Horoscop 19-25 septembrie. Taurii duc o luptă grea, Racii pot avansa în carieră, uși importante se deschid pentru Vărsători

Horoscopul săptămânii 19-25 septembrie. Urmează zile cu schimbări, decizii importante și situații care îi vor determina pe nativi să-și reevalueze prioritățile. Unii vor avea parte de oportunități în carieră și bani, în timp ce alții vor fi nevoiți să acorde mai multă atenție relațiilor, familiei sau stării de sănătate. Comunicarea va juca un rol esențial, iar răbdarea și prudența îi pot ajuta pe nativi să depășească momentele tensionate.

Horoscopul săptămânii 19-25 septembrie Foto: Arhiva

Berbec

Un rol important în viața voastră îl vor juca femeile din cel mai apropiat cerc de dumneavoastră. Vă acordați asistență reciprocă, efectuați călătorii comune, faceți afaceri împreună, urmând ca aceste persoane apropiate să meargă alături de voi o bună bucată de timp. În aceeași măsură însă, va fi nevoie să acordați voi sprijin unor verișori ori surorilor voastre. Accentuați comunicarea cu copiii, axați-vă pe talente și pe munca creativă, căci toate aceste activități vă vor face viața mai strălucitoare și mai interesantă.

Relațiile cu unele rude sunt mult mai active, dar comunicarea nu-i ușoară. Este posibilă o întoarcere la nemulțumiri vechi, veți afla ceva despre aceste rude sau, din contră, rudele voastre vor primi informații nu prea plăcute despre voi. Toate acestea vor duce la unele conflicte.

Taur

Aveți o perioadă de luptă, acțiune, dar și depresie și anxietate. În ultimele variante chiar nu e cazul să disperați, pentru că oricând se poate ivi o variantă de a rezolva sarcinile dificile. Dacă la început, negocierile ar putea eșua, o să primiți apoi ajutor astral să depașiți dificultățile. Dacă acționați cu sinceritate, o să reușiți în tot ce vă propuneți, și în afaceri, și la job, și în dragoste Luați așadar taurul de coarne și deveniți mai activi!

Unii vor fi nevoiți să își apere interesele în fața rudelor sau a foștilor, vizavi de un proces de partaj sau de moștenire. Gândiți-vă în avans strategia de comportament și exprimați-vă cu îndrăzneală opinia cu privire la problemele de interes. Acest sfat este valabil și pentru acei reprezentanți ai semnului care sunt implicați în practica consultativă, care participă la proiecte publice sau își prezintă lucrările pentru un concurs.

Aspectele pozitive favorizează susținerea prietenilor în obiectivele voastre pe termen lung sau poate implicarea voastră în acțiuni de grup voluntare, chiar pe rețelele online. Singurul impediment acum ce stă în fața voastră ar fi lipsa banilor, căci cu greu și prin muncă multă îi adunați.

Gemeni

Gândul vă zboară către relaxare și odihnă. Dar să fie active. Nu vă puteți desprinde de ritmul de muncă dar acum, cu cât vă forțați mai mult, cu atât se pare că și lucrurile se încăpățânează să iasă cu totul altfel decât vă doriți. Deși e dificilă ideea de acceptare și de adaptare la ritmul de rezolvare a situațiilor, e totuși optimă și vă scutește de mult timp și efort fizic cheltuite cam fără rost. Conștientizați că vă enervați, simțiți schimbările și din corpul fizic, vă crește tensiunea, digestia e dată peste cap și, în plus, există risc să apară accidentări din grabă sau epuizare.

E un moment bun să vă relaxați, să ieșiți în oraș cu prietenii la restaurantul preferat și să cheltuiți pe propriile plăceri din banii munciți și câștigați atât de greu. Programați-vă să începeți sesiuni de ceva subiecte care vă pasionează de multă vreme dar nu ați avut curaj sau timp să încercați.

Rac

Este încurajat orice tip de dezvoltare, de la creștere profesională, până la practica fizică sau spirituală. Un nou hobby poate fi atât interesant, cât și profitabil. Grijă doar că nu este recomandat să începeți afaceri mari!

Succesele vor fi legate de parteneri și de oameni cu idei similare. Promovarea unor oameni de încredere vă va permite să urcați pe scara socială și să deveniți mai bogați și mai influenți. În ciuda multor noi responsabilități care vor cădea asupra umerilor voștri, veți putea cuceri înălțimile profesionale dorite.

Afectiv, energiile vor direcționa spre schimbarea imaginii și a tacticilor comportamentale, la pachet cu transformările interne. Pentru cei singuri, atrag atenția că perioada nu este foarte favorabilă pentru o nouă relație. Puteți deveni victima unei persoane necinstite care urmărește scopuri egoiste sau pur și simplu frivole. Și,d eși de obicei sunteți caracterizați de o abordare sobră, odată cu începutul unui nou roman de iubire, vă puteți pierde capul. Nu cedați aventurismului, ci gândiți înțelept pentru că da, sunt posibile romanțe amețitoare, dar cel mai probabil nu se vor dezvolta în ceva serios.

Leu

Trebuie să vă concentrați pe finalizarea proiectelor deja începute și să nu vă ocupați de următoarele noi. În caz contrar, distragerea atenției și direcționarea pe multe planuri va duce la risipirea energiilor, iar rezultatele nu vor avea nicio direcție. În plus, nu ar trebui să fiți sinceri cu privire la propriile intenții și idei, și nici să intrați în dispute sau confruntare. Există riscul de a stârni invidii, răutăți și să vă faceți dușmani de temut.

Afectiv, energia planetelor indică tensiuni a căror cheie de rezolvare va consta în lecțiile însușite din trecut precum și de planurile principale pentru viitor. Perioada prevestește neînțelegeri și tensiuni în alianțe și parteneriate.

Cu Mercur îngreunat de Saturn, mentalul nu va mai fi lăsat liber și după cum vă taie capul. Va trebui să deveniți mai bine concentrați pe efort și să respectați reguli.

Fecioara

Treburile și preocupările casnice pot deveni mai relevante, căci poate preluați și sarcinile cuiva din familie. Va trebui să acționați în mai multe direcții, lăsând treburile personale pentru mai târziu.

O stare de slăbiciune poate afecta capacitatea de concentrare, ceea ce poate duce la greșeli la locul de muncă, erori de documente sau din neatenție, chiar situații periculoase la drum.

Poziția astrală prezintă o imagine cețoasă pentru relațiile de familie. Aspectele nu sunt neapărat de bun augur. Acest lucru poate necesita atenție pentru a nu aduce dizarmonie între membrii familiei. Se pot ivi tensiuni din toate punctele de vedere, plus că poziția financiară se va confrunta cu probleme. Ar trebui să faceți eforturi pentru a rezolva conflictele și să încercați să restabiliți pacea. Copiii voștri în schimb sunt avantajați, iar voi vă veți bucura de rezultatele activității lor.

Jupiter va pune accent pe valorile și principiile superioare ale unor proiecte pe care trebuie să le finalizați. Va trebui să le susțineți, fără să vă concentrați pe imperfecțiuni.

Balanța

Vă recomand să vă luați în serios aspectul, pentru a profita la maxim de relația voastră. Înscrieți-vă la o sală de gimnastică online de acasă, faceți un curs de proceduri cosmetice, vizitați pe YouTube clipuri legate de procedeele de înfrumusețare sau alegeți alte proceduri plăcute și eficiente. Relaxarea de asemenea va spori șansele de cunoaștere și vă va da încredere în voi. Fiți sufletul întâlnirilor în toată gloria, cu un zâmbet pe buze care fascinează! Iar atunci, instantaneu veți atrage atenția asupra voastră. În plus, rețineți că pentru a întâlni o persoană reală, trebuie să căutați o persoană adevărată, nu o iluzie fabricată. Șansa de a întâlni o persoană inventată de imaginația voastră nu e valabilă acum. Încercați să petreceți mai mult timp în dialog cu noi cunoștințe.

Cuplurile vor trebui să caute compromisuri în relațiile dintre ele. Aspectele astrale vă pot pune în fața unei decizii de luat:familia sau cariera. Va trebui să echilibrați aceste domenii, ceea ce va fi destul de dificil. Pentru a experimenta această perioadă cât se poate de calm și armonios, vă recomand să mergeți undeva unde să vă relaxați.

Scorpion

Este destul de promițător viitorul în ceea ce privește noile cunoștințe și viața personală. În această perioadă, veți fi mai eliberați și mai deschiși spre schimbare decât de obicei. Alte persoane vor fi și ele mai dispuse să se apropie de voi, așa încât puteți utiliza oportunitatea dacă sunteți în căutarea sufletului pereche. Perspectivele întâlnirii cu o persoană plăcută se înmulțesc. Pentru a profita de ele, vă recomand ca, de câte ori este posibil, să participați la diferite evenimente de grup, fie și online, să dialogați cu prieteni, să păstrați legătura cu ei. Fiți încrezători și nu stați ascunși! Desigur, pentru toate aceste evenimente ar trebui să vă pregătiți înainte cu ceva care să vă redea stima de sine. Măcar să acceptați o tunsoare clasică, să cumpărați un costum serios și să puneți deoparte toate problemele. Arătați-vă fără griji, mai ales dacă sunteți femeie! Bărbații sunt speriați de femeile triste și cu o mulțime de probleme.

Săgetător

Dacă există lucruri pe care nu le-ați spus celor dragi, membrilor familiei, prietenilor sau colegilor, vă puteți aștepta să se declanșeze conversații, atât pozitive, cât și negative .S-ar putea să vă simțiți chiar relaxați în legătură cu discuțiile mai serioase. Veți putea găsi și crea frumusețe în cadrul unor sarcini simple. Veți obține plăcere făcând treburile casei, pornind de la curățenie și terminând cu organizarea.

În intimitate, sunteți ceva mai excentrici, mai rebeli. Uneori, asta poate duce la suspiciuni, poate agrava conflictul în parteneriat de cuplu sau afaceri dacă sunteți antreprenori.

Pentru angajați, astrele ajută, făcând orice treabă cotidiană ușor de finalizat, păstrând timp și pentru plăcerile voastre. Folosiți această ocazie pentru a cunoaște oameni, a vă face prieteni, a petrece și a vă distra.

Fluxul de numerar va fi instabil, cu eșecuri pe ici-colo. Poziția Lunii are pentru voi conotații în sectorul banilor din muncă proprie, mai ales pe 19 și 20 septembrie.

Capricorn

Și pentru voi perioada vine cu evenimente. Multe dintre ele se vor dovedi atât de neașteptate încât inima va palpita în piept. Poate fi referitor la dragoste, la o poziție socială și eventual la salariu. Veți avea multe idei și vă puteți dezvolta spiritual. Numai că înainte, este necesar să planificați toate chestiunile importante, separându-le de cele minore. Puteți așadar să investiți în bunuri sau în construirea și aranjarea unui nou birou. Nu trebuie să vă pierdeți încrederea ci, din contră, să deveniți mai hotărâți în carieră. Dacă vă veți îndoi de puterile voastre sau veți întoarce capul să priviți înapoi, vă așteaptă o cruntă dezamăgire. Uneori trebuie să mergeți cu fluxul înainte și să nu omiteți oceanul de speranțe scufundându-vă în iluziile trecutului. Țineți departe de ochii curioșilor proiectele la care lucrați, mai ales că sunteți înconjurați de oameni ipocriți, înșelători și invidioși.

Vărsător

E timpul ca universul să vă ofere oportunități de a schimba ceva în sfera activităților legate de carieră, precum și de a vă alătura unor noi proiecte și perspective pe termen lung. Aveți o energie ridicată, cu ajutorul căreia se pot restabili cu succes forțele pierdute, astfel încât să vă îmbunătățiți aspectul și figura.

Perioada va fi deosebit de reușită deoarece curajul și dorința de a vă ridica în societate pot deschide multe uși. Veți încerca noi tipuri de activități, de cooperare sau parteneriate promițătoare și toate vor depinde de alegerea voastră. Oricum, vă sugerez ca în problemele de afaceri și organizaționale să se respecte toate normele legale. Acordând atenție la ce v-am spus,pe viitor veți fi salvați de eventuale proceduri legale.

Financiar, puteți folosi și gestiona cu folos banii altora, ai perechilor voastre sau proveniți din credite,partaje sau moșteniri.

Pești

Din 21 în 23 ale lunii, va trebui să lucrați din greu și să profitați la maximum de energii pentru a rezolva ceea ce v-ați planificat planificat. Această perioadă este favorabilă pentru rezolvarea problemelor de familie, pentru planificarea de achiziții importante, pentru restabilirea unor relații întrerupte cu persoane apropiate și rude. Devine foarte important să vă asigurați spatele și susținerea oamenilor de încredere, să obțineți sprijinul celor dragi, deoarece va urma apoi o perioadă dificilă și tensionată. Probabil că mulți nu vor conștientiza de prima dată ce va urma, căci vor fi orbiți de întâlniri și oferte neașteptate care le pot câștiga interesul. Doar că promisinile de succes sunt fantomatice și pot distruge vechile legături solide, inclusiv stabilitatea financiară. Ei vor tinde să cedeze tentațiilor și evaluărilor părtinitoare asupra a ceea ce se ivește, așa că riscă să devină victime în mâinile oamenilor de afaceri necinstiți.