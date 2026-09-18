 Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro
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Ce se întâmplă cu Harvey, fiul lui Katie Price, după ce a început tratamentul cu Mounjaro

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Katie Price a oferit o nouă informație despre fiul ei, Harvey, în contextul problemelor sale de sănătate și al tratamentului pe care acesta îl urmează pentru scăderea în greutate. Vedeta a povestit în podcastul „The Katie Price Show” că doza de Mounjaro administrată fiului său urmează să fie crescută.

Katie Price
Katie Price Foto: Gary Roberts / SOPA Images

Harvey are 24 de ani și trăiește cu sindrom Prader-Willi, orbire și autism. Katie a vorbit în mai multe rânduri despre dificultățile cu care se confruntă fiul ei din cauza greutății și a recunoscut că situația o îngrijorează foarte mult.

În urmă cu câteva săptămâni, Harvey a început tratamentul cu Mounjaro, iar acum se apropie de finalul primei perioade de administrare. Următorul pas este evaluarea greutății și ajustarea dozei.

Doza de Mounjaro a lui Harvey va fi crescută

Katie Price a explicat că Harvey urmează să înceapă următoarea doză de Mounjaro și că medicii au stabilit ca aceasta să fie mărită. Vedeta a observat în ultimele zile o schimbare în comportamentul alimentar al fiului său.

„Harvey începe mâine următoarea doză de Mounjaro”, a spus Katie în cadrul podcastului.

Ea a povestit că, în ultimele aproximativ zece zile, Harvey a început să ceară porții mai mari și gustări suplimentare. Din acest motiv, Katie consideră că este momentul pentru creșterea dozei, lucru care fusese deja stabilit să se întâmple lunar.

„Nu știu dacă mai este cineva care îl ia, dar am observat la Harvey că, în ultimele aproximativ 10 zile, își dorește porții mai mari, mai multe gustări”, a explicat vedeta potrivit The Sun.

Harvey urmează să fie cântărit, iar Katie a spus că rezultatul va fi făcut public în cadrul podcastului de săptămâna viitoare. Atunci va putea fi văzut și cât a slăbit de la începerea tratamentului.

Katie Price a început să gătească mesele în avans

Tratamentul lui Harvey a schimbat și rutina alimentară din casa lui Katie Price. Vedeta a povestit că a început să pregătească mâncarea în avans, folosind recipiente în care pune porțiile pregătite.

Katie a explicat că face mai multe porții de mâncare odată, pe care apoi le păstrează pentru mesele următoare. Ea a precizat că mănâncă și ea din preparatele pe care le pregătește pentru Harvey.

Am gătit mese precum cele din recipiente, am gătit în cantități mai mari, apoi am mâncat și eu din ele”, a povestit Katie.

Vedeta a recunoscut că a observat o schimbare în apetitul fiului său în ultima săptămână și s-a întrebat dacă aceasta are legătură cu necesitatea ajustării tratamentului. Vizita programată pentru săptămâna următoare este așteptată de Katie pentru a vedea rezultatele obținute până acum.

Mama lui Harvey s-a temut că acesta ar putea suferi un infarct

Înainte ca Harvey să înceapă tratamentul cu Mounjaro, Katie Price a vorbit despre îngrijorările pe care le are în privința stării sale de sănătate. Vedeta a dezvăluit că fiul ei ajunsese la o greutate de aproape 30 de stone și că indicele său de masă corporală era de două ori mai mare decât nivelul asociat cu obezitatea.

Katie a povestit că a încercat să găsească soluții pentru ca Harvey să poată începe tratamentul, însă situația sa medicală face ca administrarea medicamentului să necesite acordul echipei care îl îngrijește, având în vedere și celelalte medicamente pe care le ia.

Într-o apariție în podcastul lui Andrew Gold, vedeta a spus că una dintre principalele sale temeri era legată de riscul ca fiul ei să sufere un infarct.

Ceea ce mă îngrijorează este ca Harvey să aibă un infarct, din cauza obezității lui”, declara Katie.

Ea a explicat că Harvey ajunsese să evite mersul pe jos, iar efortul fizic îl făcea să transpire și să rămână fără aer. Katie a spus că medicii i-au transmis că acesta prezintă un risc ridicat de infarct.

Situația este cu atât mai dificilă pentru Katie cu cât fiul ei întâmpină probleme chiar și atunci când trebuie să facă lucruri obișnuite. Vedeta a povestit că îl ajută inclusiv la baie și că îi este greu să îl vadă confruntându-se cu greutatea sa.

Îl îmbăiez de două ori pe zi și îmi frânge inima să îl văd cum intră și iese din cadă, pentru că este atât de mare și greu”, a spus ea.

Harvey îi spune uneori mamei sale că se simte precum o balenă cu cocoașă, iar Katie a povestit că încearcă să îl liniștească și să îi transmită că îl iubește.

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