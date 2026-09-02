 Selly, surpriză uriașă pentru vizitatorul cu numărul 2 milioane la Nibiru: „Ăsta ne-a fost norocul”
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VideoSelly, surpriză uriașă pentru vizitatorul cu numărul 2 milioane la Nibiru: „Ăsta ne-a fost norocul”

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Marian, un român plecat în Anglia, a venit în concediu cu familia în România pentru a vizita Nibiru. Surpriza serii a fost atunci când bărbatul a aflat că este vizitatorul cu numărul două milioane al stațiunii, iar Selly i-a oferit câteva cadouri pentru a marca ocazia.

Turistul cu numărul 2 milioane de la Nibiru
Turistul cu numărul 2 milioane de la Nibiru Foto: Instagram

Ce a primit vizitatorul

Marian, aflat în concediu în România, a fost oprit de echipa Nibiru imediat ce a intrat în stațiune. Bărbatul, alături de familia sa, a fost abordat de Selly sub pretextul că biletul de intrare era invalid.

Adevărul era altul: Marian a fost vizitatorul cu numărul două milioane. Selly, fondatorul stațiunii, l-a felicitat personal pe turist și i-a oferit mai multe cadouri.

„Aveți de cheltuit 1000 de lei în Nibiru cum doriți și bilet pe viață în stațiune”, i-a spus Selly.

Marian, alături de familia sa, au fost mai mult decât fericiți de cele întâmplate.

„Am venit special din Londra pentru Nibiru. Foarte frumoasă atmosfera, minunat. L-am văzut pe Selly înainte să intrăm și am zis să ne ducem la el. Acesta ne-a fost norocul”, a declarat bărbatul.

Impactul economic al stațiunii Nibiru

Primul sezon Nibiru se va încheia cu cifre care depășesc orice estimare inițială. Peste 2.000.000 de vizitatori au trecut prin stațiune, iar incluzând și festivalul „Beach, Please!”, cifra totală de trafic depășește 2.600.000 de vizite. Echipa din spatele proiectului a organizat anul acesta 300 de evenimente, unde au fost prezenți peste 500 de artiști români și internaționali.

Aceste vizite au generat în economia locală a județului Constanța aproximativ 400 de milioane de euro vara aceasta. La Nibiru s-a înregistrat o medie de 42.000 de vizitatori pe zi, iar cu cele 5 zile de „Beach, Please!”, media crește la 50.000 de vizitatori pe zi, echivalentul unui oraș întreg care s-a mutat temporar la Costinești.

Pe măsură ce se apropie finalul primului sezon, Nibiru încheie vara plină de evenimente cu una dintre cele mai intense săptămâni de program, dar și cu o surpriză pe care publicul nu o aștepta: „Christmas in September”.

După ce, în ultimele luni, mii de vizitatori au întrebat constant dacă Nibiru ar putea organiza sărbătorile de iarnă la Costinești, organizatorii au decis să aducă, simbolic, atmosfera de Crăciun în mijlocul verii.

În ultima săptămână a sezonului, pe promenadă va fi instalat un brad de Crăciun, alături de elemente și activări tematice care reinterpretează tradițiile de iarnă într-un cadru de stațiune de vară. 

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