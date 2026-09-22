Tudor Chirilă și fratele său, Ionuț, fotografie rară împreună. Artistul a fost la antrenamentul CS Dinamo

Tudor Chirilă nu mai are nevoie de nicio prezentare, fiind deja un cântăreț renumit și unul dintre cei mai apreciați jurați de la „Vocea României”. Dacă artistul este mereu în atenția publicului, fratele său, Ionuț Chirilă, este o prezență mult mai discretă. Recent, cei doi au apărut împreună într-o fotografie publicată pe rețelele de socializare.

Tudor Chirilă. Foto: Facebook

Antrenorul de la „Vocea României” a fost prezent, în weekend, la un antrenament al echipei CS Dinamo, desfășurat pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală. Cu această ocazie, Tudor s-a întâlnit cu fratele său, Ionuț Chirilă, care se afla la antrenamentul sportivilor.

„Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”

Artistul a profitat de revederea cu fratele său și a făcut o fotografie alături de acesta, care ulterior a devenit virală pe rețelele de socializare.

„Brothers! Puștii lui Ionuț Chirilă s-au antrenat în această dimineață pe stadionul Arcul de Triumf. Tudor Chirilă, fratele antrenorului dinamovist, a fost prezent pe arena de lângă Cașin”, au transmis reprezentanții paginii CS Dinamo Fotbal, în mediul online.

Tudor și Ionuț Chirilă. Foto: Facebook CS Dinamo

„Doi dinamoviști adevărați, frumos. Mult succes”

Imaginea a atras atenția internauților, mai ales că cei doi frați apar rar împreună în spațiul public. Fanii au lăsat mai multe mesaje în secțiunea de comentarii a postării.

„Băieții lui Ioan Chirilă, cel mai mare cronicar și ziarist sportiv din România din toate timpurile. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Lui Tudor și Ionuț le doresc multă sănătate și împliniri”, „Doi dinamoviști adevărați, frumos. Mult succes” și „Doi oameni deosebiți, frumoși, minunați! Sănătate, bucurii și succese”, au fost câteva dintre mesajele lăsate de internauți.

Tudor Chirilă, dezvăluiri despre copilăria alături de fratele său

Între Tudor și Ionuț Chirilă există o diferență de vârstă de opt ani, artistul fiind fratele mai mic. În trecut, Tudor a povestit cum a fost copilăria celor doi și a dezvăluit că între ei existau uneori conflicte. Potrivit mărturisirilor sale, o parte dintre acestea porneau de la faptul că el primea mai multă atenție din partea părinților, fiind copilul mai mic.

„În relația cu frate-miu, am aflat că cel mai important pentru un băiat, bărbat, e să știi s-o încasezi! Am luat bătaie multă. Eram și mai băgat în seamă de ai mei. Era diferență de 8 ani între noi, probabil primeam mai multă atenție.”

„Am fost bătut din nu știu ce motiv, probabil justificat din punctul de vedere al fratelui meu”

Tudor Chirilă a povestit și una dintre farsele pe care i le-a făcut fratelui său în copilărie. Ionuț avea, la acea vreme, o pungă în care păstra bilețelele de dragoste primite de la iubita sa. Tudor știa unde erau ascunse și, după ce s-au certat, a decis să se răzbune.

„Frate-miu avea o iubire a vieții lui, așa cum se întâmplă între 16 și 20 de ani. Și avea o pungă plină cu bilețele de dragoste, la care eu nu aveam acces, nici nu mă interesa prea mult. Bilețele primite de la iubita lui, puse frumos într-o pungă, legate cu elastic. Eu știam unde sunt. Am fost bătut din nu știu ce motiv, probabil justificat din punctul de vedere al fratelui meu. Am decis să mă răzbun. Am luat punga de bilețele și le-am aruncat pe geam! Mă duc la dulapul tatei, iau toți pantofii din casă și-i ascund acolo! Și pantofii lui frate-miu, și ai mamei, toți.

Am plecat pe la ora 2.00-3.00 după-amiază, m-am întors la ora 9.00 seara. Sun la ușă. Tata, un munte de om, iar frate-miu ca un câine în spatele meu: «Dă-te că-l omor, dă-te că-l omor!». M-a salvat tata. A fost o victorie a mea. Trebuia să se ducă la întâlnire și n-a mai putut. S-a dus doar în picioarele goale până jos, să culeagă bilețele. Asta a fost răzbunarea mea”, a povestit Tudor Chirilă în podcastul „Da Bravo!”, cu Mihai Bobonete.