Mirela Vaida a făcut haz de relația cu soacra ei: „Tot neamul lui bocește de când m-a luat fiul”

Mirela Vaida a făcut dezvăluiri savuroase despre relația pe care o are cu soacra sa. Vedeta a povestit, în timpul unei probe de la Asia Express, o întâmplare legată de momentul în care mama soțului ei a aflat că cei doi urmează să se căsătorească.

Mirela Vaida Foto: Instagram

Participantele au avut de îndeplinit o misiune inspirată din tradițiile de nuntă, iar una dintre cerințe a fost să găsească mai multe femei care să participe la un ritual de plâns al miresei. Momentul i-a amintit Mirelei Vaida de propria familie și de felul în care a privit soacra ei căsătoria cu Alexandru Vaida.

Mirela Vaida a glumit despre reacția soacrei sale înainte de nuntă

Prezentatoarea TV a povestit că mama soțului ei ar fi avut emoții puternice înainte de nunta celor doi. Cu umorul care o caracterizează, Mirela Vaida a spus că soacra sa ar fi trecut printr-o perioadă dificilă după ce a aflat că fiul ei urma să se căsătorească.

Vedeta a făcut referire și la faptul că este o persoană directă, iar acest lucru ar fi fost motivul pentru care mama lui Alexandru Vaida îl compătimește mereu.

„La mine soacră-mea a plâns o lună înainte de nuntă și de atunci plânge în fiecare zi, de 22 de ani, de mila băiatului ei”, a spus Mirela Vaida, în cadrul emisiunii Asia Express.

Artista a continuat povestea într-o notă amuzantă și a explicat cum reacționează atunci când își aude soacra vorbind cu fiul ei.

„Eu plâng de draci când o aud la telefon că îl sună pe puiul mamii, adică pe soțul meu, care are aproape 50 de ani, și de atunci oricum plânge încontinuu de mila lui”, a mai povestit vedeta.

Mirela Vaida a recunoscut că relația dintre ea și soacra sa este una care îi oferă multe momente amuzante, iar glumele pe această temă au devenit parte din poveștile familiei.

Cadoul primit de Mirela Vaida înainte de plecarea la Asia Express

În cadrul competiției, Mirela Vaida a mai povestit și despre un obiect primit de la soțul ei înainte de aventura din Asia Express. Este vorba despre un ceas care are o semnificație specială pentru ea.

Vedeta a spus că a vrut la un moment dat să ofere ceasul unui vânzător, însă colega sa de echipă, Oana Tomoiagă, a intervenit și a oprit-o.

„Am început să licitez ceasul meu de la soț”, a povestit Mirela Vaida.

Oana Tomoiagă a considerat că acel obiect nu ar trebui dat, tocmai pentru că avea o valoare sentimentală pentru prezentatoare.

„Nu m-a lăsat să dau ceasul, Oana a zis nu, a zis că este ceasul de la Alex”, a explicat Mirela Vaida.

Vedeta a dezvăluit și mesajul pe care l-a primit odată cu acel cadou de la soțul ei.

„Mi l-a dat pe ora României și a zis așa: «În fiecare zi când te uiți la ceas, tu vei ști exact ce facem noi»”, a povestit Mirela Vaida.