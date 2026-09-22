Prințul William a refuzat să reacționeze la noua carte despre Prințesa Diana. Romanul scris de fratele ei a fost lansat astăzi

Prințul William a refuzat să comenteze, marți dimineață, controversata carte a unchiului său, Earl Spencer, în timpul unei vizite la un cinematograf comunitar din Acton, vestul Londrei. Moștenitorul tronului a venit să promoveze industria cinematografică britanică și rolul cinematografelor independente, însă apariția sa a fost umbrită de tensiunile tot mai mari provocate de volumul Swan Song: Diana, My Sister, lansat chiar în aceeași zi.

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William a refuzat să adreseze noua carte

La sosirea la cinema, un reporter l-a întrebat pe William dacă a citit cartea și cum se simte în legătură cu declarațiile unchiului său. Prințul a ignorat întrebarea și a intrat rapid în clădire, în timp ce un admirator striga: „Te iubim, William!”. Ulterior, moștenitorul tronului a servit popcorn vizitatorilor, glumind că este „prea lent la casă” și că a format coadă, potrivit Daily Mail.

Seara, William și soția sa, Kate, urmează să participe la premiera mondială a filmului Digger în Leicester Square, alături de vedete precum Tom Cruise și Riz Ahmed. Evenimentul are loc la patru ani după ce cuplul l-a întâlnit pe Cruise la premiera Top Gun: Maverick.

Un roman controversat

Cartea conține acuzații grave la adresa regelui Charles, inclusiv afirmația că acesta ar fi spus „o vom uita curând” după moartea Dianei și că ar fi părut „neobișnuit de euforic” în orele de după accident.

Palatul Buckingham a reacționat printr-un mesaj oficial, sugerând că „durerea fratelui îndoliat poate umbri rațiunea”, ceea ce a declanșat un schimb de replici tensionat între autor și instituția regală.

Între timp, Lordul Spencer continuă să critice reacția Palatului. El a numit declarația oficială „o imitație slabă” a celebrului „amintirile pot varia” replica folosită de regină în 2021 după interviul lui Harry și Meghan.

Spencer susține că mesajul actual ar fi încercat să-l discrediteze fără ca regele să poată nega direct afirmațiile din carte. „Nu în fiecare zi te trezești și descoperi că ai fost manipulat de propriul rege”, a spus el.

În volum, Spencer descrie și discuțiile tensionate din 1997 privind organizarea funeraliilor Dianei, inclusiv un presupus conflict cu Charles legat de participarea prinților William și Harry în cortegiul funerar.

Autorul susține că regele ar fi izbucnit într-o tiradă la adresa familiei Spencer, acuzând lipsă de datorie și responsabilitate, înainte de a rosti fraza „o vom uita curând”.

Cartea include și pasaje despre reacția lui Charles la vestea morții Dianei, pe care earlul o descrie ca fiind „straniu de detașată”, precum și îngrijorările sale privind modul în care Harry, pe atunci în vârstă de 12 ani, a fost protejat în acele zile.

Separat, presa britanică relatează că prințul Harry ar fi în discuții pentru realizarea unui documentar dedicat Dianei, programat pentru anul viitor, când se împlinesc 30 de ani de la moartea ei. Printre persoanele invitate să participe se numără și Lordul Spencer, care spune că a scris cartea tocmai pentru a evita să fie „doar o voce într-un documentar”.