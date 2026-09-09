 Locul superb unde Geta Sterp a ales să-și țină ziua de naștere. Este plin de amintiri pentru sora lui Culiță Sterp
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Locul superb unde Geta Sterp a ales să-și țină ziua de naștere. Este plin de amintiri pentru sora lui Culiță Sterp

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Deși ziua de naștere este pe 14 septembrie, când împlinește frumoasa vârstă de 30 de ani, Geta Sterp a decis să fure startul petrecerii. Sora lui Culiță Sterp și-a serbat în avans ziua de naștere într-un decor spectaculos în aer liber, ales special într-o zonă montană încărcată de amintiri. 

Geta Sterp împlinește 30 de ani pe 14 septembrie
Geta Sterp împlinește 30 de ani pe 14 septembrie Foto: Instagram

Sărbătoare mare în familia Sterp, cu câteva zile înainte de data oficială din calendar. Geta Sterp schimbă prefixul pe 14 septembrie, însă a profitat de vremea superbă de afară și a organizat o petrecere de neuitat în avans.

În loc să aleagă un local luxos din oraș, tânăra a preferat să revină la origini, în mijlocul naturii, într-un loc pitoresc, care ascunde care îi e cunoscut de când era mică. 

Decor de basm în inima munților: „Pe aici duceam eu oile cândva”

Pentru această aniversare specială, Geta a pregătit o masă festivă lungă, din lemn masiv, amplasată direct pe iarba verde.

Aranjamentele florale bogate în nuanțe pastelate, suporturile fine de lumânări și micile veioze cochete cu o lampă roz au transformat pajiștea într-un decor desprins din revistele de lifestyle.

Atmosfera a fost completată de un colț foto spectaculos, unde a fost așezat numărul „30” iluminat festiv, o oglindă cu ramă albă și un fotoliu elegant.

Îmbrăcată într-o ținută maro din material satinat și cu părul împletit impecabil, Geta a radiat de bucurie ținându-și de mână soțul și băiețelul.

Momentul a devenit cu adevărat emoționant când tânăra le-a dezvăluit fanilor de ce a ales tocmai acea poiană: „Am venit la locul ăsta frumos în natură, pe aici duceam eu oile cândva”. 

Cine este Geta Sterp?

Geta Sterp este una dintre cele mai urmărite și îndrăgite prezențe din online-ul românesc, cunoscută publicului larg prin intermediul fratelui său, cântărețul Culiță Sterp, dar și datorită vlogurilor familiei din județul Hunedoara.

Ceea ce o face unică în peisajul monden este autenticitatea: în ciuda popularității uriașe, Geta a rămas o fire modestă, muncitoare și profund dedicată valorilor tradiționale, continuând să aibă grijă de gospodărie și de afacerile familiei.

În prezent, este căsătorită cu Sebastian Crăciunescu, este o mamă devotată și reușește să păstreze un echilibru perfect între viața simplă de la țară și comunitatea mare de oameni care o susțin zilnic pe rețelele de socializare.

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