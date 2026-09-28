Iancu și Culiță Sterp, la un pas de moarte după o vacanță la mare! Ileana a ajuns la spital cu bazinul fisurat

Iancu Sterp a rememorat unul dintre cele mai dramatice momente din viața familiei sale. Invitat în podcastul Mădălinei Mariș, de pe YouTube, acesta a povestit cum el, fratele său, Culiță, și surorile lor au fost implicați într-un accident rutier grav, după ce se întorceau de la mare. Culiță, singurul care avea permis de conducere, a adormit la volan, iar duba în care se aflau s-a răsturnat într-un șanț și s-a izbit de un stâlp.

Iancu și Culiță Sterp, la un pas de moarte după o vacanță la mare Foto: captură video

Iancu a povestit că excursia la mare fusese una specială pentru el, deoarece era prima dată când vedea litoralul. După o săptămână de distracție, frații și prietenii lor au pornit spre casă. La un moment dat, Culiță a oprit pentru că era prea obosit să mai conducă, însă, ulterior, a adormit din nou la volan.

„Era să murim atunci! După ce am plecat la mare, prima dată când am văzut marea, nu îmi venea să cred. Pentru mine a fost vis! Am stat o săptămână acolo, ne-am distrat. Prima dată când am fost noi la mare. Culiță a fost la discotecă seara cu Ileana. Au venit dimineața târziu, iar ziua trebuia să plecăm spre casă. A mers Culiță vreo 100 de km, el conducea, el avea permis.

A tras pe dreapta după vreo 100 de kilometri: «Mi-e somn, nu mai pot»! Eu cu Ileana, Geta și cealaltă fată dormeam în spate pe o saltea. Era dubă de marfă. Se făcuse noaptea, pe la ora 2.00. Culiță era la volan cu băiatul acesta, a adormit și el pe umărul lui Culiță... Într-o curbă și el a adormit! S-a băgat duba aia într-un șanț, s-a întors cu roțile în sus și s-a izbit de un stâlp. Stătea cu roțile în sus... Eu atât îmi aduc aminte, parcă era un coșmar”, a povestit Iancu Sterp.

Ileana a suferit o fisură de bazin, iar mama lor s-a rugat pentru copii

În urma impactului, una dintre surorile lui Iancu, Ileana, a suferit o fisură de bazin, după ce roțile de rezervă aflate în spatele dubei au lovit-o. Geta, o altă soră, a rămas fără aer, fiind acoperită de pături. Mama fraților Sterp, Geta, a fost anunțată în toiul nopții despre accident și s-a îndreptat spre oraș, rugându-se ca măcar unul dintre copii să fi supraviețuit.

„Geta, sora mea, zbiera: «N-am aer»! Erau păturile peste ea, pe față... Noi nu ne-am trezit la accident. Eu m-am trezit la câteva secunde după ce s-a izbit duba, nu chiar atunci.

Erau și niște roți de rezervă în spate. Alea au dat în sora mea, Ileana, în bazin. I s-a fisurat bazinul. S-au dus polițiștii la ora 2.00 noaptea la mama Geta: «Haideți că au avut copiii accident»! A tras repede ceva pe ea, suna, nu răspundea nimeni. Ea a luat-o pe jos către oraș. Se ruga la Dumnezeu: «Doamne, măcar unul să-mi fi lăsat în viață»! Toți am fost în viață când am ajuns la spital”, a mărturisit Iancu Sterp în podcastul Mădălinei Mariș.