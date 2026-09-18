Zina Dumitrescu a lăsat datorii de 17.000 de euro la azil. Marele ei regret: „Am stat ca boul în jug!”

Designerul Zina Dumitrescu sau „Mama Zina”, cum frumos o alintau fostele ei fotomodele, s-a stins din viață în urmă cu 7 ani, la azilul din Ghermănești, unde în prezent locuiește și Irinel Columbeanu. Cum însă nimeni nu îi mai plătise taxele la cămin, s-au strâns în timp restanțe de 17.000 de euro, pe care directorul Ion Cassian nu le-a mai recuperat nici în ziua de azi de la familia ei. Iată declarațiile acestuia, în exclusivitate pentru Click!

1/8 Zina Dumitrescu s-a stins din viață în urma cu 7 ani. Fostele fotomodele o vizitau adesea la azil Foto: foto: arhiva personala

Ion Cassian: „Nimeni din familia ei nu i-a mai plătit taxele”

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre datoriile de 17.000 de euro, lăsate în urmă de Zina Dumitrescu, designerul care a locuit în acest azil, după ce s-a îmbolnăvit:

„În ultimii trei ani de viață nimeni din familia Zinei Dumitrescu nu i-a mai plătit taxele la azil, atunci erau de 2.500 de lei lunar. Fiul ei a vizitat-o foarte rar, cred că nici el nu avea bani, nu se interesa de taxele ei, în ultima perioadă.

Eu am ținut foarte mult la Zina Dumitrescu, ne-am și împrietenit, o mai răsfățam cu prăjituri, era o femeie deșteaptă și foarte plăcută la vorbă. Fostele ei fotomodele mai veneau să o vadă și ea tare se bucura că nu a fost uitată. În memoria Zinei Dumitrescu, am ridicat, aici, în curtea azilului de bătrâni, o troiță, unde seara ne rugăm pentru sufletul ei și aprindem candela”.

„A murit în brațele mele”

Ion Cassian, directorul căminului de bătrâni din Ghermănești, făcuse dezvăluiri despre ultimele clipe de viață ale Zinei Dumitrescu, imediat după decesul acesteia:

„Eu am fost ultima persoană cu care a interacționat. Am fost alături de ea, de ceva vreme, fiindcă îi era din ce în ce mai rău și nu mai dorea să lupte cu boala.

Poate, tocmai de aceea, în ziua decesului, am stat lângă Mama Zina și parcă presimțeam și eu că acela este sfârșitul! Am luat-o de mână și ea mi-a zâmbit, ca un semn! Mi-a spus mulțumesc și a închis ochii! Practic, a murit în brațele mele! Dumnezeu să o ierte”, spunea el, pentru Kanal D.

Zina Dumitrescu a încetat din viață pe 28 martie 2019, la scurt timp după ce fusese diagnosticată cu Alzheimer.

Care a fost marele ei regret: „Toată viața am stat ca boul în jug, adică măritată”

Cu câțiva ani înainte de a părăsi această lume, Zina Dumitrescu a vorbit, într-un interviu pentru revistatango.ro, și despre marele ei regret, pe plan personal:

„Am regrete, într-adevăr. Am regretul că am stat toată viața ca boul în jug, adică măritată. Și poate că, dacă nu mă măritam, atât de tânără, mi se întâmpla altceva în viață, nu știu ce, dar poate… Stau și mă gândesc, sunt măritată de la 19 ani și nu am divorțat niciodată din cauza mea!”.

„Dacă știe că îi dai voie, nu mai e fructul oprit”

Era de părere că gelozia și minciuna nu au ce căuta într-un cuplu:

„Eu nu sunt de acord cu minciuna și, în momentul în care întâlnești o altă persoană cu care simți că ți-ar fi mult mai bine, sunt foarte înțeleaptă, adică aș înțelege, n-aș sta să fac scandal.

Te-ai îndrăgostit? Asta e, e omenesc. Ai văzut vreodată un bărbat care vrea să facă ceva și îl ține vreo femeie, chiar și cu 7 copii? Atunci când ajungi la înțelepciunea asta, și 7 copii dacă ai cu el, el tot pleacă dacă îi este să plece.

Dar dacă știe că îi dai voie, nu mai e fructul oprit… Ei au chestia asta! Eu sunt și mamă de băiat și știu. Dacă îl mai lași, vine înapoi acasă. Și dacă faci o criză și scandal, dacă faci isterii și dacă te duci și îl urmărești, te duci și o bați pe aia, ce rezolvi?”.