Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, antrenat de Leonard Doroftei! David și-a descoperit o nouă pasiune: „Este foarte serios”

Iuliana Marciuc și Adrian Enache au toate motivele să fie mândri de fiul lor! David, care va împlini 21 de ani pe 28 octombrie, se află în această perioadă acasă, în România, unde face un internship la o agenție de marketing online.

1/8 Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, antrenat de Leonard Doroftei! Foto: click.ro

Tânărul are un program serios, de la 10.00 la 18.00, iar după muncă și-a descoperit o nouă pasiune: boxul. Și nu oriunde! David se antrenează aproape zilnic alături de Leonard Doroftei.

Din februarie, însă, tânărul va pleca din nou de lângă părinții săi, de această dată la Porto, unde își va petrece cel de-al doilea semestru universitar.

Iuliana Marciuc: „Este foarte responsabil și suntem foarte mândri de el!”

Iuliana Marciuc se bucură din plin de lunile în care îl are pe David acasă. Fiul ei și al lui Adrian Enache este în anul III de facultate, iar prima parte a acestui an universitar o petrece în România, unde face un internship.

„Este acasă, pentru că face un internship la o firmă de marketing online. Este în anul trei și prima parte a anului este în România, iar partea a doua a anului va fi în Porto. De ce Porto, nu mă întreba, nu știu de ce a ales asta! Asta a ales și abia aștept, bineînțeles, să-l însoțesc și eu puțin, puțin măcar”, a declarat Iuliana Marciuc.

Până în februarie, când David va pleca în Portugalia, părinții lui profită de faptul că îl au aproape. Iuliana recunoaște că este extrem de încântată să vadă cât de serios și responsabil a devenit fiul său.

„Mă bucur foarte mult că este foarte serios, pentru că nu numai că merge la treabă, cum spune el, dar aproape în fiecare zi merge și la box. Și face box cu Leonard Doroftei! Îi place foarte mult. Este noua lui preocupare și noua lui pasiune”, ne-a povestit vedeta.

David s-a maturizat. „Bărbatul familiei îmi place să cred că rămâne Adrian!”

Anii de studiu și experiența departe de casă și-au pus amprenta asupra lui David, iar mama sa vede o schimbare importantă.

„Este bărbat, da, se vede! Este foarte responsabil în tot ceea ce face și asta mă bucură foarte mult. Suntem foarte mândri de el”, a spus, amuzată, Iuliana Marciuc.

David are acum un program cât se poate de riguros. Internshipul său se desfășoară zilnic, între orele 10.00 și 18.00, și, chiar dacă nu este remunerat, Iuliana consideră mult mai importantă experiența pe care fiul său o acumulează.

„Internshipul nu este cu bani, dar important este că are un program, un program pe care îl respectă. Este foarte serios. Astăzi mi-a povestit că a fost și la niște filmări, un soi de making-of al filmărilor pe care le face agenția de marketing online unde lucrează el. Face totul cu plăcere. Să vedem spre ce drum se va duce”, ne-a mai declarat Iuliana Marciuc.

David urmează un program universitar de patru ani, după care va avea un an de master, iar următoarea etapă îl va purta la Porto.

„În februarie pleacă. Este semestrul doi. El face patru ani și un singur an de master. Cei care fac trei ani fac doi ani de master”, a explicat pentru Click! Iuliana Marciuc.

David împlinește 21 de ani pe 28 octombrie

Până la plecarea în Portugalia, familia are și un motiv important de sărbătoare. Pe 28 octombrie, David împlinește 21 de ani, iar Iuliana recunoaște că încă nu au stabilit cum vor marca momentul.

„Va face 21 de ani pe 28 octombrie. Urmează să fie sărbătorit! Nu știm încă cum”, ne-a spus vedeta.

Iar Iuliana Marciuc pare să profite și ea de această perioadă frumoasă a anului. Vedeta mărturisește că adoră toamna și că, inclusiv prin ținutele sale colorate, încearcă să mai păstreze puțin din energia verii.

„Culorile sunt vesele, de vară. Întâmpinăm toamna prelungind vara din suflete”, a încheiat Iuliana Marciuc.