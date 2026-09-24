 Ce s-a întâmplat, de fapt, între Selly și Dorian Popa? Cei doi obișnuiau să apară des împreună: „Nu înseamnă că există un conflict”
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Ce s-a întâmplat, de fapt, între Selly și Dorian Popa? Cei doi obișnuiau să apară des împreună: „Nu înseamnă că există un conflict”

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Selly și Dorian Popa au fost, în urmă cu mai mulți ani, două dintre figurile care apăreau frecvent împreună în mediul online. Cei doi au colaborat pentru diverse proiecte și au petrecut mult timp împreună, însă, odată cu trecerea anilor, fiecare și-a urmat propriul drum. Distanțarea lor a stârnit numeroase întrebări în rândul celor care îi urmăreau, iar unii s-au întrebat dacă între cei doi ar fi existat un conflict.

Selly și Dorian Popa.
Selly și Dorian Popa. Foto: Instagram

Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly, a vorbit recent despre perioada în care colabora cu Dorian Popa și despre motivul pentru care nu mai sunt văzuți la fel de des împreună. Vloggerul a explicat că nu orice relație care se schimbă în timp presupune neapărat o ceartă sau o ruptură.

Ce spune Selly despre distanțarea dintre el și Dorian Popa

Într-un interviu acordat pentru Viva.ro, Selly a mărturisit că, la un moment dat, el și Dorian Popa au fost foarte apropiați, în special datorită proiectelor pe care le aveau împreună. Între timp, însă, prioritățile s-au schimbat, iar fiecare s-a concentrat asupra propriilor activități, însă nu a existat un conflict între cei doi. 

„La fel ca în cazul multor oameni cu care am fost apropiat de-a lungul anilor, și cu Dorian am avut o perioadă în care am colaborat mai mult și am petrecut mai mult timp împreună. Astăzi, fiecare este concentrat pe propriile proiecte și cred că este ceva perfect normal. Nu văd relațiile dintre oameni în alb și negru. Faptul că nu mai ai aceeași frecvență de interacțiune nu înseamnă că există un conflict. Pur și simplu, uneori viața îi duce pe oameni în direcții diferite. Eu aleg să păstrez respectul pentru toate etapele și pentru oamenii care au făcut parte din ele.”

Selly și-a construit o carieră în mai multe domenii

Selly și-a început parcursul în mediul online în urmă cu aproximativ 12 ani, perioadă în care a pus bazele unei cariere de vlogger. Cu timpul, proiectele sale s-au diversificat, iar acesta s-a remarcat și în alte domenii.

Pe lângă activitatea din mediul online, tânărul s-a implicat în proiecte de actorie și în lumea afacerilor, devenind antreprenor. Parcursul său profesional a continuat să se dezvolte, în timp ce viața personală a rămas, în mare parte, departe de lumina reflectoarelor.

Selly, despre relația cu Smaranda Știrbu

În plan sentimental, Selly formează de mai mulți ani un cuplu cu Smaranda Știrbu. Cei doi se cunosc încă din perioada liceului, iar de-a lungul timpului au trecut împreună prin mai multe etape importante ale vieții.

Selly și Smaranda Știrbu.
Selly și Smaranda Știrbu. Foto: Arhiva Click!

Smaranda Știrbu a urmat Facultatea de Medicină, iar parcursul ei profesional este diferit de cel al partenerului său. Chiar dacă activează în domenii complet diferite, Selly spune că între ei există valori comune care stau la baza relației.

Creatorul de conținut a vorbit și despre felul în care reușesc să își împartă timpul între carieră și viața de cuplu, dar și despre lucrurile care îi apropie, dincolo de profesiile pe care și le-au ales.

„Cred că au în comun mai multe decât ar părea la prima vedere. Da, domeniile noastre sunt complet diferite. Eu lucrez într-o industrie foarte dinamică, în care lucrurile se schimbă de la o zi la alta, iar ea activează într-un domeniu în care responsabilitatea, rigoarea și precizia sunt esențiale.

Dar, dincolo de profesii, cred că ne aseamănă valorile. Ne știm din liceu, am crescut practic împreună și cred că asta este partea cea mai importantă. Am trecut prin etape foarte diferite ale vieții și ne-am văzut unul pe celălalt evoluând. Dincolo de profesii, proiecte sau succes, cred că asta este fundația relației noastre.”

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