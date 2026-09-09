Locul superb unde Geta Sterp a ales să-și țină ziua de naștere. Este plin de amintiri pentru sora lui Culiță Sterp
Deși ziua de naștere este pe 14 septembrie, când împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani, Geta Sterp a decis să fure startul petrecerii. Sora lui Culiță Sterp și-a serbat în avans ziua de naștere într-un decor spectaculos în aer liber, ales special într-o zonă montană încărcată de amintiri.
Sărbătoare mare în familia Sterp, cu câteva zile înainte de data oficială din calendar. Geta Sterp schimbă prefixul pe 14 septembrie, însă a profitat de vremea superbă de afară și a organizat o petrecere de neuitat în avans.
În loc să aleagă un local luxos din oraș, tânăra a preferat să revină la origini, în mijlocul naturii, într-un loc pitoresc, care ascunde care îi e cunoscut de când era mică.
Decor de basm în inima munților: „Pe aici duceam eu oile cândva”
Pentru această aniversare specială, Geta a pregătit o masă festivă lungă, din lemn masiv, amplasată direct pe iarba verde.
Aranjamentele florale bogate în nuanțe pastelate, suporturile fine de lumânări și micile veioze cochete cu o lampă roz au transformat pajiștea într-un decor desprins din revistele de lifestyle.
Atmosfera a fost completată de un colț foto spectaculos, unde a fost așezat numărul „30” iluminat festiv, o oglindă cu ramă albă și un fotoliu elegant.
Îmbrăcată într-o ținută maro din material satinat și cu părul împletit impecabil, Geta a radiat de bucurie ținându-și de mână soțul și băiețelul.
Momentul a devenit cu adevărat emoționant când tânăra le-a dezvăluit fanilor de ce a ales tocmai acea poiană: „Am venit la locul ăsta frumos în natură, pe aici duceam eu oile cândva”.
Cine este Geta Sterp?
Geta Sterp este una dintre cele mai urmărite și îndrăgite prezențe din online-ul românesc, cunoscută publicului larg prin intermediul fratelui său, cântărețul Culiță Sterp, dar și datorită vlogurilor familiei din județul Hunedoara.
Ceea ce o face unică în peisajul monden este autenticitatea: în ciuda popularității uriașe, Geta a rămas o fire modestă, muncitoare și profund dedicată valorilor tradiționale, continuând să aibă grijă de gospodărie și de afacerile familiei.
În prezent, este căsătorită cu Sebastian Crăciunescu, este o mamă devotată și reușește să păstreze un echilibru perfect între viața simplă de la țară și comunitatea mare de oameni care o susțin zilnic pe rețelele de socializare.