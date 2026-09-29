Costi Max, gest emoționant pentru tatăl său. Și-a îndeplinit o promisiune veche: „Am văzut-o ca pe o misiune”

Costi Max, unul dintre cei mai populari creatori de conținut, a dezvăluit un moment emoționant din viața familiei sale. Artistul a povestit că, în urmă cu nouă ani, i-a făcut tatălui său o promisiune: aceea de a-i cumpăra un Mercedes, mașina preferată a părintelui său.

Costi Max i-a oferit un cadou tatălui său. Foto: Instagram

Deși tatăl său ar fi putut considera la momentul respectiv că promisiunea era doar o glumă, Costi Max spune că a privit-o ca pe o adevărată misiune și că, alături de frații săi, a reușit în cele din urmă să-și țină cuvântul.

Costi Max: „Mă bucur că, alături de frații mei, am reușit”

Astfel, pe rețelele de socializare, Costi Max și-a surprins fanii cu un mesaj în care vorbește despre visul pe care i l-a îndeplinit tatălui său. Tânărul a mărturisit că, împreună cu frații săi, a reușit să îi ofere celui care i-a crescut măcar puțin din tot ceea ce el le-a oferit de-a lungul timpului.

De asemenea, mesajul a fost însoțit de mai multe fotografii cu el și tatăl său, dar și cu noua achiziție pe patru roți.

„Acum 9 ani i-am promis tatălui meu că, în 10 ani, îi cumpăr un Mercedes, mașina lui preferată. Poate el a luat-o ca pe o glumă, dar eu am văzut-o ca pe o misiune. Mă bucur că, alături de frații mei, am reușit să dăm înapoi măcar atât de puțin omului care ne-a oferit totul. Mulțumesc, Doamne, te iubesc, tata!”, a transmis Costi Max.

Cine este Costi Max

Originar din Medgidia, Costi Max și-a construit, de-a lungul timpului, o comunitate importantă în social media românească. Tânărul a devenit cunoscut în mediul online, iar la vârsta de 19 ani a făcut un pas important în cariera sa, atunci când a apărut în filmul „5GANG: Un altfel de Crăciun”.

În 2020, Costi Max povestea cum a fost pentru el experiența de a intra în contact cu vloggeri și actori români care erau deja foarte cunoscuți în rândul publicului.

„Pe Bro l-am cunoscut la concursul „Next big vlogger”. Acolo am făcut împreună un sketch și i-au plăcut foarte mult improvizațiile mele. Asta l-a determinat să păstrăm legătura și să mai lucrăm la alte clipuri. Când mi-a spus că voi avea un rol în film am trăit cel mai frumos moment din viața mea. Eu neavând nici măcar un curs de actorie sau altă pregătire în domeniu”, a spus Costi Max.

Costi Max, impresionat de întâlnirea cu Micutzu și Selly

Experiența de pe platourile de filmare a fost una cu totul nouă pentru Costi Max, care până atunci își realiza conținutul folosindu-se în principal de telefon. Întâlnirea cu actori și creatori pe care îi urmărea de mult timp l-a impresionat, după cum povestea chiar el.

„Nu am cuvinte să descriu momentul în care m-am văzut pe platou cu Micutzu și Selly, pe care îi urmăresc de foarte mult timp. În jurul nostru era plin de camere, lumini, microfoane și aparatură profi, iar eu filmam în trecut doar cu telefonul.”