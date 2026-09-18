 Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”

#Exclusiv Click!
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Designerul Zina Dumitrescu sau „Mama Zina”, cum frumos o alintau fostele ei fotomodele, s-a stins din viață în urmă cu 7 ani, la azilul din Ghermănești, unde în prezent locuiește și Irinel Columbeanu. Cum însă nimeni nu îi mai plătise taxele la cămin, s-au strâns în timp restanțe de 17.000 de euro, pe care directorul Ion Cassian nu le-a mai recuperat nici în ziua de azi de la familia ei. Iată declarațiile acestuia, în exclusivitate pentru Click!

Zina Dumitrescu s-a stins din viață în urma cu 7 ani. Fostele fotomodele o vizitau adesea la azil
1/8
Zina Dumitrescu s-a stins din viață în urma cu 7 ani. Fostele fotomodele o vizitau adesea la azil Foto: foto: arhiva personala

Ion Cassian: „Nimeni din familia ei nu i-a mai plătit taxele”

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre datoriile de 17.000 de euro, lăsate în urmă de Zina Dumitrescu, designerul care a locuit în acest azil, după ce s-a îmbolnăvit:

„În ultimii trei ani de viață nimeni din familia Zinei Dumitrescu nu i-a mai plătit taxele la azil, atunci erau de 2.500 de lei lunar. Fiul ei a vizitat-o foarte rar, cred că nici el nu avea bani, nu se interesa de taxele ei, în ultima perioadă.

Eu am ținut foarte mult la Zina Dumitrescu, ne-am și împrietenit, o mai răsfățam cu prăjituri, era o femeie deșteaptă și foarte plăcută la vorbă. Fostele ei fotomodele mai veneau să o vadă și ea tare se bucura că nu a fost uitată. În memoria Zinei Dumitrescu, am ridicat, aici, în curtea azilului de bătrâni, o troiță, unde seara ne rugăm pentru sufletul ei și aprindem candela”. 

 „A murit în brațele mele”

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, făcuse dezvăluiri despre ultimele clipe de viață ale Zinei Dumitrescu, imediat după decesul acesteia:

„Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala.

Poate, tocmai de aceea, în ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul! Am luat-o de mână și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte”, spunea el, pentru Kanal D.

Zina Dumitrescu a încetat din viață pe 28 martie 2019, la scurt timp după ce fusese diagnosticată cu Alzheimer.

Care a fost marele ei regret: „Toată viața am stat ca boul în jug, adică măritată”

Cu câțiva ani înainte de a părăsi această lume, Zina Dumitrescu a vorbit, într-un interviu pentru revistatango.ro, și despre marele ei regret, pe plan personal:

„Am regrete, într-adevăr. Am regretul că am stat toată viața ca boul în jug, adică măritată. Și poate că, dacă nu mă măritam, atât de tânără, mi se întâmpla altceva în viață, nu știu ce, dar poate… Stau și mă gândesc, sunt măritată de la 19 ani și nu am divorțat niciodată din cauza mea!”. 

„Dacă știe că îi dai voie, nu mai e fructul oprit”

Era de părere că gelozia și minciuna nu au ce căuta într-un cuplu: 

„Eu nu sunt de acord cu minciuna și, în momentul în care întâlnești o altă persoană cu care simți că ți-ar fi mult mai bine, sunt foarte înțeleaptă, adică aș înțelege, n-aș sta să fac scandal.

Te-ai îndrăgostit? Asta e, e omenesc. Ai văzut vreodată un bărbat care vrea să facă ceva și îl ține vreo femeie, chiar și cu 7 copii? Atunci când ajungi la înțelepciunea asta, și 7 copii dacă ai cu el, el tot pleacă dacă îi este să plece.

Dar dacă știe că îi dai voie, nu mai e fructul oprit… Ei au chestia asta! Eu sunt și mamă de băiat și știu. Dacă îl mai lași, vine înapoi acasă. Și dacă faci o criză și scandal, dacă faci isterii și dacă te duci și îl urmărești, te duci și o bați pe aia, ce rezolvi?”. 

Ghid de cumpărături

madalina apostol jpg
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat” Vedete românești
Milioanarul din Timișoara și amanta sa jpg
Telenovela milionarului din Timișoara, Adrian Luca, a ajuns în instanță. Fosta amantă, obligată să dea înapoi peste 500.000 de euro Actualitate
image
Furnici, servite la un restaurant de lux cu două stele Michelin. Ce pedeapsă riscă administratorii Internațional
image
„Am aproape 50 de ani și nu mai găsesc de lucru nici la fast-food”. Reacții la mesajul disperat al unui român concediat din corporație adevarul.ro

Parteneri

image
Lovitură majoră pentru FCSB: o rivală din SuperLiga face totul să-l aducă pe Stanciu. Exclusiv www.fanatik.ro
image
A muncit 43 de ani, inclusiv în weekenduri. Ce pensie primește acum: "Îmi număr banii zilnic" observatornews.ro
image
Mai nou, pensionarii europeni au descoperit paradisul într-o țară din Balcani: „Totul e mai ieftin aici. Trăiesc ca un rege” www.antena3.ro
image
Sorin Grindeanu susține că liderii dreptei nu au un plan pentru România: „N-au program, au o rotativă” www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Lovitura primită de milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia! as.ro
image
Ce faci dacă găsești o bancnotă pe parbrizul mașinii. Capcana de care sunt avertizați șoferii playtech.ro
image
„Câștigă dublu decât avea la U Cluj”: Bogdan Mara dezvăluie culisele transferului lui Gabriel Simion în Israel www.fanatik.ro
image
Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis, scoasă din grila PRO TV! Pe ce post a fost mutat reality show-ul www.cancan.ro
image
„În primul rând de familie..." Ce i-a putut dezvălui Valentin Sanfira în direct lui Cristi Brancu, la câteva luni de la divorțul dureros și neașteptat de Codruța Filip, i-a lăsat mască pe toți. Nimeni, dar nimeni nu anticipa că va da totul pe față. Așa a ieșit la lumină un detaliu: "Ăia puțini...” www.viva.ro
image
L-a făcut de râs! După ani de suferință, Elena Vîșcu l-a ironizat public pe CRBL, fostul ei soț! „Când în sfârșit primești...” Ce replică acidă și neașteptată a avut la adresa lui www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Deși e intens criticată pentru corpul XXL, soția lui Pierce Brosnan a apărut în rochie mini, dantelată. Keely a strălucit lângă soț și fii okmagazine.ro
image
Cu sânii perfecți și naturali, cea mai dorită actriță a scris istorie. Imagini EXPLICITE, de infarct, cu italianca okmagazine.ro
image
#Istoria Armelor
Mihail Kalașnikov, cel mai letal inventator din istorie historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O sculptură rară de marmură, confundată timp de mai bine de 70 se ani cu un ornament banal de grădină historia.ro
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct
#Exclusiv Click!
Cristina Spătar, într-o nouă ipostază! Artista prezintă o emisiune TV în direct: „Propunerea a venit foarte rapid și pe neașteptate” Vedete românești
Jon Bon Jovi foto Profimedia jpg
Jon Bon Jovi e din nou bunic! Fiul lui a mai adoptat un copil Vedete internaționale
Katie Price foto Profimedia jpg
Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro Vedete internaționale
Kim Kardashian foto Profimedia jpg
Kim Kardashian rupe tăcerea despre problema de sănătate care a dus-o la spital. Afecțiunea care i-a readus în minte drama tatălui ei Vedete internaționale
madalina apostol jpg
Noi dezvăluiri despre Mădălina Apostol. Ce spune o apropiată despre tatăl fiicei sale. „Era un pic însurat” Vedete românești
banner radu valcan (2) jpg
#Exclusiv Click!
Radu Vâlcan a pus castraveți după o rețetă specială! „El e casnic” Vedete românești
Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți
#Exclusiv Click!
Cove, aventură unică în viață pe Route 66: 4.000 de kilometri, opt state și mii de povești pe două roți Vedete românești
Diana Lupescu și Mircea Diaconu s au căsătorit în 1980 jpeg
Diana Lupescu, dezvăluiri despre nunta fulger cu Mircea Diaconu: „Eram doi provinciali care credeau în familie” Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare actualitate.net