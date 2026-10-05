Cum arată fără machiaj divele de la „Asia Express”! Ce le ajută să-și repare rapid tenul: „Supa de gheare de pui”

Solista Mirela Vaida și fostele asistente tv Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu au ieșit din zona de confort, atrase de mirajul marelui premiu de 30.000 de euro, pus în joc, la „Asia Express”, dar și de o experiență de neuitat. Însă socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din târg, așa că au fost nevoite să se adapteze condițiilor vitrege din competiția difuzată de Antena 1. Pentru că au cam făcut foamea, săptămâni la rând, nutriționista Codruța Pantelimon le oferă, exclusiv prin intermediul Click!, câteva sfaturi, pentru refacerea organismului și a tenului, la întoarcerea în țară.

1/8 Mirela Vaida, Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, concurentele de la Asia Express, arată impecabil pe scenă sau la petreceri Foto: foto: Facebook

Mirela Vaida: „Asia Express reprezintă o provocare personală”

Iată ce spunea vedeta tv Mirela Vaida, înainte de a pleca la drum în show-ul de supraviețuire „Asia Express”, lăsând în urmă confortul de acasă:

„Uneori, în viaţă, ajungi într-un punct în care simţi că ai nevoie să ieşi puţin din rolurile tale… Asia Express vine pentru mine ca o provocare personală şi ca o formă de libertate.

„Vreau să mă descopăr din nou. Vreau să văd cum sunt eu atunci când nu mai deţin controlul, când nu ştiu ce urmează peste o oră sau unde voi dormi în acea noapte. Plec cu dorul familiei în inimă, dar şi cu curiozitatea copilului care vrea să descopere lumea.”

Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu fac echipă la „Asia Express” 2026

Fosta asistentă tv Loredana Chivu este obișnuită cu viața grea, din copilărie, lucrând, adesea, și la munca pământului, așa că nu pare foarte speriată de probe:

„Mă aştept la o experienţă intensă, care să mă scoată complet din zona de confort. Ştiu că va fi greu, cu multe provocări şi momente imprevizibile, dar tocmai asta mă motivează.

Vreau să mă descopăr într-o situaţie total diferită de viaţa mea de zi cu zi şi să văd cât de puternică sunt cu adevărat. Plec cu emoţii, dar şi cu mult entuziasm. Îmi las confortul de acasă şi oamenii dragi pentru o aventură unică.

Îmi doresc să mă bucur de fiecare moment, chiar şi de cele grele, pentru că ştiu că experienţa asta o să rămână cu mine toată viaţa. Simt că astfel de experienţe te schimbă ca om. Nu este doar o competiţie, este o lecţie despre curaj, adaptare şi despre cât de mult poţi duce atunci când îţi doreşti cu adevărat.”

Ana Maria Mocanu: „Simt că e provocarea vieții mele”

Și Ana Maria Mocanu a acceptat să renunțe la lux, la hainele scumpe și la viața liniștită de acasă și să figureze pe lista concurenților VIP, în lupta pentru marele premiu:

„Sunt sigură că o să fie o experienţă care să-mi rămână în inimă pentru tot restul vieţii şi să fie plină de momente neaşteptate. Pregătiţi-vă, pentru că o să râdeţi mult, rău de tot!

Plec cu emoţie, curiozitate şi dorinţa să mă bucur de tot ce urmează. Şi, mai ales, cu gândul că nu sunt singură — Loredana e lângă mine şi împreună suntem o echipă care o să facă fiecare moment să conteze. Simt că e provocarea vieţii mele şi, totodată, o să mă facă să văd lumea altfel şi să mă schimbe complet ca om”, a declarat ea, pentru Antena 1.

Sfaturile nutriționistei Codruța Pantelimon pentru concurenții de la „Asia Express”

Nutriționista Codruța Pantelimon le oferă câteva sfaturi concurentelor care participă la show-ul de supraviețuire, pentru refacerea organismului, slăbit după condițiile vitrege în care sunt nevoite să trăiască, săptămâni sau chiar luni la rând:

„Indiferent la ce concursuri participăm, indiferent de anotimp, indiferent de context, de vârstă, schimbările sunt miza.

Creierul semnalează ieșirea din confort, prin diversele activități noi de anduranță, și în corp se declanșează un complex de recalibrare psihică, fizică și hormonală, creierul și fizicul trecând de la starea de „luptă sau fugi”, în care glandele adrenale secretă cortizol la maxim, imediat la starea de repaus, creând un șoc puternic de readaptare.

Ce reprezintă strategia pașilor mărunți?

Iată ce reprezintă, de fapt, strategia „pașilor mărunți":

„Pentru recuperarea fibrelor musculare recomand ouăle poșate și proteina slabă, evitându-se prăjelile. Și carbohidrații îi recomand, dar pe cei care nu stresează stomacul, ușor de tolerat, cele integrale, bananele bine coapte.

Însă, din punctul meu de vedere, supa concentrată de oase de vită și supa de gheare de pui sunt cele mai bune, deoarece oferă colagen natural pentru ten și articulații. Este o proteină ușoară și aminoacizi care repară mucoasa intestinală, afectată de efort, iar starea lichidă ajută asimilarea și hidratarea să fie ușoare.

Apa de cocos și apa cu săruri minerale sunt de asemenea foarte importante. Hrana cea de toate zilele, cum îmi place să dau valoare hidratării. Și aici aș include și uleiul de măsline extra virgin cu aciditate de 0.2 %”, a mai menționat nutriționista Codruța Pantelimon, exclusiv pentru Click!