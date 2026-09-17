Ben Affleck a vrut-o pe Jennifer Garner în rolul soției sale. Motivul pentru care a ales-o

Deși au divorțat în urmă cu mai mulți ani, Ben Affleck și Jennifer Garner sunt nedezlipiți unul de altul. Mai mult, pare că și-au propus să formeze un cuplu pe marele ecran, dacă în realitate nu se poate.

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Actorul a recunoscut că și-a dorit ca fosta sa soție să joace alături de el în noul thriller „Animals”, o alegere pe care o considera ideală atât din punct de vedere profesional, cât și… personal.

Într-un interviu acordat „Entertainment Weekly”, Affleck a mărturisit că Jennifer Garner a fost prima persoană la care s-a gândit pentru rolul soției personajului său. Pe lângă talentul actriței, exista și un avantaj important, dar care nu e de natură romantică, cum ne așteptam, ci… practică.

Cei doi actori împart custodia copiilor lor și alternează săptămânal timpul petrecut cu Violet, Fin și Samuel. Un proiect comun le-ar fi permis să-și coordoneze programul și să fie mai mult alături de familie. „M-am gândit: «Doamne, Jen Garner ar fi extraordinară pentru acest rol!» În plus, amândoi ne-am vedea copiii mai des, pentru că avem programul acela o săptămână cu o săptămână”, a spus Affleck.

De ce a renunțat Garner la rol

Planul s-a schimbat după ce Affleck a decis să interpreteze chiar el rolul principal. Atunci, cei doi și-au dat seama că ar urma să joace un cuplu aflat într-o căsnicie tensionată, iar trecutul lor comun ar putea distrage atenția publicului.

Potrivit actorului, decizia a fost luată de comun acord. „Am vorbit cu Jen și mi-a spus: «Nu vrem să facem asta. Toată lumea s-ar concentra pe ce s-a întâmplat cu mariajul nostru din viața reală, nu din film.»” În cele din urmă, rolul a fost preluat de Kerry Washington.

Contrar celor care se întâmplă la Hollywood, Ben Affleck vorbește despre Jennifer Garner cu toată afecțiunea, cu toate că sunt foști soți. El spune că ar lucra cu ea oricând și o descrie drept „fabuloasă”, subliniind că îi este profund recunoscător pentru relația pe care au construit-o împreună ca părinți.

Cei doi s-au cunoscut în 2004, iar, după colaborarea din „Daredevil”, și-au început povestea de dragoste. S-au căsătorit în 2005, s-au despărțit în 2015 și au finalizat divorțul în 2018. De atunci, au rămas apropiați și sunt văzuți frecvent împreună la evenimentele importante din viața copiilor lor.

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