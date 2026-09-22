 Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”
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Drama lui Alex Bogdan, ascunsă timp de 16 ani: „Sper cândva să pot să mă iert”

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Alex Bogdan a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Actorul, cunoscut din comediile românești și din aparițiile televizate, a dezvăluit că timp de 16 ani s-a confruntat cu dependența de jocuri de noroc. A povestit despre anii în care a încercat să ascundă problema, despre ajutorul primit de la mama sa și despre regretele pe care le poartă și astăzi.

Alex Bogdan
Alex Bogdan Foto: Arhivă

Invitat la emisiunea „Brigada devreme”, prezentată de Ramona Dumitrescu și Andrei Tudorache la Radio Impuls, Alex Bogdan a explicat cum dependența i-a afectat viața în perioada în care cariera sa începea să se dezvolte. Actorul a transformat experiența personală în spectacolul „Viață în lucru”, scris și interpretat chiar de el și prezentat la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București.

Alex Bogdan a ascuns timp de 16 ani dependența

Actorul a povestit că dependența de jocuri de noroc i-a consumat perioada cuprinsă între 22 și 38 de ani. În timp ce profesional începea să aibă tot mai multe proiecte și să fie recunoscut pentru activitatea sa, în viața personală situația devenea tot mai complicată.

Alex Bogdan a mărturisit că muncea mult și ajungea la filmări nedormit și nemâncat, după nopți petrecute în sălile de jocuri. În tot acest timp, încerca să ascundă ceea ce i se întâmpla.

„Trăiești în concubinaj cu diavolul ăsta din tine. Chiar dacă tu, în momentele tale de luciditate, de rațiune, zici că ai o problemă și că vrei ajutor și vreau să fiu bine. Dacă ai băut niște beri sau te prinde într-o pasă mai proastă, diavolul vine la butoane și îți dictează ce să faci”, a povestit actorul.

Alex Bogdan a explicat că dependența era foarte greu de controlat și că, în anumite momente, se trezea dimineața după ce pierduse toți banii. Rușinea și sentimentul că trebuie să se descurce singur au făcut și mai dificilă recunoașterea problemei.

În cele din urmă, actorul a găsit curajul să îi vorbească mamei sale. Nu a reușit însă să îi spună direct prin ce trecea și a ales să îi trimită un e-mail.

Mama lui Alex Bogdan l-a ajutat să își plătească datoriile

Alex Bogdan a mărturisit că îi era teamă că își va dezamăgi mama și că tocmai această frică l-a făcut să îi scrie.

„I-am dat un e-mail în care o rugam frumos să mă înțeleagă, să nu mă certe. Îmi era foarte frică de mama, pentru că eu credeam că o dezamăgesc... Și am ascuns foarte mult dependența și mi-am găsit curaj să îi trimit e-mail”, a spus actorul.

Mama lui a venit să îl ajute, i-a plătit datoriile și l-a dus la psiholog. Alex Bogdan recunoaște însă că, la acel moment, ajutorul primit nu a fost suficient pentru ca el să renunțe definitiv la dependență. Actorul spune că a crezut că poate ascunde mai bine problema și că poate controla situația.

Una dintre cele mai dureroase amintiri pentru el este legată chiar de perioada în care mama sa se confrunta cu probleme de sănătate. În încercarea de a face rost de bani, dependența l-a determinat să folosească inclusiv boala acesteia drept pretext pentru a cere împrumuturi.

„Cel mai mare regret al vieții mele este că nu am putut să fiu mai aproape de ea în perioada aia în care s-a luptat cu boala. Să-i fiu sprijin, să o ajut cu bani... Este ceva cu care, din păcate, o să trăiesc până la finalul vieții! Sper cândva să pot să mă iert. Sunt sigur că ea m-a iertat”, a mărturisit Alex Bogdan.

Experiența sa personală a devenit baza spectacolului „Viață în lucru”, prin care actorul vorbește despre dependență și despre lucrurile pe care le-a trăit în acea perioadă.

Alex Bogdan a transmis și un mesaj pentru oamenii care trec prin astfel de probleme. Actorul consideră că persoanele care suferă de dependențe au nevoie să fie înțelese și ajutate, nu doar judecate.

„Cred foarte mult în puterea oamenilor de a lupta și cred foarte mult că sunt atât de multe probleme în viețile oamenilor despre care ei nu vorbesc... Mi-ar plăcea să trăiesc într-o lume în care, înainte să ne judecăm, poate să ne înțelegem un pic mai mult”, a spus el.

Actorul a vorbit și despre perioada în care s-a simțit singur și nefericit, explicând că aceasta a contribuit la accentuarea problemei.

„La mine, cumva, s-a accentuat toată problema asta pentru că eram realmente nefericit, pentru că am fost zece ani singur. Râdeam la un moment dat că nu o să găsesc pe nimeni să mă iubească. Eram foarte trist. Și cumva zona asta îmi oferea o supapă”, a mai spus Alex Bogdan la „Brigada devreme”.

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