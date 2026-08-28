 Tudor Chirilă, atac dur la adresa lui Nicușor Dan după scandalul Pahonțu: „Aveți obligația să scădeți un securist din sistem”
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Tudor Chirilă, atac dur la adresa lui Nicușor Dan după scandalul Pahonțu: „Aveți obligația să scădeți un securist din sistem”

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Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan după ce președintele a anunțat că nu vede motive pentru demiterea lui Lucian Pahonțu, șeful SPP. Artistul a reacționat în mediul online după investigația Recorder privind trecutul generalului și i-a cerut șefului statului să ia măsuri.

Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan
Tudor Chirilă îl critică dur pe Nicușor Dan Foto: Arhiva Click!

Pe 27 august 2026, aflat la Chișinău, Nicușor Dan a vorbit despre controversele apărute în jurul lui Lucian Pahonțu. Președintele a precizat că nu a realizat o evaluare managerială personală a șefului SPP și a susținut că nu vede un temei pentru demiterea acestuia.

Declarațiile sale l-au determinat pe Tudor Chirilă să reacționeze public. Artistul i-a transmis un mesaj dur lui Nicușor Dan și i-a cerut să îl îndepărteze pe Lucian Pahonțu din funcție.

Domnule Nicușor Dan, așteptăm demiterea lui Pahonțu înainte să-și aranjeze un moștenitor. Hai că e mai simplu ca o ecuație cu o necunoscută, că nu e nicio necunoscută. E doar o scădere. Aveți obligația să scădeți un securist din sistem. Bine, de la primul pesedist al țării poate cerem cam mult. PS. Consilierii lui Nicușor mai girează mult mascarada asta? Vlad Voiculescu @Radu Burnete? În definitiv orice domeniu de consiliere e afectat de asta”, a scris juratul de la „Vocea României” pe Facebook.

Tudor Chirilă revine cu un nou mesaj despre scandalul Pahonțu

Artistul nu s-a oprit la prima reacție și a revenit cu o nouă postare pe Facebook, în care l-a criticat din nou pe președintele României. Tudor Chirilă susține că Nicușor Dan ar fi trebuit să ia în calcul inclusiv perioada foarte lungă în care Lucian Pahonțu s-a aflat la conducerea SPP.

„Nicușor Dan a dat o nouă probă de ticăloșie. Nu credeam că poate ajunge atât de jos. Între promisiunile din campania electorală era reforma instituțiilor statului sau cel puțin pledoaria pentru reformă.

Deci prima întrebare pe care trebuia să și-o pună era în legătură cu oportunitatea ca un om să conducă 21 de ani instituția SPP.  Adică ți se pare normal ca într-un asemenea loc să ai șef de serviciu un individ timp de 21 de ani? Ce e asta, dictatura instituțiilor? Cât de democratic și transparent instituțional e ca un om să acumuleze informații pe care le poate folosi în fel și chip atâta timp? Așa că NORMAL era să îl demită pe Pahonțu ÎNAINTE de orice fel de discuție. Ca un vânt al schimbării. Dar a preferat liniștea mlaștinilor.

Apoi afli că omul a condus un pluton la baricada de la Intercontinental unde au fost omorâți 48 de oameni, iar alții au fost bătuți violent.

Și în ciuda faptului că tu nu l-ai evaluat în niciun fel, ba da, pardon, cu «propriile simțuri», dai verdictul că omul e «curat». Nu pui la îndoială nicio secundă convingerea ta și trimiți ancheta jurnalistică în derizoriu. Îl speli de securism și îl faci profesionist. Tare.

Apoi vine ticăloșia din comunicare. Când este întrebat dacă după cazul Pahonțu ia în calcul schimbarea serviciilor secrete, el răspunde candid că «SPP nu e un serviciu secret».

Reducționism ticălos pentru că da, SPP nu e un serviciu secret ca SRI sau SIE, dar are atribuții în domeniul securității naționale și are prin lege inclusiv atribuții de culegere, verificare și valorificare a informațiilor, desfășurate inclusiv acoperit, în scopul protecției demnitarilor. Prin lege, da?

Mai pe înțelesul oricui, SPP are acces la informații secrete și culege informații secrete despre demnitarii pe care îi protejează și despre contextele în care aceștia performează. Să zici că SPP e serviciu de pază ca și cum ar fi o firmă de bodyguarzi și nu o instituție care operează cu informații clasificate înseamnă să-ți iei de proști și interlocutorul și publicul.

Să nu fii dispus să iei în calcul nici măcar o secundă calitatea de ofițer al aparatului represiv ceaușist, să insiști că nu se poate demonstra participarea la represiune, deși nici tu nu poți demonstra contrariul (în timp ce documentele nu-ți dau dreptate), înseamnă că deja ești de partea greșită a istoriei și jignești memoria celor care au luptat și au murit pentru libertatea și democrația confiscată ulterior de securiști ca Pahonțu și compania. Șase milioane de români au sperat la România onestă și primesc România funestă.

PS. Pentru clarificări poate președintele nostru citește legile au articolele de lege care fac din răspunsul lui o glumă proastă

Legea 51/1991 unde SPP intră în aceeași categorie instituțională largă cu SRI și SIE:

Art 8 (1) Activitatea de informații pentru realizarea securității naționale se execută de Serviciul Român de Informații, organul de stat specializat în materia informațiilor din interiorul țării, Serviciul de Informații Externe, organul de stat specializat în obținerea din străinătate a datelor referitoare la securitatea națională, și Serviciul de Protecție și Pază, organul de stat specializat în asigurarea protecției demnitarilor români și a demnitarilor străini pe timpul prezenței lor în România, precum și în asigurarea pazei sediilor de lucru și reședințelor acestora.

Art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea 191/1998 spune că SPP: «organizează și desfășoară, deschis sau acoperit, activități de culegere, verificare și valorificare a informațiilor».

PS 2. Toți consilierii președintelui care girează prin prezență în continuare acest comportament sunt complici”, a mai spus Tudor Chirilă.

Ce spune Nicușor Dan despre șeful SPP

Deși a transmis că nu îl va demite pe Lucian Pahonțu, Nicușor Dan a declarat că „orice persoană care a participat la acțiuni de reprimare nu ar trebui să ocupe o funcție înaltă în stat”. Președintele a precizat însă că Pahonțu „nu se află în această situație”.

Controversa a pornit de la o investigație publicată de Recorder pe 26 august 2026. Jurnaliștii au relatat că Lucian Pahonțu ar fi fost ofițer în Trupele de Securitate înainte de 1989 și că ar fi participat, în calitate de comandant de pluton, la evenimentele din 21 decembrie 1989, în zona fostului hotel Intercontinental din București. Potrivit documentelor din dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut contact cu manifestanții.

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