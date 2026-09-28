 Mirela Vaida, prima reacție după scandalul cu Oana Tomoiagă de la „Asia Express”: „M-am super distrat!”
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Mirela Vaida, prima reacție după scandalul cu Oana Tomoiagă de la „Asia Express”: „M-am super distrat!”

#Asia Express
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Mirela Vaida transmite un mesaj la scurt timp după momentul tensionat din „Asia Express”, în care a fost implicată alături de Oana Tomoiagă. Prezentatoarea de la „Acces Direct” nu a reușit să câștige confruntarea cu Valerie Lungu în timpul jocului pentru amuletă, iar momentul a fost urmat de un schimb de replici între cele două colege de competiție.

Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.
Mirela Vaida și Oana Tomoiagă. Foto: Antena 1

Ulterior, Mirela Vaida a revenit cu un mesaj pe rețelele de socializare și a vorbit despre cele întâmplate. Deși schimbul de replici dintre ea și Oana Tomoiagă a atras atenția celor de acasă, prezentatoarea a ales să privească situația cu umor și să spună cât de mult s-a bucurat de jocul pentru amuletă.

Mirela Vaida: „Noroc că suntem fete bune și ne trece repede!”

Mirela Vaida a mărturisit că, dincolo de tensiunile care apar inevitabil într-o competiție precum „Asia Express”, apreciază experiența și faptul că poate trăi toate aceste momente într-un mod cât mai autentic. Vedeta a subliniat și că își dorește să rămână ea însăși pe parcursul competiției, fără să își ascundă reacțiile sau felul de a fi.

„Atât de mult mi-a plăcut jocul de amuletă de aseară, din «Asia Express România»! Chiar dacă n-am câștigat, m-am super distrat! Oana Tomoiagă era plină de d***i și de spume că n-am câștigat, dar i-am promis că ne luăm revanșa! Eu mor de râs când ne certăm noi două, că suntem fix de-acolo! Noroc că suntem fete bune și ne trece repede! Altfel, mi-ar fi plăcut să ne mocirlim toți, de la host până la echipa de producție, cameramani, reporteri, nu mai zic de concurenți! Vă jur!

Nu rămânem nici cu amuletele, nici cu premiile, nici cu victoriile! Rămânem doar cu amintirile frumoase și cu prietenii faini pe care ni-i facem în această competiție! Și asta îmi place de mor: că am libertatea să fiu un om normal, nebun, sincer și liber, așa cum sunt în viața de zi cu zi!”, a scris Mirela Vaida pe Facebook.

Ce s-a întâmplat în cadrul ediției de duminică seara

Lupta pentru marele premiu, situațiile dificile și dorul de cei de acasă sunt doar câțiva dintre factorii care îi pot face pe concurenții de la „Asia Express” să își piardă răbdarea. În cazul Mirelei Vaida și al Oanei Tomoiagă, tensiunile au crescut în timpul jocului pentru amuletă, după ce Mirela nu a reușit să câștige confruntarea cu Valerie Lungu.

Oana Tomoiagă își dorea foarte mult ca partenera sa să câștige, mai ales că miza jocului era una importantă: o amuletă în valoare de 1.000 de euro și un joker. După ce Mirela a pierdut, Oana și-a exprimat nemulțumirea, iar între cele două a avut loc un schimb de replici.

Mirela Vaida: „A mea e plină de draci. Mă cert acum pentru o amuletă? Iartă-mă, Oana!”

Oana Tomoiagă: „Nu-mi cere iertare, că nu sunt Dumnezeu!”

Mirela Vaida: „Așa vorbești! Iartă-mă, că nu am fost atentă! Pot să fiu neatentă?”

Oana Tomoiagă: „Vorbesc de parcă-s Dumenzeu? Păi așa te poziționezi!”

Mirela Vaida: „Incredibil! Se întâmplă ca o fată de 35 de kile să mă doboare pe mine, care am 55”

Oana Tomoiagă: „Ok, și pot să mă enervez și eu 5 minute? Mi le acorzi? Când? Că ai vorbit peste mine”

Mirela Vaida: „Atâta știu să fac și eu. Nu pot să o bat pe Valerie! Eu nu m-aș fi purtat așa cu tine, Oana, dacă ai fi pierdut”

Oana Tomoiagă: „Încetează! Tu faci la cameră show-ul ăsta când noi am zis că tot ce avem de vorbit, vorbim noi două?”

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