteau încurajări: „Maya, Maya, te-am văzut la Asia Express, noi ținem cu tine și cu mama ta!”, ne-a mai spus Tanti Prezentatoarea.

Pentru fondatoarea Zurli, ziua aniversară a adus bucuria de a vedea mii de oameni uniți de aceleași cântece.

Eu nu am mai văzut o mulțime de oameni care să se bucure împreună de la meciurile naționalei. La parada Zurli nu a mai contat altceva decât bucuria de a fi împreună. Nimeni nu a mai vorbit despre criza guvernului, despre un partid sau altul, despre cursul euro. La parada Zurli de pe Calea Victoriei, toți am fost români care își doresc un viitor frumos pentru copiii lor”, a mai declarat Mirela Retegan pentru Click!

„Am simțit că a meritat să tac și să fac”

După 20 de ani de Zurli, imaginea familiilor care cântau, dansau și se îmbrățișau i-a confirmat Mirelei că eforturile și momentele dificile au avut un rost.

Să văd Calea Victoriei plină de oameni care poartă cornetele Zurli, care cântă și dansează și care își dau îmbrățișări de iubire a fost măsura succesului. Am simțit că a meritat să strâng din dinți când mi-a fost greu, că a meritat să tac și să fac, a meritat să nu-mi pierd credința, oricât de mari au fost provocările. Astăzi iar am simțit că sunt în misiunea mea și că Dumnezeu ne iubește”, ne-a mai declarat Mirela Retegan după evenimentul ei măreț și aniversar.

Sărbătoarea continuă și cu o surpriză pentru micii participanți. Copiii au adus sute de pancarte colorate, cu mesaje pozitive. Dintre acestea, 20 vor fi premiate, iar 20 de copii vor deveni invitați speciali la o petrecere exclusivistă cu Gașca Zurli.

Parada a deschis seria evenimentelor aniversare din octombrie. Următoarea întâlnire cu publicul este spectacolul din 10 octombrie, în care Gașca Zurli Junior va avea un moment special.

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