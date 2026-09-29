Roxana Ionescu, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele: „Am făcut injecții în burtă”

Roxana Ionescu, cunoscută în showbiz drept „Mama Natură”, poreclă pe care a primit-o datorită frumuseții sale naturale și formelor voluptuoase, a vorbit recent despre problemele pe care le-a avut cu felul în care arăta.

Roxana Ionescu. Foto: Instagram

La un moment dat, Roxana Ionescu era una dintre cele mai cunoscute vedete din showbizul românesc. În 2020, după căsătoria cu Tinu Vidaicu, vedeta a decis să se retragă din viața publică. De atunci, aparițiile sale în lumina reflectoarelor au devenit tot mai rare.

Roxana Ionescu: „Am luat pastile de slăbit”

Invitată de Cătălin Măruță în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, Roxana Ionescu a vorbit despre perioada în care nu se simțea bine în propria piele și despre metodele la care a apelat pentru a slăbi. Vedeta a mărturisit că frustrarea că nu se considera suficient de frumoasă a determinat-o să recurgă inclusiv la pastile și injecții pentru slăbit.

„Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam. Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt.”

Roxana Ionescu s-a confruntat cu probleme legate de imaginea corporală încă din copilărie

Vedeta a povestit că nemulțumirile legate de felul în care arăta au început încă din copilărie. Ulterior, în 2019, după ce a acumulat din nou câteva kilograme, aceleași probleme au revenit, iar Roxana Ionescu a încercat mai multe metode pentru a slăbi.

„Eu am luat niște kilograme în plus când eram mai mică și am mai luat niște kilograme în plus în 2019, am avut o altă problemă (…) Îmi plăceau fetele frumoase și aveam o frustrare că nu mă vedeam frumoasă, așa cum sunt (…) Am luat pastile de slăbit, am făcut injecții în burtă, mă înfometam”, a adăugat vedeta.

Ce spunea Roxana Ionescu despre mutarea la Timișoara

În urmă cu un an, Roxana Ionescu vorbea deschis despre viața sa personală și despre felul în care aceasta s-a schimbat după mai bine de un deceniu de când a renunțat la televiziune. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor, vedeta s-a căsătorit cu Tinu Vidaicu și s-a mutat la Timișoara, acolo unde locuiește și în prezent și unde este implicată în mai multe afaceri.

Roxana Ionescu povestea că tranziția către noua sa viață s-a produs treptat, mai ales că l-a cunoscut pe Tinu în 2013, iar mutarea la Timișoara a avut loc câțiva ani mai târziu.

„Tranziția a fost în timp, eu l-am cunoscut pe Tinu în 2013, iar mutarea mea la Timișoara a fost în 2018, timp în care m-am acomodat cu tot, cu locul, cu oamenii, cu nevoile…”, spunea ea într-un interviu pentru Viva.

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, parteneri și în afaceri

Pe lângă viața de cuplu, Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu au ajuns să lucreze și împreună. Vedeta recunoștea că nu i-a fost întotdeauna ușor să separe problemele de la locul de muncă de viața personală, însă spune că soțul său a ajutat-o să găsească un echilibru.

„Recunosc că nu este ușor și nu mereu am maturitatea de a separa lucrurile de la job cu cele personale, adică mai duc acasă anumite trăiri. Aici, Tinu gestionează foarte bine situația și mi-a explicat de la început cum o să fie.

Nu l-am crezut, am crezut că eu sunt altfel, dar timpul mi-a demonstrat că avea dreptate. Acum gestionăm bine, eu am părțile mele de care mă ocup, iar Tinu ghidează și montează tot nucleul, nu știu cum poate să le alinieze pe toate, dar știu că face cea mai bună treabă.”