 Ce spune Andreea Popescu despre Dan Alexa, după dezvăluirile controversate: „Mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră”
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Ce spune Andreea Popescu despre Dan Alexa, după dezvăluirile controversate: „Mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră”

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Andreea Popescu a decis să vorbească deschis despre perioada dificilă prin care a trecut și despre dezvăluirile care au atras numeroase reacții. Vedeta spune că a preferat sinceritatea, chiar dacă știa că mărturisirile sale ar putea fi judecate.

Andreea Popescu, primele declarații după dezvăluirile care au provocat reacții
Andreea Popescu, primele declarații după dezvăluirile care au provocat reacții Foto: arhiva Click!

După aproximativ șase-opt luni în care a ales discreția, influencerița a făcut public ceea ce avea pe suflet. Acum, spune că se simte mai liniștită și că reacțiile oamenilor au surprins-o, mai ales pentru că multe persoane au ales să privească dincolo de situația prezentată.

Cum au primit oamenii dezvăluirile Andreei Popescu

Andreea Popescu susține că și-a asumat alegerea de a vorbi și că și-a dorit să fie sinceră. Vedeta mărturisește că reacțiile primite au fost diferite de ceea ce s-ar fi putut aștepta, întrucât oamenii nu au ales să o judece.

„Este un lucru pe care mi l-am asumat și mi-am dorit să mi-l asum. Adică mi-am dorit să mi asum să fiu sinceră, asta mi-am dorit: sinceritatea. Păi nu, nu e că nu mi a păsat, dar a fost un feedback pe care l-am luat și oamenii au reacționat surprinzător de... au fost surprinzător de înțelegători, nu știu cum să zic, nu înțelegători... nu au judecat, au văzut dincolo de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Andreea Popescu pentru spynews.ro.

Vedeta a explicat că nu a primit reproșuri din partea persoanelor despre care a vorbit în podcast. Mai mult, aceasta a remarcat și reacția lui Dan Alexa, despre care spune că a avut o declarație frumoasă și că a apreciat sinceritatea ei.

„Nimeni. Nimeni n-a avut nimic de reproșat, din contră. Ați și văzut că Dan a făcut o declarație. Bine, nu știu dacă a fost atât de mediatizată și declarația lui, în care a vorbit foarte frumos și asta pentru că a apreciat... i-a plăcut, nu știu de ce i-a plăcut declarația. A apreciat sinceritatea ta. Și eu am apreciat gestul lui”, mai spune vedeta.

„Mă simt eliberată de o povară”

După ce a făcut dezvăluirile, Andreea Popescu spune că a simțit că a scăpat de o greutate pe care o purta de ceva timp. Influencerița este recunoscătoare că situația nu a afectat relațiile dintre persoanele implicate. În același timp, vedeta vorbește despre reacțiile primite din partea comunității sale de pe Instagram. Potrivit acesteia, a primit sute de mesaje de la femei care au ales să o înțeleagă și să îi transmită empatie.

„Mă simt eliberată de o povară. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile acestea nu au afectat nicio relație de niciun fel de relație din nicio parte. Unu. Și doi, comunitatea mea de pe Instagram a fost și mai unită. Dar mai unită nu pentru că: A, foarte bine ce s-a întâmplat!, ci pentru că: Băi, se poate întâmpla! Se poate întâmpla oricui.

Am primit foarte multe mesaje, sute, sute, sute de mesaje extrem de empatice. Nu nimeni n-a zis: Bravo, bravo ce ai făcut!, ci: Te înțeleg, Se poate întâmpla oricui, Îmi pare rău. Adică lumea a fost bună, măi, despre asta e vorba. S-a văzut bunătatea femeilor, știi?

Nu-i vorba de suport aici, că nu-i vorba că tu ce ai susținut ceva, ci pur și simplu femeile au fost bune. Ceea ce mie mi se pare cel mai mare lucru. Poți să alegi să fii bun când alții aleg să fie răi”, a mai declarat influencerița.

Andreea Popescu a mărturisit că, timp de aproximativ șase-opt luni, a preferat să nu vorbească despre cele întâmplate. Influencerița spune că ar fi putut continua să păstreze tăcerea și să lase lucrurile neexplicate, însă în cele din urmă a ales să spună adevărul.

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